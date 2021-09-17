Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание "Герой Украины": "Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского паралимпийского пловца Максима Крипака званием Герой Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую награду президент вручил во время встречи с паралимпийцами.
"Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это большой результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион Украины...
Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - сказал Зеленский.
После награждения спортсмен пообещал с гордостью носить звание Героя и попросил президента помочь открыть центр для пловцов такой же, какой был в Евпатории.
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Кугуты же понимают только язык своих хазяев.
как-то обесценивается это звание... выглядит буднично как ...диплом или значок ГТО
навешивает медальки и ордена абы кому (но только очень мало тем кто погиб защищая Родину)
P.S. Само собою, "Сало - сила!"
Парадокс!