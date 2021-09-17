РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4311 посетитель онлайн
Новости
1 856 22

6-летний ученик "заминировал" гимназию на Полтавщине. На одного из родителей составлен админпротокол, - полиция. ФОТО

Полиция Полтавы установила личность человека, который "заминировал" Розсошенскую гимназию. Им оказался ученик начальной школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины

"Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность человека, который сообщил о заминировании гимназии. Им оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии. На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов.

Специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала злостного "минера", который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС. ФОТОрепортаж

6-летний ученик заминировал гимназию на Полтавщине. На одного из родителей составлен админпротокол, - полиция 01
Фото: сайт полиции

дети (6463) минирование (1445) школа (3009) Полтавская область (1144)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
далеко мальчик пойдет

в 6 лет такое учудить.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:36
+1
Хароший мальчік. Батькам на радість... Заплатять декілька разів навчаться виховувати чадо...
показать весь комментарий
17.09.2021 12:56
+1
Господи,та ж сьогодн ітільки 17 вересня, а малому "диверсанту" вже набридля отая байда!
показать весь комментарий
17.09.2021 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
далеко мальчик пойдет

в 6 лет такое учудить.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:36 Ответить
Таке мале, а вже фулюган.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:39 Ответить
Що ти мелеш дегенеративне створіння? Чи вирішив просто сісти посрати просто в коментарях?
показать весь комментарий
17.09.2021 12:52 Ответить
Диверсант росте !!))
показать весь комментарий
17.09.2021 12:47 Ответить
Хіба мати винувата що дитина дурнувата?
показать весь комментарий
17.09.2021 12:48 Ответить
а що та мати зробить? ремня гарного дати малолітньому придурку - так ще один протокол отримає...
показать весь комментарий
17.09.2021 13:54 Ответить
да это просто стеб к статье в которой сказано что админпротокол на родителя его составили, то есть отвечать родители будут.
показать весь комментарий
17.09.2021 13:56 Ответить
Как раз "мати и винувата..."
показать весь комментарий
17.09.2021 15:01 Ответить
Хароший мальчік. Батькам на радість... Заплатять декілька разів навчаться виховувати чадо...
показать весь комментарий
17.09.2021 12:56 Ответить
Господи,та ж сьогодн ітільки 17 вересня, а малому "диверсанту" вже набридля отая байда!
показать весь комментарий
17.09.2021 13:06 Ответить
хотя в данном случае речь идёт о школьнике, а в целом про доганы и условные осуждения как то в двух словах...в задний проход запихайте себе свои протоколы как и условные осуждения за преступления, условно осуждён. ну это капец.....придумать же такое нужно.... человек совершил преступление за которое он должен получить какой то реальный срок... но по какимто там причинам( толи впервые осуждён, не привлекался ранее ....) дают условный, гуляй вася, не хулигань.....ну и наказание которое ничему не обязывает кроме как за это время не совершить какое то преступление..., если конченный какой то он совершит его и снова на зону .ну а если кто то случайно совершил ...то в этот срок он не будет совершать и срок осуждения обнулится....но это уже другая история.... но он же совершил преступление даже если это первый раз, то должен нести наказание реальное . а условный срок это ни про что!((
показать весь комментарий
17.09.2021 13:23 Ответить
для того, кто действительно по случайности -условный срок тоже пугает. А тем, кто не первый раз - условно уже не дают.

А вот ст. 184 в этом случае - это пыль, в принципе. До 340 грн максимальный размер штрафа. С другой стороны - как проконтролировать оболтуса, который свободно владеет телефоном? 2 минуты без контроля и все.

Было бы интересно дополнительно на мальца повесить долг: к примеру, устанавливается некая сумма в размере 2-3 минималок, которую малолетний ****** должен будет выплатить с первого своего официального (это важно, только официального) заработка. Т.е. 2-3 минималки, но размер в абсолютном значении будет вычислен на момент, когда он сможет их заработать и отдать. С какого возраста сейчас можно на работу официально?

А до того, как это будет погашено - запрет на выезд из страны. Персонально ******у. Ни самому, ни с родителями/бартьями/сестрами/опекунами... От это было бы поинтереснее. Да и родители, если вдруг у них есть планы съездить, ну хоть на курорт куда-то, тоже были бы более мотивированы к тому, чтобы их дети были тише воды и ниже травы.
показать весь комментарий
17.09.2021 15:08 Ответить
не совсем согласен.... получается если кто то что то совершил и ему дали условно, то он также своему корешу малолетке скажет: да не сцы, иди откиздохой тогото того .отбери телефон избей и ничего тебе не будет ты малолетка и первый раз....вперёд смелее малыш...( они же дети,) часто не дети а животные звери!) читая сводки криминальные что они вытворяют, как вот недавно 2 брата близнеца модно одеты видать с хорошей мат. семье среди бела дня в центре на улице просто в спину 3 раза всадил проходившей молодой женщине,снято камерой наблюдения.... а ведь на её месте мог быть просто любой из нас, мразей руки отрубывать нужно. но они же дети, манал я такие законы,,,, пожурят и что....?((
показать весь комментарий
17.09.2021 15:24 Ответить
Не, когда речь идет уже об умысле - тут условно не надо! А дети - так иных зверенышей и реальные сроки нихрена не пугают, согласен. Я имел в виду проделки малолеток, которые с виду кажутся малозначительными (для этих малолеток), но тянут кучу хлопот по устранению (вот на это минирование - прилетела куча народа, еще большую кучу авралом выставили из школы...). И ведь 100% этот дурачок просто решил устроить себе выходной день. Всего лишь. Вот тут наказать рублем (а дома ремня хорошего еще, это само собой должно быть и пусть кричат о насилии над ребенком. Веками пороли и ничего - в большинстве своем нормальные люди вырастали), и плюс отложенное взыскание уже на него - было бы в самый раз. Вспоминал бы иногда, был бы сдерживающий фактор. С другой стороны размер в 2-3 минималки не является неподъемной суммой и не заставит его в будущем окончательно сойти с законного пути. А если все же заставит - значит отсутствие наказания тоже не решило бы проблему.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:03 Ответить
На одного из родителей составлен админпротокол. Второй родитель признан непричастным?
показать весь комментарий
17.09.2021 13:44 Ответить
скорей всего второго родителя и нет, семья наверняка неблагополучная.
показать весь комментарий
17.09.2021 13:56 Ответить
ну так бюджет же общий. За такое положен штраф размера N. Вот по одному протоколу он и будет оплачен. Или надо было по N каждому? Или по 1/2N?

А вот пацанчик себе неприятностей полную коробочку нажил...
показать весь комментарий
17.09.2021 14:57 Ответить
малой просто в копателя переиграл и кс
показать весь комментарий
17.09.2021 17:48 Ответить
 
 