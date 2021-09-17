В рамках проекта "Малый Карпатский круг" отремонтируют 170 км дорог и построят 20 км новых, - Львовская ОГА

В рамках реализации проекта "Малый Карпатский круг" будет проведен ремонт и строительство около 200 км дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

О текущем состоянии проекта во время Международного экономического форума во Львове рассказал замглавы Львовской ОГА Юрий Бучко, информирует Цензор.НЕТ.

"Малый Карпатский круг даст возможность соединить кратчайшими путями главные туристические центры трех областей - наши Славское, Рожанку, Сколе и Плай, а также Пилипец, Изки, Синевир и Межгорье на Закарпатье и Выгоду, Вышков и Буковель на Ивано-Франковщине. А это 170 км отремонтированных и 20 км новых дорог", - заявил замглавы Львовской ОГА.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" в пределах Львовщины продолжаются работы на дорогах Бориня - Боберка, на что дополнительно пойдет 130 млн гривен субвенции из госбюджета. Также дорожники восстанавливают пути вокруг курорта Славское - до Хащовани и Выгоды.

В следующем году планируют вести ремонты на маршрутах Хитар - Тухля, Бориня - Мохнатое. Для этого местным властям понадобится помощь госбюджета. На этот год бюджет Львовской области предусматривает 700 млн гривен на ремонт государственных и местных дорог.

Напомним, одновременно с созданием Малого Карпатского круга, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по 2021-2022 гг. отремонтируют 600 км приграничных дорог, что сделает курорты и туристические центры региона доступными для иностранных туристов.

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