При допросе лиц, которые знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", необходимо использовать полиграф, - нардеп "Голоса" Костенко

Нардеп "Голоса" Роман Костенко настаивает, что нардепы оппозиции должны присутствовать при заслушивании экс-главы Главного управления разведки Украины Василия Бурбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Мы уже видели, как во время брифингов провластной ВСК нагло искажают информацию. Например, после заслушивания разведчиков на брифинге сказали: "пришли два человека, которые рассказали свою версию". Никто не сказал, что появилась новая версия, и теперь их две, ВСК будет с этим разбираться. Затем они манипулировали, что это была не "спецоперация", а "спецмероприятие". Именно поэтому, очень важно, чтобы показания Василия Бурбы слышали не только представители монобольшинства, но и оппозиции. Его слова очень важны для выяснения правды", - подчеркнул парламентарий.

Также он предложил простой и эффективный способ, чтобы "расставить все точки над "і "- полиграф.

Профессиональные полиграфологи есть в Главном управлении разведки Украины и в Службе безопасности Украины. По информации Романа Костенко, Василий Бурба выдвигал такое предложение определенным лицам, которые знали о проведении спецоперации еще до того, как о ней узнало общество. После этого его почти сразу уволили, подчеркнул нардеп.

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