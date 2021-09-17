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Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что омбудсмен Людмила Денисова и спикер Рады Дмитрий Разумков умышленно пытаются "сбить" законопроект об олигархах.

Об этом Арахамия заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Разумков недавно отказал господину Стефанчуку в направлении на рассмотрение Венецианской комиссии закона о местном референдуме, мотивируя это тем, что Венецианская комиссия очень загружена сейчас", - отметил нардеп.

"Тогда у меня вопрос, если она (Венецианская комиссия. - Ред.) так загружена, зачем ее спамить какими-то документами, которые не имеют никакого смысла, потому что они будут изменены через две недели. Мне кажется, что это была конкретная умышленная попытка сбить закон об олигархах. Разумкова в том числе", - добавил Арахамия.

Кроме того, парламентарий считает, что это же умышленно делает омбудсмен Людмила Денисова.

"Денисова это делает умышленно. Она не ездит по тюрьмам, это ее работа, а рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Также нардеп заявил, что в СМИ часто появляется информация, что кто-то высказался о законопроекте про олигархов.

"Вчера уже было до абсурда доведено. Там написана была строчка "Ведущий CNN высказался...". Да мне, извиняюсь, похрену, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине стоит сфокусироваться на восстановлении доверия к правосудию, а не создавать новые законы об олигархах, - ведущий BBC

Автор: 

Денисова (996) олигарх (1027) Арахамия (988) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+32
А разом з ними фуфлозакон намагаються "збити" європейці з американцями.
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17.09.2021 12:55
+25
Задовбав цей абхазький бабуїн-"Ми в наший країні живимо!" !!! Ні ,Україна це не Абхазія !!!)))
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17.09.2021 13:02
+22
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини ,пустопорожній звіздьож !!!)))
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17.09.2021 12:56
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Правила форума Совет форумчан
А разом з ними фуфлозакон намагаються "збити" європейці з американцями.
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17.09.2021 12:55 Ответить
Так то ж подстилки КГБ, тьфу ФСБ!!!
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17.09.2021 13:24 Ответить
А, ну так. Як зазначив дерьмаковий подляк, всі, хто не вірить "велічайшему"- агенти фсб. Точно так, як у запутінців. Хто не вірить фуйлу- агенти ЦРУ.
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17.09.2021 13:46 Ответить
чурка и еврей на футболе



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17.09.2021 13:41 Ответить
-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
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17.09.2021 13:46 Ответить
ты по ходу пьесы 12 стульев заучил наизусть))) у меня был такой друг молодости. отсидел 8 лет общака, любимое произведение, зачитал до дыр, тоже цитировал.
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17.09.2021 14:18 Ответить
- Президент вместе с Федей сидел в лагере.
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.(с)
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17.09.2021 14:22 Ответить
Швидше за все, цей представник "української " влади, такий же обрізний, тільки абхазький.
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17.09.2021 13:55 Ответить
такой же хитровые....ый как фиКаломойский, Пинчук, Рабинович, Суркис...
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17.09.2021 14:19 Ответить
Докази в студію)
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17.09.2021 16:15 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини ,пустопорожній звіздьож !!!)))
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17.09.2021 12:56 Ответить
крьісиная грызня в разгаре
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17.09.2021 12:58 Ответить
Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
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17.09.2021 12:58 Ответить
так вроде уже отборсались?
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17.09.2021 13:01 Ответить
Свят, свят свят! 😲 Що, зелень вже згинула?
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17.09.2021 13:04 Ответить
Це вічний рух ,кубло гельмінтів завжди знаходиться в русі !!)))
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17.09.2021 13:04 Ответить
Розжирілі паці

А Різники дивляться на них розчулівшись
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17.09.2021 18:58 Ответить
Только не рассказывайте ведущему СNN, что мелет этот придурок. А то агрохимия будет бегать и извиняться,размазывая сопли.
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17.09.2021 12:59 Ответить
Вот сволочи. Сам Беня каломойский дал Абрахамії добро на закон, а какие-то пешки против.
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17.09.2021 12:59 Ответить
Чергова порція сечі в пику мудрому наріду)))) до чого тут Разумков? Законопроект «хочуть збити» європейці з американцями як дискримінаційний і абсолютно пустий! В Україні відмінили кримінальні закони і конституцію!?
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17.09.2021 13:01 Ответить
Задовбав цей абхазький бабуїн-"Ми в наший країні живимо!" !!! Ні ,Україна це не Абхазія !!!)))
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17.09.2021 13:02 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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17.09.2021 13:05 Ответить
Брехливе хамло...

Залишилось заявити, що разумков з денисовою підкуплени бєнєю, з яким сам жеж цілувався на футболі...

