За ширмой шумных выпадов МИД РФ скрывается политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса, - спикер МИД Николенко

Российская Федерация продолжает маскировать за публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях. Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию - незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что ключи от мира в Украине лежат в Кремле.

"Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", - считает спикер.

Он добавил, что РФ уже сейчас может сделать первый шаг и решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки.

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"Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Время переходить от слов к действиям уже давно назрело. Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем с кем имеем дело. А поэтому надеемся как на дипломатию, так и армию", - подчеркнул Николенко.