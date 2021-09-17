ДТЭК договорился о поставках дополнительных 150 тыс. т угля из США

Вчера ДТЭК согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судовых партий американского энергетического угля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкй на пресс-службу компании.

Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тыс. т. Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая - в декабре 2021, вторая - в январе следующего года.

Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тыс. т американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа.

Договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд, прежде всего, Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС ДТЭК Энерго.

"До начала отопительного сезона остается все меньше времени, поэтому наша компания делает все возможное, чтобы зайти в него с максимальным ресурсом. Для этого мы активизировали ремонтную кампанию на наших ТЭС, открываем новые лавы и увеличиваем добычу угля на наших шахтах. Кроме этого, мы первыми в Украине начали заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США. Все ради надежности и стабильности украинской энергосистемы, чтобы украинцы были со светом и теплом", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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