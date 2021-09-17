За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, выявили 426 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали 76 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 426 случаев заболевания коронавирусом (всего 229 502 случая с начала пандемии).

Среди заболевших 223 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 14 девочек от 1 месяца до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет

Кроме того, от COVID-19 умерли 2 человека (всего 5 325 умерших с начала пандемии).

В то же время, за минувшие сутки 76 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 67 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

129 жителей Киева побороли коронавирус (всего 219 011 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (63), Святошинском (62) и в Шевченковском (61).

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