Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе: повреждены храм 19 века, магазин и Дом культуры, есть пострадавшие среди гражданских, - ГУР
Российские оккупационные войска продолжают интенсивную подготовку на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР
По данным украинской разведки, враг проводит стрельбы из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.
Так, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве.
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нехай фігачать
Так обезьянам с калашом проще живётся.
Где Иллирия, а где ОСы? - 50+ км на северо-запад и примерно 30 на север и 40 на северо-восток. Вряд ли они на столько тупые.
Розетка предлагает например
Квадрокоптер Autel EVO II Dual Rugged Bundle (320)
за 205243 грн. и летать он может 40 минут, на расстояние 9 км.
Я бы не стал отдавать 200 штук гривен за то, чтобы отправить аппарат скорее всего в один конец, ради того, чтобы сбросить ВОГ хоть куда-нибудь, лишь бы сбросить. Могу конечно ошибаться, но думаю, что "народные милиционеры" тоже в состоянии это осознать.
Снаряды совсем рядышком легли..