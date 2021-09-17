"Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - языковой омбудсмен Креминь

Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", - отметил он.

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.

"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - подчеркнул Креминь.

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Он добавил, что его задача по защите украинского языка подразумевает и защиту кириллицы.

Тема о переводе Украины на латиницу возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Он сообщил, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей". "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал Данилов, который также является приверженцем идеи определения английского языка в Украине как обязательного.

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