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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе: повреждены храм 19 века, магазин и Дом культуры, есть пострадавшие среди гражданских, - ГУР

Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе: повреждены храм 19 века, магазин и Дом культуры, есть пострадавшие среди гражданских, - ГУР

Российские оккупационные войска продолжают интенсивную подготовку на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР

По данным украинской разведки, враг проводит стрельбы из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

Так, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ наращивает боевые возможности оперативной группировки кадровых российских войск на Донбассе, - ГУР МО

армия РФ (19011) обстрел (26850) разведка (4168) военные учения (3456) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+22
Дочекались аслабанітєлєй.

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17.09.2021 14:27
+17
восьмой год не могу понять от чего они "асвабаждаются" и почему не "асвабаждались" до этого ?
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17.09.2021 14:35
+14
Во всём биндеры виноваты. Кто ж ещё?))
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17.09.2021 14:28
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17.09.2021 14:12 Ответить
Тут как раз вариант что тоже кацапы
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17.09.2021 14:37 Ответить
ой, та хто їх там рахує?
нехай фігачать
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17.09.2021 14:20 Ответить
Дочекались аслабанітєлєй.

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17.09.2021 14:27 Ответить
восьмой год не могу понять от чего они "асвабаждаются" и почему не "асвабаждались" до этого ?
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17.09.2021 14:35 Ответить
а это потому, что "асвабадитилей" не было. а теперь - есть, "асвабадили" и остались. вот и "асвабаждают теперь, постоянно.
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17.09.2021 16:56 Ответить
От адекватных людей они асвабаждаются, от здравого смысла, от банковской системы, от международных норм.

Так обезьянам с калашом проще живётся.
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18.09.2021 08:19 Ответить
Во всём биндеры виноваты. Кто ж ещё?))
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17.09.2021 14:28 Ответить
храм невского можно разрушить. это кацапский герой. это не наш человек
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17.09.2021 14:45 Ответить
да, наверняка переименовали какой-нибудь приличный
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17.09.2021 14:49 Ответить
так он их же вырезал со вкусом целыми городами, собирая дань Хану. у них и Сралин - герой. нород-мазохист. чем больше их мучить и жечь - тем поскрепней "святой" получается.
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17.09.2021 15:00 Ответить
То московити повинні поставити пам"ятник і приєднати до лику святих хана Тохтамиша який в 1382 році взяв в облогу москву ,а потім спалив її нахер! справжній герой!
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17.09.2021 17:23 Ответить
Москалі винали Дімку "Донського", а собі вибрали в князі литвина. Тохтамиш вступився за свого кореша. То був останній майдан на московії.
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17.09.2021 22:10 Ответить
Це святий РПЦ, який служив ханам і закріпостив вільний народ Новгорода і здається Пскова, коли робили поневолення під виглядом "перепису". А хто не корився ханським військам Орди Нєвський відрізав носи і вуха. Такий собі святий кацапської церкви як і Андрюха Суздальський(Боголюбський), який у 1169 році спалив Київ, грабував, вбивав киян і зруйнував храми Русі. Частину майна церков вивіз у свої суздальські, мокшанські землі. Тож кацапи розфігачили свій храм, а винні звичайно бандьори і "правий сектор". Ашвабадітєлі, твою мать.
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17.09.2021 16:14 Ответить
Полагаю, это гундяевский гадючник, такие не переименовываются, ну что ж мастерок в руки юродивым, если хотят залатать свою конуру.
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18.09.2021 08:12 Ответить
рашковане стреляют в рашкованский алтарь? клятий порох!
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17.09.2021 14:57 Ответить
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18.09.2021 12:28 Ответить
В рядах дегенератів наш лазутчик. Працює навідником.
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17.09.2021 14:57 Ответить
В рядах дегенератів почались запої. Тремтячі клешні, що ростуть зі ( ! ) і задурманена алко-випарами довбешка не сприяють точності стрільби
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18.09.2021 09:40 Ответить
и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве. Источник:

Где Иллирия, а где ОСы? - 50+ км на северо-запад и примерно 30 на север и 40 на северо-восток. Вряд ли они на столько тупые.
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17.09.2021 15:01 Ответить
На безпілотника можуть списати, "ума" ж хватило трагедію з "Боїнгом" в 2014 році списувати на пятикілометровий український винищувач.
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17.09.2021 17:49 Ответить
Ну если только на Байрактар спишут. Там если даже взять самый северный дом в Иллирии и точку запуска прямо с берега Северского Донца напротив Долгого(ближайшая точка) , то это 27 км.

Розетка предлагает например
Квадрокоптер Autel EVO II Dual Rugged Bundle (320)

за 205243 грн. и летать он может 40 минут, на расстояние 9 км.

Я бы не стал отдавать 200 штук гривен за то, чтобы отправить аппарат скорее всего в один конец, ради того, чтобы сбросить ВОГ хоть куда-нибудь, лишь бы сбросить. Могу конечно ошибаться, но думаю, что "народные милиционеры" тоже в состоянии это осознать.
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17.09.2021 18:27 Ответить
Якщо скинутий ВОГ розірве хоч одного сєпара на шмаття і нафарширує осколками ще кількох - жодна гривня не буде витрачена даремно. Окупанти мають платити найвищу ціну за кожен день існування квазірЫспублік. Скороочувати поголів'я обдроченців, економічні і психологічні аспекти війни - все в сумі дасть резульат
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18.09.2021 09:45 Ответить
Хренасе, аж подумав що москалі Албанію з Чорногорією обстріляли.
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17.09.2021 15:18 Ответить
Ну и х... с ними!
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17.09.2021 16:10 Ответить
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17.09.2021 22:19 Ответить
Вінторогі чьортови
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18.09.2021 07:04 Ответить
А били по Вейшнории.

Снаряды совсем рядышком легли..
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18.09.2021 08:04 Ответить
Про какое освобождение вы тут пишите ? ? ? вас убивают вас оккупируют , а вы про что ?.....
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18.09.2021 17:27 Ответить
 
 