Чиновники Николаевской РГА замаскировали дыру в потолке одного из кабинетов огромным флагом Украины. ФОТО
Чиновники Николаевской РГА придумали способ скрыть дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовал в Facebook николаевский журналист, главный редактор издания "Никвести" Олег Деренюга.
"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живём…", - написал он.
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