С начала суток войска РФ применили 120-мм миномет в районе населенного пункта Пески, - Минобороны
По состоянию на 12 часов текущих суток на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В районе населенного пункта Пески враг использовал миномет 120-мм калибра. Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, войска РФ за прошедшие сутки 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры, был ранен гражданский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вячеслав Демченко #492677
показать весь комментарий17.09.2021 14:03 Ответить Мне нравится 0
Люцифер
показать весь комментарий17.09.2021 14:58 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль