Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что омбудсмен Людмила Денисова и спикер Рады Дмитрий Разумков умышленно пытаются "сбить" законопроект об олигархах.

Об этом Арахамия заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Разумков недавно отказал господину Стефанчуку в направлении на рассмотрение Венецианской комиссии закона о местном референдуме, мотивируя это тем, что Венецианская комиссия очень загружена сейчас", - отметил нардеп.

"Тогда у меня вопрос, если она (Венецианская комиссия. - Ред.) так загружена, зачем ее спамить какими-то документами, которые не имеют никакого смысла, потому что они будут изменены через две недели. Мне кажется, что это была конкретная умышленная попытка сбить закон об олигархах. Разумкова в том числе", - добавил Арахамия.

Кроме того, парламентарий считает, что это же умышленно делает омбудсмен Людмила Денисова.

"Денисова это делает умышленно. Она не ездит по тюрьмам, это ее работа, а рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Также нардеп заявил, что в СМИ часто появляется информация, что кто-то высказался о законопроекте про олигархов.

"Вчера уже было до абсурда доведено. Там написана была строчка "Ведущий CNN высказался...". Да мне, извиняюсь, похрену, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем", - добавил он.

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