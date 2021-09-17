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Арахамия об обсуждении с Коломойским голосования по отставке Разумкова: "У меня не было никакого такого разговора"

Арахамия об обсуждении с Коломойским голосования по отставке Разумкова:

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, комментируя публикацию соответствующей информации в СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю (о чем речь. - Ред.). У господина Ткача спросите (журналист Михаил Ткач обнародовал в сети фото разговора Арахамии и Коломойского на футбольном матче Динамо- Бенфика, которые якобы обсуждали возможность отставки Разумкова. - Ред.): если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и дает свою позицию. У меня не было никакого такого разговора", - уверяет Арахамия.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что Арахамия и Коломойский в разговоре на футбольном матче Динамо - Бенфика якобы достигли договоренности о том, что власть может получить голоса за отставку Разумкова от депутатов, на которых имеет влияние бизнесмен.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол. Сам Арахамия ранее отметил, что они с Коломойским обменялись шутками о законе об олигархах.

Читайте также: Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29226) Коломойский (1790) отставка (3150) Арахамия (988) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+16
Собакоподібна мавпа,бабуїїн абхазький !!!))
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17.09.2021 14:23
+16
У Арахамии "не было такого разговора", Трухин "не был за рулем пьяным в момент ДТП"!!!

Тема закрыта!!!! Лохи-избиратели идите на ЙУХ!!!
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17.09.2021 14:28
+15
Брехливый зверёк.
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17.09.2021 14:20
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Брехливый зверёк.
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17.09.2021 14:20 Ответить
Собакоподібна мавпа,бабуїїн абхазький !!!))
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17.09.2021 14:23 Ответить
Подождите, я ничего не понимаю. Вы за мой счёт жрали-пили… я за каждую бутылку платила по… по… втридорога! Да вы ж меня по миру пустили!! Да что ж ты думаешь, старый ты пердун, что ты думаешь?! Ты мне нужен, да? Да ты нам не нужен, блин!! Нам твой дом нужен!!! Вдова, уйди!!(с)
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17.09.2021 14:24 Ответить
Откуда этот поток сознания?
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17.09.2021 16:04 Ответить
У Арахамии "не было такого разговора", Трухин "не был за рулем пьяным в момент ДТП"!!!

Тема закрыта!!!! Лохи-избиратели идите на ЙУХ!!!
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17.09.2021 14:28 Ответить
Бери выше.... Глава ГБР установил, что Трухина вообще не было за рулём
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17.09.2021 14:47 Ответить
по ходу его вообще в машине не было - проходил мимо ДТП пешком....
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17.09.2021 14:52 Ответить
Начальник с подчиненным не разговаривает, он приказывает. Потому верю, разговора не было.
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17.09.2021 14:20 Ответить
Розмова ляльковода з лялькою коротка ,руку в дупу і почалась проктологія !!)))
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17.09.2021 14:26 Ответить
пи...
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17.09.2021 14:20 Ответить
У бабуїна абхазького загострення словесної діареї !!!)))
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17.09.2021 14:22 Ответить
Позорная рожа. Тьфу.
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17.09.2021 14:23 Ответить
А як же, про це вже не "пожартуєш"
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17.09.2021 14:23 Ответить
Та нє , конєшно ж!!! Ми з Бєнєй паси обсуждали і то коли ми в дворах блохіноподобними ногомячістами були. Отето било врємнячко.
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17.09.2021 14:24 Ответить
отметил, что они с Коломойским обменялись шутками о законе об олигархах

какая ж отборная ссанина зебилам в хари, - єто што то
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17.09.2021 14:25 Ответить
*********.
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17.09.2021 14:31 Ответить
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17.09.2021 14:25 Ответить
Рецепт глазуньи-Намажте яйца маслом и на горячую сковороду ,а глаза на лоб сами повилазят !!)))
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17.09.2021 14:29 Ответить
чєсслово!
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17.09.2021 14:26 Ответить
"У меня не было никакого такого разговора. Только футбол!"

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17.09.2021 14:26 Ответить
Это они анекдот рассказывают..
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17.09.2021 14:31 Ответить
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17.09.2021 14:35 Ответить
Если-бы они были не дебилы - то врали и воровали бы аккуратнее и с меньшим вредом для себя и страны, но этим же не-дебилам нужно поскорее и побольше - пока их от кормушки не отогнали.
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17.09.2021 14:30 Ответить
П..здишь чурка хламидиозная Что за араХамия, это венерическое??? Оно хоть лечится?
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17.09.2021 14:36 Ответить
А что ты вообще тусовался в компании с этим скользким фигурантом,еще и шутки шутил про серьезный закон,твое место не в вип ложе наполненой воришками и аферистами,а среди простых людей,пошути там про свои законы о диких налогах.
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17.09.2021 14:38 Ответить
арахамия, ты сам по себе возник на олимпе?
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17.09.2021 14:38 Ответить
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17.09.2021 14:43 Ответить
Я тоже правду люблю, даже сам иногда её выдумываю...
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17.09.2021 14:48 Ответить
Не опроверг, а ОТРИЦАЕТ.
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17.09.2021 14:53 Ответить
...."обменялись шутками" о цене вопроса, о потом Игорь Валерьевич спросил " Арахамия, кофа идешь пить?"
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17.09.2021 15:05 Ответить
я тока паздаровалса, ручку лізнул....і всьо
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17.09.2021 15:09 Ответить
Абхаз с евреем обсуждали кто будет дальше руководить украинскими холопами. Молодцы ,наголосовали.
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17.09.2021 15:17 Ответить
у зеленої сухумської мавпи пика вже в монiтор не влазить...

от вiджерлася за народнi грошi...
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17.09.2021 15:35 Ответить
кому-кому а ему надо верить
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17.09.2021 15:53 Ответить
на полиграф "рашахамию"
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17.09.2021 16:08 Ответить
 
 