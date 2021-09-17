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Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации, - Безуглая

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации, - Безуглая

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации №5599.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая фракция ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - отметила она.

Как отметил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, учтено 13 поправок из более тысячи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение закона об олигархах без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг по отношению к ЕС, - Герасимов

Автор: 

ВР (29226) законопроект (3219) олигарх (1027) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+12
Ти ба, як пліснява поспішає протягти фуйловську копію в законодавство України.
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17.09.2021 14:54
+5
Есть жизнь как клавиши рояля то чёрная то белая, то черная опять.

А есть как будто этим черным Зероялем - Нас придавило целиком !!!
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17.09.2021 14:56
+5
Якщо Зеленського не посадять у в'язницю чи в дом дураков, то після Апокаліпсісу, який він і його Квартал №6, влаштували на Банковій для всієї України, тоді він та його лепший товарісч Лис і феноменально розумна з недосяжним для всього людства інтелектом, госпожа Безумная, будуть їздити в метро і розповідати про пабеди Зеленського, про тисячі його обіцянок та намірів, які він би виконав, якщо би не народився розумовим імбецилом з манією Наполеона.

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17.09.2021 15:29
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Ти ба, як пліснява поспішає протягти фуйловську копію в законодавство України.
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17.09.2021 14:54 Ответить
Есть жизнь как клавиши рояля то чёрная то белая, то черная опять.

А есть как будто этим черным Зероялем - Нас придавило целиком !!!
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17.09.2021 14:56 Ответить
- Стёпа, сколько раз я тебе говорил, что у нищих национальность общая.
- У богатых национальность общая! (с)
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17.09.2021 15:06 Ответить
https://prm.ua/zakonoproiekt-zelenskoho-ne-pro-borotbu-z-oliharkhamy-a-pro-novi-koruptsiyni-instrumenty-pavlenko/ Законопроєкт Зеленського - це не про боротьбу з олігархами, а про нові корупційні інструменти *

На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.

Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.

"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.

"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.
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17.09.2021 15:22 Ответить
торопится зеленожопая мразь. к чему бы????
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17.09.2021 15:23 Ответить
Якщо Зеленського не посадять у в'язницю чи в дом дураков, то після Апокаліпсісу, який він і його Квартал №6, влаштували на Банковій для всієї України, тоді він та його лепший товарісч Лис і феноменально розумна з недосяжним для всього людства інтелектом, госпожа Безумная, будуть їздити в метро і розповідати про пабеди Зеленського, про тисячі його обіцянок та намірів, які він би виконав, якщо би не народився розумовим імбецилом з манією Наполеона.

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17.09.2021 15:29 Ответить
вам би в одну палату - наглядав би за ним... а він за тобою, як ти за нього голосуєш на виборах...
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17.09.2021 16:48 Ответить
как можно скорее и скорее его оспорят в европейских судах, и скорее подохнет зевласть
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17.09.2021 15:52 Ответить
Безмозгу потрібно перевірити в психлікарні,бо зовнішні признаки говорять,що вона їхній пациєнт..А в народі говорятьпро таких--просто ДУРА,причому неадекватна.
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17.09.2021 15:54 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:45 Ответить
Деолигархизацию надо проводить как декоммунизацию - кувалдами.

По-другому не получится.
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17.09.2021 16:49 Ответить
зеленому потрібно лише підписаний "закон", а не його дієвість
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17.09.2021 18:03 Ответить
Герман Аксьом @eternalrailway
15 вер.
Тільки що подивився - по округу Безуглої в 19-му балотувався і ветеран АТО. Ну звісно ублюдочне, оскотинене населення радісно хрюкаючи, обрало дебілку Безуглу, а не захисника України, який заради нас пройшов пекло. Безугла навіть не приїхала на той округ: бидло і так схаває.

Виявляється, Безугла була технічним кандидатом від слуг в 19-му: округ. Зе домовився злити якомусь регіоналу і виставив завідому дегенератку навіть на фоні інших слуг. Тобто Безугла гірша серед гірших. І зараз ця табуретка вирішує найважливіше питання - держзрада у воюючій країні.
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17.09.2021 18:41 Ответить
Зє блазню потрібен інструмент, щоби заборонити Пороху балотуватись у президенти... Це головна мета цього «закону».
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17.09.2021 18:44 Ответить
О, безмозглая еще что-то "рекомендует"---зеленое днище!
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18.09.2021 01:45 Ответить
 
 