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Новости Агрессия России против Украины
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За ширмой шумных выпадов МИД РФ скрывается политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса, - спикер МИД Николенко

За ширмой шумных выпадов МИД РФ скрывается политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса, - спикер МИД Николенко

Российская Федерация продолжает маскировать за публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях. Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию - незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что ключи от мира в Украине лежат в Кремле.

"Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", - считает спикер.

Он добавил, что РФ уже сейчас может сделать первый шаг и решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки.

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"Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Время переходить от слов к действиям уже давно назрело. Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем с кем имеем дело. А поэтому надеемся как на дипломатию, так и армию", - подчеркнул Николенко.

Автор: 

МИД (6933) МИД РФ (1664) россия (95308) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Николенко Олег (301)


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омг. обычная диверсионная деятельность. не нужно быть гением, чтобы понять эту логику
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17.09.2021 13:25 Ответить


@tZEinform





Зять министра иностранных дел РФ Лаврова, Винокуров Александр Семёнович, 12.10.1982.
Гражданин Израиля.
Номер теудат-зеут 304201023.
Фамилия в израильском паспорте וינוקורוב. Имя אלכסנדר.
Собирается посетить Украину.
Не упустите
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17.09.2021 13:27 Ответить
А его можно будет обменять на самого Лаврова? Или хотя бы на Машку.
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17.09.2021 13:42 Ответить
 
 