Евросоюз усилит критику в адрес РФ в связи с ситуацией на Донбассе на предстоящем саммите Украина-ЕС, - EUobserve
Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на следующем саммите Украина-ЕС в Киеве. ЕС будет требовать от РФ обеспечить большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники на оккупированных территориях.
Об этом пишет EUobserver, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В проекте говорится о концентрации российских сил на границе с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма, которая встревожила европейский континент весной 2021 года.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены... беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи недалеко от границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе", - говорится в проекте коммюнике по итогам встречи топ-чиновников ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным издания, в подготовленном проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки относительно роли России в войне на востоке Украины, чем в выводах последнего саммита от 2020 года.
В нем подчеркивается ответственность России как стороны конфликта.
"Мы осуждаем нарушение режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении" - планирует заявить ЕС.
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всё таки колхоз,он и есть колхоз,хоть ты его назови СССР,хоть ЕС...
Усилят критику, блдь!!!
Капец роисси!!!
Наши ж вы европейские спасители!!!
Европа превратилась в поздний совок.
Они что, не понимают, что такой политикой они приближают третью мировую?!
Делайте ваши ставки, господа.