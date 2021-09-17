В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer. Это безопасно и эффективно, - Минздрав

В случае если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Сообщается, что Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - говорится в сообщении.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

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"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - добавили в ведомстве.