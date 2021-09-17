Не все украинцы, желающие вакцинироваться от COVID-19, знают, где это можно сделать, - представитель ВОЗ Хабихт
Не все украинцы, желающие вакцинироваться от COVID-19, знают, где это можно сделать и куда обращаться.
Такое мнение выразил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы выяснили еще один интересный факт: не все украинцы, даже заинтересованные в вакцинации знают, куда именно им нужно обращаться, чтобы получить прививку. Проблема в первые месяцы кампании по вакцинации заключалась в том, что не хватало самой вакцины. Но сейчас, начиная с августа, в Украине должно быть достаточно вакцины", - сказал он.
По его словам, сейчас в Украине в наличии есть более 10 млн доз вакцины от COVID-19, до конца текущего года должны быть доставлены еще около 15-20 млн доз.
"И сейчас очень важно ускорить темпы вакцинации, чтобы достичь и глобальных целей, и целей украинских", - отметил представитель ВОЗ в Украине.
Хабихт подчеркнул, что "для всех групп населения нужно продумать, как организовать процесс таким образом, чтобы провакцинироваться было легко".
"Мы начинали вакцинацию в конце февраля, использовали для этого мобильные команды, позже к ним добавились стационарные пункты проведения вакцинации, и только в начале лета начали появляться центры вакцинации, которые сейчас доступны почти во всех областях Украины", - сказал он.
По его данным, 23% вакцин в Украине были введены в больших центрах вакцинации, 46% - в фиксированных стационарных пунктах, 31% - мобильными бригадами
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первый-почему из тех людей кто не желает вакцинироваться,делают людей второго сорта.
второе-почему вакцинированные боятся не вакцинированных,ведь они уже защищены?
Как вам такое?
Все норм можно будет сказать годика так через два -три...если от какого нить другого...ранее безобидного коронавируса не помрешь..
Вакцина то экспериментальная...толком не исследована....
Дай мне ссылку на сайт ВОЗ или МОЗ....где сказано что та или иная вакцина прошла все этапы тестирования и признана безопасной и рекомендована для применения без слов "экстренного применения" ..и первым пойду делать прививку..
А быть подопытным кроликом для фармоконцернов ..владельцы которых за полтора года стали миллиардерами...я не желаю...
Так что поголовно включать в твой список не следует.
Меня тоже хорошо долбанула уже вторая прививка. Не только была сильная температура но и почти полностью отказал вестибулярный аппарат. Слава Богу, на второй день он почти полностью восстановился, но небольшие отголоски есть еще сейчас, хотя уже как месяц прошло после второй прививки.
Но и вы денежки приберегите, мало ли чо
Но всех нагинают под угрозой увольнения.
Я со своей скмьёй за полтора года уже два раза переболел короной. Ничем не лечился.
Грипп как грипп. Ничего хорошего конечно нет. Но и гробить годы своей жизни из за этой муйни не стоит.
И по статистике общемировой коэфициент смертности во время т н " пандемии" даже несколько снизился. Так шо вся эта " смертельнейшая пандемия" высосана из пальца.
Тромбоз. Сложнейшая операция. Еле откачали.
У нас бы 100% склеил ласты.
В то же время не знаю ни одного знакомого ни знакомого знакомого который бы умер даже не от ковида а т н высосанных из пальца " последствий" ковида.
Так что если даже полиция будет ловить и убеждать вколоться, то уйдем в леса или уплывем в море на лодке, но не дадимся ⛵