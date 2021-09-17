Арахамия об обсуждении с Коломойским голосования по отставке Разумкова: "У меня не было никакого такого разговора"

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, комментируя публикацию соответствующей информации в СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю (о чем речь. - Ред.). У господина Ткача спросите (журналист Михаил Ткач обнародовал в сети фото разговора Арахамии и Коломойского на футбольном матче Динамо- Бенфика, которые якобы обсуждали возможность отставки Разумкова. - Ред.): если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и дает свою позицию. У меня не было никакого такого разговора", - уверяет Арахамия.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что Арахамия и Коломойский в разговоре на футбольном матче Динамо - Бенфика якобы достигли договоренности о том, что власть может получить голоса за отставку Разумкова от депутатов, на которых имеет влияние бизнесмен.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол. Сам Арахамия ранее отметил, что они с Коломойским обменялись шутками о законе об олигархах.

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