Цей закон не проти олігархів, а проти опозиції, щоби забеспечити слугам та зє блазню пожиттєву владу в Україні...
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17.09.2021 13:03 Ответить
Пожалійся Коломойському!
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17.09.2021 13:03 Ответить
Мышиная возня рожи рыночного продавца цветов советских времён и барыги в кодлане Коломойского. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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17.09.2021 13:03 Ответить
Собакоподібна мавпа бабуїн абхазький !!!))
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17.09.2021 13:09 Ответить
Вчора у Влащенко на каналі Ахметова , жодна ЗЕскотина не дослухалась до аргументів УСІХ ІНШИХ ,як протидіяти олігархам , якими насправді правовими дієвими правовими актами... Вони в одну ЗЕротяку кричали темники, як прості люди чекають на цей закон, як усі опозицйні політсили годуються олігархами. А вони, НЕолігархічні ,святі та чисті хочуть узаконити вигаданий ними "антиолігархічний вєлік " щоб отримати свої електоральні пряники від залишків 73 відсоткови українців... НА ЦЮ НАВАЛУ ЗЕРАБІВ СТРАШНО ДИВИТИСЬ !
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17.09.2021 13:06 Ответить
Крайних, почему деолигархизацию Украины слили в унитаз, уже определили. Тепер ату их!
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17.09.2021 13:06 Ответить
Денисова приедет в тюрьму к Арахамии, обязательно.
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17.09.2021 13:07 Ответить
Это походу ему сказал Коломойский на футболе
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17.09.2021 13:07 Ответить
Та дайте ему уже в рыло,раскудахталось убогое чмо.
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17.09.2021 13:09 Ответить
Небритый Давидик кратко рассказал об интригах зеленого гарема. Как-то и монобольшинство уже в его словах не звучит. Ну и возмужал, конечно, после посиделок с бородатой бабушкой зеледента на футбольном матче на ВИП трибуне.
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17.09.2021 13:12 Ответить
А зараз будемо спостерігати як ЗЕублюдки будуть вбивати авторитет Разумкова , який набагато хитріший та розумніший , хоча й теж вражина України ... Коли гризтимуться БУРАТІНОЇДИ -це ж прекрасно!
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17.09.2021 13:12 Ответить
Бунт на кораблі.
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17.09.2021 13:20 Ответить
Арахамія, це мавпочка на ЗЕТитанніку , заслана Порохом
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17.09.2021 13:30 Ответить
По просьбі Авакова по приказу Байдена.
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17.09.2021 13:32 Ответить
Шо сказав Ара-хам (абхазький гамноєд) і насрано - в сортах цього гамна ніхто тямущий не розбирається.
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17.09.2021 13:30 Ответить
Арахамия, тебе до Разумкова, как до Луны, учится надо было, рожей не вышел. Жаль, что таких выбрали, хотя никто не думал, что таких наберет Вовочка с анекдота.
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17.09.2021 13:32 Ответить
Денисова - уповноважена Верховної Ради з прав Ахметова.

Разумков - слизький п-дюк з президентськими амбіціями на підкормці у Ахметова.
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17.09.2021 13:36 Ответить
А до Агрохімії у Вас питань нема?
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17.09.2021 13:52 Ответить
До ахметова та його шавок у вас питань бачу теж нема
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18.09.2021 00:47 Ответить
кому и Осел Оманский - президент. Ну, бывает, головой уронили в унитаз, дело то житейское
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17.09.2021 16:40 Ответить
Горький у тебя опыт
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18.09.2021 00:45 Ответить
Смысл закона об олигархов Зеленского выражается в одной фразе" было ваше, станет наше". Эти ребята конкретно хотят стать такими же миллиардерами, как Ахметов и другие, используя государственные инструменты власти для изымания денег и активов у других олигархов в свою личную пользу.
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17.09.2021 13:36 Ответить
"мне, извиняюсь, похрену, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем" - сказало земерзота

- це й є головною бідою України - покидьки та дурні вважають, що це їх країна!

а 73 дупоголових допомагають їм.
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17.09.2021 13:40 Ответить
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17.09.2021 13:46 Ответить
Неточності, бо по своїх закритих ставках Зе має сидіти в кареті,а за нею бігти тупий, дебільний нарід 73%.
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17.09.2021 14:08 Ответить
Арахамія: "Давайте спитаємо людину на вулиці, права якої людини треба захищати, олігарха, у якої мільярди, чи звичайної людини?"

Прямо, комуніст-більшовик, а може все простіше, ну, як в Росії. Там теж на початку проти "олігархів" боролися, капітали у них позабирали, в тюрми садили, і передали своїм наближеним олігархам.
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17.09.2021 13:50 Ответить
не пишiть маячню...там такий олiгарх був один - Ходорковський, всi iншi чудово себе почувають...

