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Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание "Герой Украины": "Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты"

Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского паралимпийского пловца Максима Крипака званием Герой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую награду президент вручил во время встречи с паралимпийцами.

"Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это большой результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион Украины...
Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - сказал Зеленский.

После награждения спортсмен пообещал с гордостью носить звание Героя и попросил президента помочь открыть центр для пловцов такой же, какой был в Евпатории.

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Автор: 

Герой Украины (454) Зеленский (20185) награда (1793) Паралимпиада (269) спорт (2419)


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Топ комментарии
+29
а чего сразу "Герой Украины" ? (ничего не имею против спортсмена)

как-то обесценивается это звание... выглядит буднично как ...диплом или значок ГТО

навешивает медальки и ордена абы кому (но только очень мало тем кто погиб защищая Родину)
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17.09.2021 11:50
+19
Зеленский - лицемер и лжец, глупое человечишко.... А ещё наркоман
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17.09.2021 11:46
+18
что за чушь, какой он герой Украины... банальный спортсмен
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17.09.2021 11:51
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Зеленский - лицемер и лжец, глупое человечишко.... А ещё наркоман
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17.09.2021 11:46 Ответить
А ещё?
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17.09.2021 11:49 Ответить
А ещё будущий труп, зек или житель Ростова, если повезёт.... Впрочем как и все его подельники.... Времени у них совсем осталось, но дебилы не могут этого понять потому что дебилы
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17.09.2021 11:55 Ответить
Осталось мало*** Тик-так.... Так... Тик.....
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17.09.2021 11:56 Ответить
Тобі краще давати оцінку своєму ***** ,бо ти пацак його краще знаєш.
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17.09.2021 12:04 Ответить
О, один ще не розчарувався в Голобородці. Унікум!
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17.09.2021 12:06 Ответить
кугут, советуй своим зебеням, а не к людям суёшься...
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17.09.2021 12:23 Ответить
Люди в Україні не спілкуються на фені окупанта на восьмому році війни. Це можуть робити тільки ********** прихвостні.

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17.09.2021 13:42 Ответить
Я спiлкуюсь людською мовою з людьми.

Кугуты же понимают только язык своих хазяев.
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17.09.2021 15:59 Ответить
Ти ********** бидло котре привело в мій дім війну.
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17.09.2021 17:17 Ответить
Хто такий путЕн ,це твій вождь? Ти кацапська поскудь навіть свого ***** боїшся правильно написати,покидьок кацапський.
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17.09.2021 18:49 Ответить
Где же говнокомменты?
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17.09.2021 11:46 Ответить
Всё в порядке. Есть они у нас. И заспамили. Спасибо.
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17.09.2021 12:10 Ответить
А Журавлю?
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17.09.2021 11:47 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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17.09.2021 12:59 Ответить
И вручил инструкцию.
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17.09.2021 11:48 Ответить
Де відосік як шмаркля залипає в зомбоящик на плавця?
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17.09.2021 11:50 Ответить
а чего сразу "Герой Украины" ? (ничего не имею против спортсмена)

как-то обесценивается это звание... выглядит буднично как ...диплом или значок ГТО

навешивает медальки и ордена абы кому (но только очень мало тем кто погиб защищая Родину)
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17.09.2021 11:50 Ответить
Видимо шмаркля боится воды,и все кто умеет плавать для него автоматически-герои.А уж кто умеет еще и быстро плавать.......
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17.09.2021 12:04 Ответить
а создается впечатление - на кого упал случайно его сцарский орлячий взор из нирваны - тому и навесили орден или медаль (особенно если вдруг лицо знакомое или узнаваемое)
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17.09.2021 12:08 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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17.09.2021 13:00 Ответить
что за чушь, какой он герой Украины... банальный спортсмен
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17.09.2021 11:51 Ответить
10 кратный Олимпийский чемпион, украинский Фелпс. А так да, Бойко конечно больше заслуживает героя
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17.09.2021 12:18 Ответить
Ну Фелпсу никто "Медаль почёта" не вручал)))
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17.09.2021 14:43 Ответить
не поспоришь конечно, но он ее (Крипак) заслужил больше чем многие ее владелцы
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17.09.2021 15:38 Ответить
Вони навмистне знецінюють високе звання.
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17.09.2021 12:01 Ответить
Не звизди Вова . Не зображай з себе президента Ти прікований - к дЕрьмаку , а не - к екрану . До сьогодні , ти напевно й не чув ,про те що існують паралімпійські змагання ,, болаболка . .
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17.09.2021 12:02 Ответить
охметовский клован примазался ...
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17.09.2021 12:06 Ответить
Він дивиться телевізор???
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17.09.2021 12:29 Ответить
Пишет, шо прикован…
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17.09.2021 12:48 Ответить
Нехай мене закидають тапками, але Героя України, думаю, потрібно давати за дійсно ГЕРОЇЧНИЙ вчинок, коли людина, ризикуючи своїм життям спасає здоров'я інших, або наполегливою розумовою працею змінює хід економіки чи військової сфери чи медицини в позитивному напрямку, що призводить до значного покращення якості життя людини чи її безпеки. Давати ж Героя спортсменав - вважаю абсолютно недоречним, це ровністю знецінює даний тип вищої відзнаки. Їхня нагорода - адекватна грошова премія. Якщо погуглити, які грошові премії отримали спортсмени-переможці останньої олімпіади розвинених країн світу, то будете ДУЖЕ вражені. Чим багатша країна - тим менші призові і, тим більше, ніяких державних нагород. А там, напевно, не дуреики сидять і розуміють економічний ефект від спорту і не вішають локшину на вуха власним громадянам пушку про "спортивний престиж країни" і т.п. муттоту. Економіка країни - єдиний її престиж, а все інше - від лукавого, читай, хитро*опих політиків. Як фізіолог скажу: "Фізкультура - сила, спорт - могила!"

P.S. Само собою, "Сало - сила!"
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17.09.2021 12:31 Ответить
Наивеличнише непорозуминня попиарилось. А Крипак был попользован за висюльку. Лошара.
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17.09.2021 12:35 Ответить
Крипак заслужил...Молодец!!!...
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17.09.2021 12:38 Ответить
Герои Украины выступают на Вечернем квартале
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17.09.2021 12:44 Ответить
А коли гинуть на сході України наші воїни, та й мирні уже теж, то зелене гівно до екрана не липне.

Парадокс!
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17.09.2021 12:45 Ответить
відменити це звання взагалі як дискредитоване
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17.09.2021 12:55 Ответить
Падлюка паплюже військову нагороду.
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17.09.2021 13:03 Ответить
это звание присуждают как шахтёрам так и трактористам механизаторам...и любым другим специальностям за значимый вклад достижений на благо страны.
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17.09.2021 13:31 Ответить
Он же ж и говорит, что 72% быдло - "а какая разница" - "...паплюже військову нагороду."
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17.09.2021 18:48 Ответить
Спортсмену - победителю соревнований впридачу к славе, наградам, квартирам причитается приличное денежное вознаграждение.... А воину - герою, покалеченному на передовой, к его контузии, травме, инвалидности не причитается ничего, кроме нужды, социальных проблем и полного безразличия зелёной прокремлёвской власти, и всего общества....За редким исключением....
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17.09.2021 13:25 Ответить
Что за чушь как медали обесценить поздний Брежнев всем героя лучше помогите человеку материально полный оруел
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17.09.2021 13:51 Ответить
 
 