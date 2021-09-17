Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе: повреждены храм 19 века, магазин и Дом культуры, есть пострадавшие среди гражданских, - ГУР

Российские оккупационные войска продолжают интенсивную подготовку на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР

По данным украинской разведки, враг проводит стрельбы из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

Так, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве.

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