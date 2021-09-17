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Кроме Германии, сертификацию "Северного потока-2" должна согласовать Еврокомиссия. Это займет около 2 месяцев, - представитель ЕК Лунела

Кроме Германии, сертификацию

Сертификацию газопровода "Северный поток-2" помимо немецкого регулятора должна согласовать Еврокомиссия. Это может занять до двух месяцев, но процедуру могут и продлить.

Об этом сегодня на брифинге заявила представительница Еврокомиссии Вивиан Лунела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, сначала "Северный поток-2" подает запрос на сертификацию в Германию, который в последствии должен передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации

"Так предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура", - добавила Лунела.

Читайте также: Зеркаль: "Северный поток-2" для Германии - это рабочие места, дешевый ресурс и 13% годовых

Автор: 

Германия (6921) Еврокомиссия (1442) россия (95326) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+3
росия влупит цену на газ 2000 долларов

Срок сразу сократится до 2х недель
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17.09.2021 16:58
+2
прийдеться кацапофашні ще на хабарі полиняти
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17.09.2021 14:44
+2
фрау меркель сделала перед своим уходом ВСЕ - Все чтобы ЕС распался...
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17.09.2021 14:58
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прийдеться кацапофашні ще на хабарі полиняти
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17.09.2021 14:44 Ответить
Аукціон почався.
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18.09.2021 06:56 Ответить
баба Анжела може і не встигнути все по вирішувати .
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17.09.2021 14:46 Ответить
продажные фрицы со своей фрау, они кормить будут кровожадную паРашку задорого , когда Норвегия под боком проще и дешевле...

разве это не факт еврокоррупции в национальном масштабе?
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17.09.2021 14:46 Ответить
фрау меркель сделала перед своим уходом ВСЕ - Все чтобы ЕС распался...
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17.09.2021 14:58 Ответить
как бы да....замечательно им нервы помотать... но дело в том что рашка хитрющая....все расходы отбомбит уже на подорожаниях газа для европы .и снова газпром говорит что поднимут цену . так что чем больше получается они будут тянуть сертифицирование тем сильнее рашка будет их щимить ценами чтобы отбить незаработанные бабки за это время .влипли европейцы уже слегка ...ясно не ожидали.... рашка всех ****.... это она умеет.... а лохам европейцам так и не дошло и кажется не дойдёт с кем имеют дело...(( россия безпредельничает во всех сферах деятельности и плевала на всех...
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17.09.2021 15:15 Ответить
ну не прям наи..т они открыто говорят хотите газ берите по сп2, кстати сначало говорили сертификация 4 месяца,сейчас смотрю на два месяца укоротили,а там глядишь с такими ценами и еще быстрее сделают. это не нае..ка это обычный шантаж
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18.09.2021 00:05 Ответить
ну я высловился так ...вы немного иначе .. дело настроения и мыслей когда пишешь что.. разници то нет шантаж и обебаловка ...((
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18.09.2021 09:42 Ответить
Кремлівська гра в газову монопольку отримала першу відповідь.

Коли ціна на газ у ЄС сягнула 1000$ за 1000 м3,на порятунок прийшла Норвегія.

Газ-не вугілля, але певні механізми інтенсивного постачання існують.

За пару годин ціна на газ на материку вже впала на 200 $)
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17.09.2021 15:33 Ответить
Ну вот и посмотрим где коррупция.Бо третий пакет не предусматривает 100% акций в руках одного акционера в лице Газпрома
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17.09.2021 15:50 Ответить
ничего - меркельша зубами выгрызет себе расейский пенсион.....
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17.09.2021 15:53 Ответить
С такой цены на газ можно и взят очку дать хорошую

Вот страдатели ЕС увидели их настоящую волчью морду

Лес давай кругляк .

Правда увеличели квоту на сто тонн мёда /радовался президент наместник ./
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17.09.2021 15:57 Ответить
росия влупит цену на газ 2000 долларов

Срок сразу сократится до 2х недель
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17.09.2021 16:58 Ответить
Все промышленные развитые экономики мира (и Китай тоже) спокойно получают дешёвый газ по долгосрочным контрактам от 200 до 300$ в зависимости от расстояния, а у США свой газ, а вот страдают сейчас, Украина, Польша, страны Балтики, потому что некоторые умные не захотели заключать с рашкой долгосрочные контракты, и вообще уже 900 дней живут без российского газа. А теперь Немцам выгодно. Они получают газ по 240$ за 1000кубометров. Себестоимость их продукции ниже, экономика получает конкурентное преимущество, да и перепродать могут "собственный" газ. А для выравнивания себестоимости производимого товара, у Украины остался единственный способ, это снизить зарплату своим рабочим. Ну и кому это надо?
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17.09.2021 18:32 Ответить
польша пока живет у них длинный контракт по 220, который типо они не хотят продлять, но им просто нельзя по третьему энергопакету нет больше длинных контрактах, все покупать надо на споте
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18.09.2021 00:07 Ответить
Україна не купує газ по цій ціні. Узбагойся.
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18.09.2021 06:59 Ответить
Купують ті, кому достатньо газу в балончику.
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18.09.2021 07:00 Ответить
 
 