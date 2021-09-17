Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации, - Безуглая

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации №5599.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая фракция ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - отметила она.

Как отметил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, учтено 13 поправок из более тысячи.

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