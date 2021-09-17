Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что омбудсмен Людмила Денисова и спикер Рады Дмитрий Разумков умышленно пытаются "сбить" законопроект об олигархах.
Об этом Арахамия заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Разумков недавно отказал господину Стефанчуку в направлении на рассмотрение Венецианской комиссии закона о местном референдуме, мотивируя это тем, что Венецианская комиссия очень загружена сейчас", - отметил нардеп.
"Тогда у меня вопрос, если она (Венецианская комиссия. - Ред.) так загружена, зачем ее спамить какими-то документами, которые не имеют никакого смысла, потому что они будут изменены через две недели. Мне кажется, что это была конкретная умышленная попытка сбить закон об олигархах. Разумкова в том числе", - добавил Арахамия.
Кроме того, парламентарий считает, что это же умышленно делает омбудсмен Людмила Денисова.
"Денисова это делает умышленно. Она не ездит по тюрьмам, это ее работа, а рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".
Также нардеп заявил, что в СМИ часто появляется информация, что кто-то высказался о законопроекте про олигархов.
"Вчера уже было до абсурда доведено. Там написана была строчка "Ведущий CNN высказался...". Да мне, извиняюсь, похрену, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем", - добавил он.
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- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.(с)
А Різники дивляться на них розчулівшись
Залишилось заявити, що разумков з денисовою підкуплени бєнєю, з яким сам жеж цілувався на футболі...
Цей закон не проти олігархів, а проти опозиції, щоби забеспечити слугам та зє блазню пожиттєву владу в Україні...
Разумков - слизький п-дюк з президентськими амбіціями на підкормці у Ахметова.
- це й є головною бідою України - покидьки та дурні вважають, що це їх країна!
а 73 дупоголових допомагають їм.
Прямо, комуніст-більшовик, а може все простіше, ну, як в Росії. Там теж на початку проти "олігархів" боролися, капітали у них позабирали, в тюрми садили, і передали своїм наближеним олігархам.
обмеження впливу олiгархiв на полiтику,в Українi бiльшiсть з них прокацапська та проординська, необхiдне!
В Украине зарождается авторитарный режим ....
от вiджерлася за народнi грошi...
Щоб побороти олігархію, не закон про олігархів треба, а зупинити скупку місць в бюлетенях кандидатів у президенти ставлениками олігархату. То єсть нам треба не олігархічні вибори, а демократичні.
Для цього треба ліквідувати декількамільйонну "виборчу" заставу, через яку проходить ця скупка.
Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента. Там зовсім нема застави, а в бюлетенях прізвища тих претендентів, хто зібрав помірну кількість підписів виборців.
От цей "ведучий CNN" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Фарід Рафік Закарія (англ. Fareed Rafiq Zakaria) - один з найбільш впливових і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин.
Але для зеленого Арахамії - Фарід Закарія, ну, типа Наталія Мосійчук