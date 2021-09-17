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Новости Борьба с коронавирусом
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Действие механизма COVAX продолжится и в 2022 году. Потом посмотрим, будет ли в нем потребность, - представитель ВОЗ в Украине Хабихт

Действие механизма COVAX продолжится и в 2022 году. Потом посмотрим, будет ли в нем потребность, - представитель ВОЗ в Украине Хабихт

Действие глобальной инициативы COVAX продолжится в 2022 году, дальнейшее развитие этого механизма обеспечения вакцинами от COVID-19 будет зависеть от ситуации, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"В 2022 году эта работа продолжится точно, но позже посмотрим, будет ли в нем потребность. Многие страны сейчас организовывают свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двухсторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины", - сказал он.

По словам Хабихта, для ВОЗ важно убедиться, что вакцины достаточно.

"Например, для Украины ситуация такая, что ей получить вакцину, в некоторым смысле, даже легче, чем странам, которые имеют более высокий уровень дохода", - сказал он.

Комментируя наличие мощностей для производства ковидных вакцин, Хабихт отметил, что количество производителей в настоящее время постоянно растет, как и количество производственных площадок, которые размещаются в разных странах.

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Глобальный механизм доступа к ковидным вакцинам COVAX - всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 под руководством Альянса по вакцинам (бывший Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, или GAVI), Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). COVAX координирует международные ресурсы, чтобы обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к тестам, терапии и вакцинам от COVID-19. К июлю 2020 года к COVAX присоединились 165 стран, представляющих 60 % человеческой популяции.

ВОЗ (777) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15) COVAX (36)


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то есть дурить будут и в следующем году... а там посмотрят.
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17.09.2021 12:29 Ответить
Медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта указал на недавнее исследование, проведенное в Израиле, показавшее, что естественный иммунитет в 27 раз эффективнее вакцины Pfizer. Он спросил: почему люди, которые уже болели коронавирусом, должны вакцинироваться?В ответ Фаучи признал, что не знает ответа на этот вопрос. «Знаешь, это действительно хорошая мысль, Санджай. У меня нет для вас по-настоящему твердого ответа на этот вопрос»
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17.09.2021 12:46 Ответить
Слушайте, люди. Эта эпоха ковида уже уморила. Лютый, нелогичный , нелепый звиздец. Пора настраиваться всем на сопротивление этому млядству. Если есть эпидемия, то не может быть разнополярных мнений по поводу - лечения, смертности, последствий вакцины, симптомов...
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17.09.2021 12:54 Ответить
"Прививка спасет.. после прививки вы не заболеете..достаточно одной прививки..." - говорили Нам они.. хм... Можно продолжить этот их высер ! .. и Вы еще им верите !?!?
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17.09.2021 13:27 Ответить
 
 