6-летний ученик "заминировал" гимназию на Полтавщине. На одного из родителей составлен админпротокол, - полиция. ФОТО
Полиция Полтавы установила личность человека, который "заминировал" Розсошенскую гимназию. Им оказался ученик начальной школы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины
"Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность человека, который сообщил о заминировании гимназии. Им оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии. На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов.
Специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
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в 6 лет такое учудить.
А вот ст. 184 в этом случае - это пыль, в принципе. До 340 грн максимальный размер штрафа. С другой стороны - как проконтролировать оболтуса, который свободно владеет телефоном? 2 минуты без контроля и все.
Было бы интересно дополнительно на мальца повесить долг: к примеру, устанавливается некая сумма в размере 2-3 минималок, которую малолетний ****** должен будет выплатить с первого своего официального (это важно, только официального) заработка. Т.е. 2-3 минималки, но размер в абсолютном значении будет вычислен на момент, когда он сможет их заработать и отдать. С какого возраста сейчас можно на работу официально?
А до того, как это будет погашено - запрет на выезд из страны. Персонально ******у. Ни самому, ни с родителями/бартьями/сестрами/опекунами... От это было бы поинтереснее. Да и родители, если вдруг у них есть планы съездить, ну хоть на курорт куда-то, тоже были бы более мотивированы к тому, чтобы их дети были тише воды и ниже травы.
А вот пацанчик себе неприятностей полную коробочку нажил...