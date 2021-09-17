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В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer. Это безопасно и эффективно, - Минздрав
В случае если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Сообщается, что Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины.
"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - говорится в сообщении.
Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.
"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - добавили в ведомстве.
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чого ти ще й мудя почісуєш? не можеш втерпіти - сиди вдома, хіба ні? там тебе ніхто не бачить (чи ні? хє-хє)
ти ж розумніший за всіх, ти всіх оманиш!
тобі ж це не важко?
Чего и тебе желаю...
просто з'їв талій, вставив у гузно урановий стрижень та й сиджу чайок з полонієм попиваю!
це шоб ти не морщив лобик і не вигадував про мене небилиць, я тобі сам навигадував про себе
КАК ПРИВОДИТСЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19 от MODERNA?
Вакцина Moderna COVID-19 будет сделана вам в виде инъекции в мышцу.
Серия вакцинации Moderna COVID-19 вакциной состоит из 2 доз, вводимых с интервалом в 1 месяц.
Если вы получили одну дозу вакцины Moderna COVID-19, вы должны получить вторую дозу вакцины против COVID-19 той же вакциной через 1 месяц для завершения серии вакцинаций.
О смешивании производитель НИГДЕ не указывает, такое же и в пфайзере. На кроликах мало того что шмурдяки испытуют, смотрят еще - а что будет если шмурдяки смешать? Это вообще из разряда научных экспериментов, либо... у основных производителей изначально был один рецепт если они взаимозаменяемы.
Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - добавили в ведомстве - но это не точно вы главное колитесь, а там как пойдет.