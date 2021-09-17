Чиновники Николаевской РГА замаскировали дыру в потолке одного из кабинетов огромным флагом Украины. ФОТО

Чиновники Николаевской РГА придумали способ скрыть дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовал в Facebook николаевский журналист, главный редактор издания "Никвести" Олег Деренюга.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живём…", - написал он.

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Фото: Деренюга/Facebook