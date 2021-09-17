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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз усилит критику в адрес РФ в связи с ситуацией на Донбассе на предстоящем саммите Украина-ЕС, - EUobserve

Евросоюз усилит критику в адрес РФ в связи с ситуацией на Донбассе на предстоящем саммите Украина-ЕС, - EUobserve

Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на следующем саммите Украина-ЕС в Киеве. ЕС будет требовать от РФ обеспечить большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники на оккупированных территориях.

Об этом пишет EUobserver, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В проекте говорится о концентрации российских сил на границе с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма, которая встревожила европейский континент весной 2021 года.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи недалеко от границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе", - говорится в проекте коммюнике по итогам встречи топ-чиновников ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, в подготовленном проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки относительно роли России в войне на востоке Украины, чем в выводах последнего саммита от 2020 года.

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В нем подчеркивается ответственность России как стороны конфликта.

"Мы осуждаем нарушение режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении" - планирует заявить ЕС.

Автор: 

агрессия (1704) россия (95308) саммит (1169) Донбасс (26955) Евросоюз (17052) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+12
еще усилит??? та ну!!! так совсем закритикуете...
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17.09.2021 12:25
+11
Нужно из Европы в Рашу строить критикопровод "Бесполезный поток".
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17.09.2021 12:28
+10
ЕС усиливает критику, а бункерный карлик усиливает обстрелы и цены на газ, а в перспективе и на нефть. Интересно, кто же эффективнее?..
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17.09.2021 12:24
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Посилення критики ,це звіздець Московіі !!!)))
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17.09.2021 12:22 Ответить
А Васька слушает да ест.
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17.09.2021 12:42 Ответить
Йой!!!! Гєволт!!! Чи можливо ще більше підсилити критику!?
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17.09.2021 12:23 Ответить
Глибоке занепокоєння ,це не "то чтоби как" !!)))
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17.09.2021 12:26 Ответить
Кому ваша критика нужна, Вова проснись, войдешь ты в историю недоразумением века. Жаль, не доносят тебе правду.
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17.09.2021 12:24 Ответить
ЕС усиливает критику, а бункерный карлик усиливает обстрелы и цены на газ, а в перспективе и на нефть. Интересно, кто же эффективнее?..
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17.09.2021 12:24 Ответить
еще усилит??? та ну!!! так совсем закритикуете...
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17.09.2021 12:25 Ответить
Вусмерть замуслякуют !!!))
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17.09.2021 12:27 Ответить
ахахахаха.
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17.09.2021 12:26 Ответить
Так це ж було. Віддайте ядерну зброю , а ми з огидою будемо торгувати з вбивцями.
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17.09.2021 12:27 Ответить
Затасуйте критику себе в ноздрю
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17.09.2021 12:27 Ответить
Посилити критику - це що вже новий спосіб висловити ну дуже глибоку стурбованість?
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17.09.2021 12:28 Ответить
Нужно из Европы в Рашу строить критикопровод "Бесполезный поток".
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17.09.2021 12:28 Ответить
ребята из Эвросоюза... вы главное голосовые связки не напрягите.... вам еще этой зимой кричать через наши головы - "раша - где газ"!!!!!
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17.09.2021 12:28 Ответить
Они не будут кричать, но критика будет, почему у нас его не будет. Покритикуют, но сами будут в тепле, а вот мы - ВОПРОС? У них будет все в шоколаде, да и нам от этого теплее станет.
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17.09.2021 12:39 Ответить
Еще бы указали, что усилят критику на 75,8%. Так гораздо внушительней. Ресурсный Фекалостан сразу бы капитулировал +100500.
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17.09.2021 12:30 Ответить
дадада, сильно обеспокоены как всегда, вас кацапы душат газом, шантажируют уже не скрываясь - а вы всё обеспокоены, гнилье продажное, за кацапские деньги готовы не всё глаза закрыть
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17.09.2021 12:34 Ответить
не забудьте пальчиком погрозить...
всё таки колхоз,он и есть колхоз,хоть ты его назови СССР,хоть ЕС...
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17.09.2021 12:35 Ответить
Почему Евросоюз должен полностью разрывать с Россией экономические связи и мерзнуть зимой если сама Украина не хочет?
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17.09.2021 12:40 Ответить
так усилят, что от натуги пернут, вот так
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17.09.2021 12:45 Ответить
Вот это поворот!!!

