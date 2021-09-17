6-летний ученик "заминировал" гимназию на Полтавщине. На одного из родителей составлен админпротокол, - полиция. ФОТО

Полиция Полтавы установила личность человека, который "заминировал" Розсошенскую гимназию. Им оказался ученик начальной школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины

"Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность человека, который сообщил о заминировании гимназии. Им оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии. На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов.

Специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Фото: сайт полиции