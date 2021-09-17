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Украина выражает протест из-за противоправных выборов в Госдуму в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Их легитимность под сомнением, - МИД

Украина выражает протест из-за противоправных выборов в Госдуму в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Их легитимность под сомнением, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве. 

Кроме этого, отмечается, что  указанные действия РФ рубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, сторонами которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречат Уставу ООН, ряду резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Хельсинкскому Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

"Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - добавили в МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты

Также подчеркивается, что привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организации участия в данных выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины, утверждают в ведомстве.

В связи с этим МИД призвает иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимность сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций.

"Требуем от Российской Федерации прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также частей Донецкой и Луганской областей, положить конец незаконной деятельности на временно оккупированных ею территориях Украины и выполнить в полной мере соответствующие решения международных организаций и международных судебных инстанций", - резюмировали в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась обсуждать вопрос незаконного голосования жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму, - Гармаш

Автор: 

выборы (24720) Госдума (1260) Крым (26360) МИД (6933) оккупация (10103) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
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А почему под " сомнением" российская Дума и президент они не легитимны уже давно, все выборы после начала 2014 года ( где участвовали или потенциально могли участвовать жители ОРДЛО, Крыма и Севастополя) Дума например с 18 сентября 2016 года, президент с 18 марта 2018 года. Но Украина почему то официально до сих пор не заявила что все ветви власти в РФерии незаконны, как на данный момент и власть в Беларуси ( после узурпации власти Лукашенко). Но почему то по отношению к Луке мы еще что то говорим, то по отношению к Раше выбрали почти что страусиную позу.
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17.09.2021 12:55
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Так і Госдура Макшанії буде не легітимна через не легітимних депутатів з Криму і Ордли. Де заклики не визнавати вибори в Макшанії?
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17.09.2021 11:25 Ответить
отже, не чув
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17.09.2021 11:27 Ответить
Путлер с подельниками забились под стол и плачут горькими слезами раскаяния)
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17.09.2021 11:25 Ответить
Неправильная формулировка - "их лигитимность под сомнением". Не под сомнением, а точно и несомненно нелигитимные эти выборы.
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17.09.2021 11:29 Ответить
- Под сомнением? Какая досада.

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17.09.2021 11:30 Ответить
Это даже не смешно.. европейцы даже бедный, пещерный талибан хотят легализовать https://tsn.ua/ru/svit/pridetsya-govorit-s-nimi-es-budet-vesti-dialog-s-talibanom-1848571.html
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17.09.2021 11:34 Ответить
А разве это и так само собой не разумеется раз территория оккупирована....
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17.09.2021 11:53 Ответить
А вообще-то это какими с..ми нужно быть, чтобы пойти голосовать на этих выборах!!!
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17.09.2021 12:13 Ответить
А там как той корове в бомболюке самолета, жить захочешь, не так раскорячишся.
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17.09.2021 12:34 Ответить
А почему под " сомнением" российская Дума и президент они не легитимны уже давно, все выборы после начала 2014 года ( где участвовали или потенциально могли участвовать жители ОРДЛО, Крыма и Севастополя) Дума например с 18 сентября 2016 года, президент с 18 марта 2018 года. Но Украина почему то официально до сих пор не заявила что все ветви власти в РФерии незаконны, как на данный момент и власть в Беларуси ( после узурпации власти Лукашенко). Но почему то по отношению к Луке мы еще что то говорим, то по отношению к Раше выбрали почти что страусиную позу.
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17.09.2021 12:55 Ответить
Х-х-ха! Що Україні і світу-дичина,то **********-норма!
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17.09.2021 13:12 Ответить
 
 