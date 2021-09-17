Кроме Германии, сертификацию "Северного потока-2" должна согласовать Еврокомиссия. Это займет около 2 месяцев, - представитель ЕК Лунела
Сертификацию газопровода "Северный поток-2" помимо немецкого регулятора должна согласовать Еврокомиссия. Это может занять до двух месяцев, но процедуру могут и продлить.
Об этом сегодня на брифинге заявила представительница Еврокомиссии Вивиан Лунела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, сначала "Северный поток-2" подает запрос на сертификацию в Германию, который в последствии должен передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации
"Так предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура", - добавила Лунела.
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+3 Nikol Kovalenko
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+2 Игорь Монахов
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разве это не факт еврокоррупции в национальном масштабе?
Коли ціна на газ у ЄС сягнула 1000$ за 1000 м3,на порятунок прийшла Норвегія.
Газ-не вугілля, але певні механізми інтенсивного постачання існують.
За пару годин ціна на газ на материку вже впала на 200 $)
Вот страдатели ЕС увидели их настоящую волчью морду
Лес давай кругляк .
Правда увеличели квоту на сто тонн мёда /радовался президент наместник ./
Срок сразу сократится до 2х недель