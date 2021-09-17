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При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", необходимо использовать полиграф, - нардеп "Голоса" Костенко

При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию

Нардеп "Голоса" Роман Костенко настаивает, что нардепы оппозиции должны присутствовать при заслушивании экс-главы Главного управления разведки Украины Василия Бурбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Мы уже видели, как во время брифингов провластной ВСК нагло искажают информацию. Например, после заслушивания разведчиков на брифинге сказали: "пришли два человека, которые рассказали свою версию". Никто не сказал, что появилась новая версия, и теперь их две, ВСК будет с этим разбираться. Затем они манипулировали, что это была не "спецоперация", а "спецмероприятие". Именно поэтому, очень важно, чтобы показания Василия Бурбы слышали не только представители монобольшинства, но и оппозиции. Его слова очень важны для выяснения правды", - подчеркнул парламентарий.

Также он предложил простой и эффективный способ, чтобы "расставить все точки над "і "- полиграф.

Профессиональные полиграфологи есть в Главном управлении разведки Украины и в Службе безопасности Украины. По информации Романа Костенко, Василий Бурба выдвигал такое предложение определенным лицам, которые знали о проведении спецоперации еще до того, как о ней узнало общество. После этого его почти сразу уволили, подчеркнул нардеп.

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Автор: 

ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) полиграф (77) Бурба (81) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+5
"
При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", необходимо использовать полиграф"

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17.09.2021 14:21
+4
Впевнена, що Порох не відмовиться. Тільки проходити поліграф потрібно у незаслежних спецалістів, а не дерьмаково-татарово-портновських кишенькових цуциків.
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17.09.2021 14:45
+3
1. "Трудно бороться со злом, когда зло - Зеленский. Тошнит сильно" (увы, но не я😀)

2. Зять министра иностранных дел РФ Лаврова - гражданин Израиля. Собирается посетить Украину в скором времени. Это в дополнение к вчерашним новостям из конюшни.

3. Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова (бывший мэр Кривого Рога, погибший при невыясненных обстоятельствах) и отстраненный от расследования смылся в Польшу.
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17.09.2021 14:16
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"А из зала мне кричат, давай подробности - ну прямо всё как есть" (С)
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17.09.2021 14:14 Ответить
И пытки.
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17.09.2021 14:15 Ответить
А как добиться информации о том, чего не было?

Нет. Только пытки раскроют все тайны!
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17.09.2021 15:21 Ответить
А Порошенко тоже будут допрашивать с применением полиграфа ?
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17.09.2021 14:15 Ответить
Межа мрій для бидла.
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17.09.2021 14:29 Ответить
Впевнена, що Порох не відмовиться. Тільки проходити поліграф потрібно у незаслежних спецалістів, а не дерьмаково-татарово-портновських кишенькових цуциків.
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17.09.2021 14:45 Ответить
1. "Трудно бороться со злом, когда зло - Зеленский. Тошнит сильно" (увы, но не я😀)

2. Зять министра иностранных дел РФ Лаврова - гражданин Израиля. Собирается посетить Украину в скором времени. Это в дополнение к вчерашним новостям из конюшни.

3. Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова (бывший мэр Кривого Рога, погибший при невыясненных обстоятельствах) и отстраненный от расследования смылся в Польшу.
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17.09.2021 14:16 Ответить
паяльник будет надежней и дешевшей
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17.09.2021 14:18 Ответить
Помнится Дубинский ходил с кем-то тоже на полиграф, с "Человеком"-Хламидией что ли? результат - никто не помнит. причину похода - ..... ну я забыл тоже.
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17.09.2021 14:18 Ответить
"
При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", необходимо использовать полиграф"

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17.09.2021 14:21 Ответить
Тисков достаточно-и эфективно и дешево
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17.09.2021 14:39 Ответить
Яйцавтіскозажималограф нада , чи утюгнапузограф. А ще паяльниквдупуграф не помішав би.
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17.09.2021 14:29 Ответить
Ввиду того что полиграфов у нас мало в наличии а вас предателей Украины много - то Мы будем использовать утюги и паяльники !!! Качественно, быстро, дешево...
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17.09.2021 14:34 Ответить
Вистачає паяльник-анальник, навіть просто показати не включаючи!
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17.09.2021 14:43 Ответить
Паліграф Паліграфавічь, захаді
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17.09.2021 14:59 Ответить
Полиграф это уловка следователей, способ надавить на подозреваемого, который не имеет никакой законной силы. Его результаты даже нельзя использовать в суде. По-моему все отказались от него еще в прошлом веке.
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17.09.2021 15:03 Ответить
Смали их, Роман!
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17.09.2021 15:04 Ответить
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17.09.2021 15:08 Ответить
Куда это ты собрался?

-Ну так Костенко работу предложил,Бурбу допрашивать иду.

-А если он тебя?

-А меня то за шо?

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17.09.2021 15:42 Ответить
..та й цю хню куплять...)))
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18.09.2021 03:48 Ответить
 
 