обмеження впливу олiгархiв на полiтику,в Українi бiльшiсть з них прокацапська та проординська, необхiдне!
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17.09.2021 15:34 Ответить
Видимо, кроме зебобиков, вчера проиграла и команда арахамии.
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17.09.2021 13:53 Ответить
"сбить" и это говорит голова самой большой президентской партии. Фу бл@дь позорище. Стыдно смотреть, так еще и слушать Оно привыкло в горах птиц сбивать...
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17.09.2021 14:44 Ответить
Нужно досрочные выборы объявлять,цирк зеленых клоунов уже достал.
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17.09.2021 14:48 Ответить
Арахамия, по прозвищу ПТРК "Корнет"
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17.09.2021 14:56 Ответить
Законопроект об олигархах - известный метод Путина в начале 2000 годах, по преследованию политических оппонентов и перед ача СМИ, своим олигархам.
В Украине зарождается авторитарный режим ....
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17.09.2021 15:27 Ответить
у зеленої сухумської мавпи пика вже в монiтор не влазить...

от вiджерлася за народнi грошi...
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17.09.2021 15:29 Ответить
україною керують інородці і наша земля їм потрібна для наживи,а для цього всі методи задіяни---брехня,фейки,наклепи, підкуп, шахрайство,корупція, залякування.
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17.09.2021 15:33 Ответить
Дуже символічно що дурненький абхазець Арахамія, котрому Пєтя дав громадянство в 2015 році, плює в українську криницю і очолює жидобільшовицьку фракцію "Слуг" в якій українців менше 10%... Сподіваюсь що хтось пристрелить його просто з жалості бо дивитись на це вбоге опудало противно а слухати огидно...
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17.09.2021 15:54 Ответить
Украинцы , вот вы мне объясните , как вот это ЧМО , вообще дошло до власти и управляет Украиной .
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17.09.2021 16:33 Ответить
бо чмошники и обирали
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17.09.2021 16:38 Ответить
яков --- мы должны были это пройти . жаль только пять потраченных лет --- мы ума набираемся ОООЧЕНЬ МЕДЛЕННО . но доходит все равно . сейчас уже многим стыдно в разговорах с друзьями признаться за какое ничтожество они проголосовали . а ..нови облыччя.. в парламенте . так это полный киздец --- одна безугла чего стоит ...
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17.09.2021 16:41 Ответить
вот ведь парадокс ***** --- когда олигарх калломойский на г+г крутил сериал ..урод народа.. в день тишины перед выборами . и там мелькало ***** галабародька --зельца . то этот гешефт у вовки-квартального пролазил на ура --- теперь порошенку надо отказаться от 5го канала и прямого канала . чтобы вовику не портили рейтинг и правду людям не вещали ---- это уже было у ***** в бензоколонке . когда нтв стал именем гандона-норкина --- и вот ***** нам ентот вариянт от вовки-квартального . ну а арахамчик это просто ручная гаварящая абизянка на поводочке чтобы далеко не убежала........
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17.09.2021 16:34 Ответить
Да мне, не извиняюсь, по хрену, что сказала небритая АраХламидия, а вот. что сказал ведущий CNN - совсем другое дело
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17.09.2021 16:37 Ответить
умышленно потомушо у них хоть какоето мЫшленье есть
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17.09.2021 16:46 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:47 Ответить
Если Беня дает своих купленных им депутатов - значит Бене закон об олигархах подходит.
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17.09.2021 17:17 Ответить
Навіть якщо в цьому законі і є щось що дотичне до цього хазяїна нашого гаранта, то воно його не торкнецься у будь якому разі. Як кажуть наші вороги: долг платежом красен.
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17.09.2021 19:02 Ответить
Он живет в его стране, зебобики. А вы - бомжи. Моральные, нравственные, интеллектуальные бомжи. И потому в вашем доме хозяйничают чужие. А
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17.09.2021 17:52 Ответить
Яке ж воно тупе і недолуге мавпеня.
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17.09.2021 18:58 Ответить
Возня коло цього закону це крисина возня.

Щоб побороти олігархію, не закон про олігархів треба, а зупинити скупку місць в бюлетенях кандидатів у президенти ставлениками олігархату. То єсть нам треба не олігархічні вибори, а демократичні.

Для цього треба ліквідувати декількамільйонну "виборчу" заставу, через яку проходить ця скупка.

Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента. Там зовсім нема застави, а в бюлетенях прізвища тих претендентів, хто зібрав помірну кількість підписів виборців.
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17.09.2021 19:29 Ответить
Агрохамія: "Ведучий CNN висловив ... ". Так мені, перепрошую, похріну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо"

От цей "ведучий CNN" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Фарід Рафік Закарія (англ. Fareed Rafiq Zakaria) - один з найбільш впливових і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин.

Але для зеленого Арахамії - Фарід Закарія, ну, типа Наталія Мосійчук
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17.09.2021 22:31 Ответить
 
 