Усилят критику, блдь!!!

Капец роисси!!!

Наши ж вы европейские спасители!!!
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17.09.2021 12:47 Ответить
"Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС у Києв"- залишилося газ пустити по нордстріму , а писдіти не мішки носити.
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17.09.2021 12:48 Ответить
Чим сильніша європейська "пурга",тим веселіше москалю!
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17.09.2021 12:55 Ответить
Детский сад, ей-богу.
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17.09.2021 12:57 Ответить
Стурбованисть
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17.09.2021 13:22 Ответить
Мы глубоко обеспокоены, поэтому усиленно критикуем!
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17.09.2021 13:26 Ответить
"Усилить, углубить, расширить"...

Европа превратилась в поздний совок.

Они что, не понимают, что такой политикой они приближают третью мировую?!
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17.09.2021 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lDNTVg9vuHE
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17.09.2021 13:42 Ответить
ЕС будет усиливать критику, а Вова ослаблять давление в трубе ....

Делайте ваши ставки, господа.
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17.09.2021 13:46 Ответить
Знову буде чергова занепокоєність?
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17.09.2021 13:47 Ответить
яка вчорту критика, критини і озабоченці, після України московія візьметься за країни Балтії, Польщу, Молдову, Угорщину і так далі.
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17.09.2021 14:11 Ответить
І тоді у українців буде можливість помститися жирним гейропейцям. Бо якщо ми не встоїмо, опинимося і в ярмі РФ і в їхніх збройних силах.
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17.09.2021 14:20 Ответить
Ощутимая прям помощь !!! Если в спайке с озабоченностью то раше вообще не поздоровится
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17.09.2021 14:22 Ответить
Критиканы хреновы! Вспомните как вы вели себя в отношении Гитлера перед началом Второй мировой войны! Напомню, абсолютно также. В результате получили всю Европу в руинах. Сто раз был прав премьер министр Великобритании, когда сказал: «Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо».© Сер Уинстон Черчилль.
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17.09.2021 14:38 Ответить
Усилит критику... Я вот думаю, а это не плевок в украинский народ?
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17.09.2021 16:21 Ответить
импотенты из ес что-то усилили
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17.09.2021 17:49 Ответить
Страшно, аж жуть!💩
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17.09.2021 18:09 Ответить
Эрэфия срать хотела на вашу критику. А если серьезно, то дают зеленый свет на продолжение агрессии. Говорю для тех, кто умеет читать между строк.
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17.09.2021 18:10 Ответить
А "усилить критику" это страшнее чем обеспокоенность?
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17.09.2021 18:48 Ответить
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... Аааа... Я ждал этой фразы. Наверное это для ник как секс, озабоченные обеспокоенные толерасты... Если Украина проиграет войну, следующие будут страны Балтии и Польша, и срал Пуйло на их обеспокоенность, потому что еще страны бывшего СССР на закуску остались. Слов нет... Там тоже наверное 73% только свои.
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17.09.2021 19:11 Ответить
От же ш нелюди, так залоскочуть ***** своєю стурбованістью...
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17.09.2021 19:30 Ответить
_Пля... во они дегенераты! В голове не укладывается. Фашистская расия ведёт против них войну, напала на Польшу, на Чехию, накинула на шею газовую удавку и душит, устраивает теракты, организовывает и спонсирует сепаратистов и экстремистов, и в ответ... дегенераты "усилят критику"! Да будьте вы прокляты, ублюдки, спонсоры и соавторы Третьей Всемирной!
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17.09.2021 19:53 Ответить
 
 