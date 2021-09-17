Приближенные к Мельнику чиновники Ткаченко и Беспьятчук, планировавшие трудоустроиться в БЭБ, не сдали экзамен на владение украинским языком

Определенным маркером для "протягивания" людей новоназначенного главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника в подконтрольное ему Бюро является экзамен на владение украинским языком. Двое приближенных к Мельнику чиновников не смогли сдать его с первого раза.

Об этом идет речь в статье Цензор.НЕТ "Язик до БЕБ (не) доведе: чи протягне Мельник на посади своїх друзів, які не знають української".

16 августа, еще до объявления победителя конкурса на голову БЭБ экзамен по украинскому языку пошел сдавать один из главных приближенных к Вадиму Мельнику - Владимир Ткаченко. Тогда он получил результат только 59%. С таким баллом он бы не смог претендовать на должность госслужащего.

Но уже 7 сентября Ткаченко пересдал экзамен и получил результат 78%. После чего получил сертификат. Но с номером первой сдачи экзамена.

Также стоит обратить внимание, что при первом тестировании еще один приближенный к Мельнику - Виталий Беспьятчук (и.о. заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве) получил очень низкие 46%.

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"С такими показателями Виталий Беспьятчук не сможет претендовать на должность в БЭБ, а экзамен сможет пересдать только через 4 месяца. Если конечно, мы через несколько недель не увидим положительный просмотр жалобы. Истории этих двух лиц заставляют апеллировать в общественный совет БЭБ, чтобы он тщательно отнесся к этим кейсам и проверил в случае появления упомянутых мужчин на пороге БЭБ, насколько честно они туда попали", - резюмирует автор статьи.