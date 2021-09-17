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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток войска РФ применили 120-мм миномет в районе населенного пункта Пески, - Минобороны

С начала суток войска РФ применили 120-мм миномет в районе населенного пункта Пески, - Минобороны

По состоянию на 12 часов текущих суток на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В районе населенного пункта Пески враг использовал миномет 120-мм калибра. Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, войска РФ за прошедшие сутки 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры, был ранен гражданский.

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беспилотник (3516) обстрел (26850) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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який сенс про це нагадувати? ми що, якось можемо цьому зарадити, або це якось впливає на наші дії?
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17.09.2021 14:03 Ответить
Не тот уже голос Дамбаса.

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17.09.2021 14:58 Ответить
 
 