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Новости
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ДТЭК договорился о поставках дополнительных 150 тыс. т угля из США

ДТЭК договорился о поставках дополнительных 150 тыс. т угля из США

Вчера ДТЭК согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судовых партий американского энергетического угля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкй на пресс-службу компании.

Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тыс. т. Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая - в декабре 2021, вторая - в январе следующего года.

Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тыс. т американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа.

Договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд, прежде всего, Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС ДТЭК Энерго.

"До начала отопительного сезона остается все меньше времени, поэтому наша компания делает все возможное, чтобы зайти в него с максимальным ресурсом. Для этого мы активизировали ремонтную кампанию на наших ТЭС, открываем новые лавы и увеличиваем добычу угля на наших шахтах. Кроме этого, мы первыми в Украине начали заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США. Все ради надежности и стабильности украинской энергосистемы, чтобы украинцы были со светом и теплом", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК

США (26313) уголь (1000) ДТЭК (520) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+5
Ахмєтавскій угальок?
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17.09.2021 11:33
+2
This is very good!

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17.09.2021 11:37
+2
Поэтому я всегда и писал в темах про СП-2 "ничего личного- просто бизнес".. там где РФ выгодно торговать с Украиной - там она с ней торгует и наоборот.
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17.09.2021 11:39
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Ахмєтавскій угальок?
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17.09.2021 11:33 Ответить
Посмотрим какая цена будет, на сам себе продал.
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17.09.2021 11:50 Ответить
а то чей же еще ? Зря Ахметка шахты в Америке покупал, что ли ?
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17.09.2021 11:52 Ответить
Схоже на те. Бо ці станції використовують вугілля марок Г, ДГ, яке видобуває у достатній кількості сам ДТЕК.

В Україні є проблема лише з вугіллям антрацитової групи.
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17.09.2021 12:09 Ответить
Экспорт угля из России на украинский рынок вырос за 1ю половину 2021 г. на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достиг 6,7 млн т.
При этом экспорт США сократился на 27,6%, до 1,36 млн т угля.
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17.09.2021 11:36 Ответить
Поэтому я всегда и писал в темах про СП-2 "ничего личного- просто бизнес".. там где РФ выгодно торговать с Украиной - там она с ней торгует и наоборот.
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17.09.2021 11:39 Ответить
This is very good!

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17.09.2021 11:37 Ответить
по реверсу ?
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17.09.2021 11:40 Ответить
Давай цену или это кот в мешке. Пора этому недоразумению идти в отставку.
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17.09.2021 11:58 Ответить
охметовская падаль жирует .....
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17.09.2021 12:07 Ответить
Так ахмет же купил шахты в Америке) Сам у себя закупает
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17.09.2021 12:41 Ответить
Що в Україні - дороще ?

https://ibud.ua/ua/r372-chervonograd/c3874-kamennyy-ugol Кам'яне вугілля в Червонограді://ibud.ua/ua/r372-chervonograd/c3874-kamennyy-ugol

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17.09.2021 14:35 Ответить
 
 