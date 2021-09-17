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Приближенные к Мельнику чиновники Ткаченко и Беспьятчук, планировавшие трудоустроиться в БЭБ, не сдали экзамен на владение украинским языком

Приближенные к Мельнику чиновники Ткаченко и Беспьятчук, планировавшие трудоустроиться в БЭБ, не сдали экзамен на владение украинским языком

Определенным маркером для "протягивания" людей новоназначенного главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника в подконтрольное ему Бюро является экзамен на владение украинским языком. Двое приближенных к Мельнику чиновников не смогли сдать его с первого раза.

Об этом идет речь в статье Цензор.НЕТ "Язик до БЕБ (не) доведе: чи протягне Мельник на посади своїх друзів, які не знають української".

16 августа, еще до объявления победителя конкурса на голову БЭБ экзамен по украинскому языку пошел сдавать один из главных приближенных к Вадиму Мельнику - Владимир Ткаченко. Тогда он получил результат только 59%. С таким баллом он бы не смог претендовать на должность госслужащего.

Приближенные к Мельнику чиновники Ткаченко и Беспьятчук, планировавшие трудоустроиться в БЭБ, не сдали экзамен на владение украинским языком 01

Но уже 7 сентября Ткаченко пересдал экзамен и получил результат 78%. После чего получил сертификат. Но с номером первой сдачи экзамена.

Также стоит обратить внимание, что при первом тестировании еще один приближенный к Мельнику - Виталий Беспьятчук (и.о. заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве) получил очень низкие 46%.

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Приближенные к Мельнику чиновники Ткаченко и Беспьятчук, планировавшие трудоустроиться в БЭБ, не сдали экзамен на владение украинским языком 02

"С такими показателями Виталий Беспьятчук не сможет претендовать на должность в БЭБ, а экзамен сможет пересдать только через 4 месяца. Если конечно, мы через несколько недель не увидим положительный просмотр жалобы. Истории этих двух лиц заставляют апеллировать в общественный совет БЭБ, чтобы он тщательно отнесся к этим кейсам и проверил в случае появления упомянутых мужчин на пороге БЭБ, насколько честно они туда попали", - резюмирует автор статьи.

Автор: 

украинский язык (1189) экзамены (156) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (205)


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Топ комментарии
+9
Подозреваю, что это не помешает им получить нужные должности...
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17.09.2021 12:58
+9
Зато без барыг.
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17.09.2021 13:02
+7
Третій рік безупинного зЕздиця з наслідками.
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17.09.2021 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Подозреваю, что это не помешает им получить нужные должности...
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17.09.2021 12:58 Ответить
Зато без барыг.
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17.09.2021 13:02 Ответить
а чем зелёный барыга отличается от шоколадного барыги?
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17.09.2021 13:33 Ответить
Тем,что 73% недоумков поползли голосовать за зелень свято веря в манну небесную,а теперь обосцаные стонут что все барыги одинаковые.
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17.09.2021 14:26 Ответить
Они их уже получили, не сомневайтесь. У зеленых БЭБ расшифровывается так: Без Экзаменов Берем.
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17.09.2021 13:16 Ответить
Протиснутся, Аваков без него семь лет проработал.
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17.09.2021 13:08 Ответить
Третій рік безупинного зЕздиця з наслідками.
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17.09.2021 13:15 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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17.09.2021 13:29 Ответить
А зачем фээсбэшному филиалу БЭБ знание украинского языка?
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17.09.2021 13:19 Ответить
у них срускойизычные челюсти
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17.09.2021 13:21 Ответить
Генетичний шлюб щелепи. Тому нема сечі казати українською - від "паляниці" трапляється перелам мови в роті.
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17.09.2021 13:25 Ответить
На х.......... ум, был бы язык, ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ.
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17.09.2021 13:26 Ответить
Ви теж випробовуєте страшні борошна від вимог панування державною мовою?
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17.09.2021 13:30 Ответить
Язык- это такая вещь, что можно им телепать или в ж........... засунуть и молчать. Вот всем хочется ПАНУВАТЬ, а вот это ведь от нищеты пошло, хоть в чем то сыты будете, позвездел и жрать не хочется. Так в народе пошло, человек - хозяин всегда молчалив, а вот нищеброды только песни поют.
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17.09.2021 13:43 Ответить
Як там санкції, усе на користь? Сизрань живе і розквітає, немов нирки на деревах?
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17.09.2021 14:21 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!! )))
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17.09.2021 13:26 Ответить
Телепні за все життя не змогли вивчити мову, то хай пензлюють працювати на підаРашку.
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17.09.2021 13:28 Ответить
А ти що вывчилы мову пензлюють працювати в Польщи. а кому повезло в Англии. Прыклад, мий сын и внук. И на мой вопрос, а как же ................. они ответили, засунь ее в ж.................. у, мы хотим жрать. Как то так выходит. Жаль, но выходит не патриоты, работают не на Рашку, а на пида ..................... Вот и переубеди меня , на х.............. мне ваша мова.
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17.09.2021 14:36 Ответить
Для початку витри слюну і "бахни соточку"...
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17.09.2021 15:44 Ответить
Яку там соточку... Фанфурік.

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17.09.2021 20:57 Ответить
они своим языком могут только задницу лизать.....
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17.09.2021 13:36 Ответить
скоро виявиться що проізошла чудовіщная ашібка, і ці люди пролізуть якщо не раком то боком!
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17.09.2021 13:43 Ответить
у позорного начальника по умолчанию не может быть нормальных подчиненных.
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17.09.2021 13:54 Ответить
Бувають, але недовго - два тижні при звільненні ))
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17.09.2021 20:59 Ответить
однозначно це свідчить про їх розумову неповноцінність
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17.09.2021 14:00 Ответить
Нехай влаштовуються в тій країні де расейська. Мабуть і дітей своїх віддали в школи з російською "затиснуто" фашиздами, мовою, чи точніше язиком? Бо хто бажав стати українцем, той за 30 років мав вивчити державну мову.
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17.09.2021 14:07 Ответить
Жлобы,сами хапают,а маленькую благодарность за экзамен пожалели дать.
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17.09.2021 14:44 Ответить
походу, колю азирова переплюнули...))- це добре...(((
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18.09.2021 03:51 Ответить
 
 