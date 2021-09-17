"Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - языковой омбудсмен Креминь
Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является антиукраинским выбором.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", - отметил он.
По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.
"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - подчеркнул Креминь.
Он добавил, что его задача по защите украинского языка подразумевает и защиту кириллицы.
Тема о переводе Украины на латиницу возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Он сообщил, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей". "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал Данилов, который также является приверженцем идеи определения английского языка в Украине как обязательного.
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Более того, есть исторические тексты древние украинские на латинице.
Запросите у гугла "шлем дмитрия донского" или "доспехи ивана грозного"...
И это не всё, а только пример.
То что есть, это списки. Т.е. переписано с оригинала. Где гарантия точности.
Это как: «celebrate» и «celibate».
https://uainfo.org/blognews/1631801233-vy-znali-chto-russkiy-ne-natsionalnost-.html
Убьют и остальные 30%.
Разделяй и властвуй!
Це як Томос. Томос не питання вiри. Тут те ж саме. Це навiть не питання фори у глобальній освіті, а питання боротьби з Фашистською Федерацією та виживання України як Держави.
Малорос Олеша а/Орест.ович (навіть прізвище русифіковане) зі своєю ельфійською руссю тут окремо. Як котлети по-київськи та мокшанськi мухи.
Там самі "укгаінци" з домішками " братьєв"- ну усе як у часи хазарської гєвалюциї з брєндом члєнін.
Это верный путь или в рай или в говень.
Однак, ви впізнаєте текст, що приведений нижче?
Yak umru, to pohovajte
Mene na ******
Sered stepu shyrokoho
Na ******** mylij
Shchob lany shyrokopoli
I Dnipro, i kruchi bulo vydno,
Bulo chuty jak reve revuchyj.
Pohovajte ta vstavajte,
Kajdany porvite i vrazhoju
Zloju krovju voliu okropite.
I mene v simji velykij
V simji vol'nij, novij
Ne zabud'te pomjanuty
Ne zlym tykhym slovom.
Від того, що Заповіт, написаний латинкою, ніяк не змінився. Мова від того не перестала бути українською, а кацапам сказати, що ми один народ, стане складніше. Крім того, йде мова не про заміну кирилиці латинкою, а про паралельне використання, як є, наприклад, в Чорногорії. Мову ніхто не змінює, просто вводиться можливість використання транслітерації нарівні з кириличним записом.
Дехто так і думав і вирішив - На що вибирати професіонала керувати державою як що можна актора вибрати який вже грав президента в серіалі
Що з цього вийшло ми бачимо і розплачуватись за це будемо довго.
Требо щоб було ефективно, а не зручно, бо там де зручно, там і "какая разніца".
Гинули за українську мову а не за кирилицю. Кирилицею також видавались циркуляри про знищення української мови.
https://www.istpravda.com.ua/digest/2012/07/3/89519/ Як боролися з українською мовою. Хроніка заборон за 400 років
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 1 XVII століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 2 XVIII століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 3 XIX століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 4 XX століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 5 Репресовані носії знань української мови
Перша група - це російськомовні громадяни, які сприйняли атаку на кирилицю як наступ на свою ідентичність, хоча український російський ніхто на латиницю перекладати не буде.
Друга група - це україномовні громадяни, які сприймають кирилицю як невід'ємну частину української культури, на якій написаний весь корпус літературних і наукових текстів нашої країни.
Третя група - «патріоти», які вважають, що чим більше схоже на російський формат, тим краще.
Четверта група - космополітична і міграційно налаштована частина суспільства: люди, що працюють на грантових західних майданчиках, трудові мігранти, частина молоді, тобто всі ті, хто в месенджерах і побуті вже давно використовують латиницю, але тільки «народну».
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/raskol-minus-milliardy-dollarov-chem-obernulsya-by-dlya-ukrainy-perehod-na-latinicu-16092021-437107
А ось і появляються такі ж "реформатори " які хочуть ввійти в історію, що небудь поламавши, через задню хвіртку. це мав оголосити сам гнусавий, однак замовник зрозумів, що буде ...... ць. Тому дали почудити глибоко руській особі. А шо такоє.
Творческая мысль Полыхаева не ограничилась, конечно, исключительно административной стороной дела. Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция.
В ответ на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,
д) уменьшением накладных расходов,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь.
Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.
Например: «В ответ на бесчинство английских твердолобых». Или: «В ответ на происки пилсудчиков». Или: «В ответ на очередные выпады женевских миротворцев».
Как информирует , об этом в комментарии https://www.rbc.ua/rus/news/putina-protiv-uchastiya-ssha-peregovorah-1631871405.html РБК-Украина заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Источник:
ОЦЕ ДЯДЮ НАКРИЛО ЯК ВІД КОКСУ 😆
Хочеш топити за Руцкій мір - користуйся кирилицей.
SLAVA BOGU! Slava Ukraine!
У 860-хрр. святi брати-просвiтники Кирило та Мефодiй створили писемно-лiтературну мову, названу пiзнiше старо-слов'янською, перекладали на неї з грецької богослужбовi книжки та Святе Письмо. Але якою була ця мова - достеменноневiдомо, бо жодної кирило-мефодiївської пам'ятки в оригiналi не збереглося. Вiдомо, що її створено на основi пiвденно-македонського (солунського) діалекту староболгарської мови. Згодом у Паннонiї, де працював осередок учнiв святих братiв, ця мова увiбрала новi, мiсцевi риси. У Болгарському царствi старослов'янська мова розквiтла, лексично та граматично збагатилася й набула виразно болгарського забарвлення. Саме таку старослов'янську мову прийняла пiсля хрещення 988 року Русь, i ця мова стала панiвною в богослужiннi. Проте дуже швидко вона вбирає в себе яскравi риси розвиненої давньокиївської мовної культури (адже писемнiсть у нашому краї з'явилася задовго до офiцiйного хрещення). До кiнця ХI ст. цiлком сформувалася давньокиївська (давньосхiднослов'янська) редакцiя старослов'янської мови. Давньоукраїнська богослужбова мова якою писав, молився й читав Святе Письмо наш народ i всi святi землi української з Х до кiнця ХVI ст., багатьма рисами подiбна до нашої ******** рiдної мови.
«Величить душа моя Господа», «по Пасцi... грiхы отпустяться», «Отець не судить» -читаємо в Остромировiм Євангелiї, написаному в Києвi 1057 року. «В Iорданьстiй рiцi», «грядеть», «хрестить», «отпущаються тобi грiсi»-у Галицькому Євангелiї 1144 року; «На горах стануть води... восходять гори i нисходятьполя... створил єси... животная малая с великыми... Вся к Тобi чають... Давшю Тобi їм-сберуть... Буди слава Господня ввiкы»-у Київському Псалтирi 1397 року. «Моленiя ради...
святих отець... О Христi Iсусi» - писав у молитвi прп. Феодосiй Києво-Печерський (1074). «Яко iмя Тобi Человiколюбець» - залишив у своїй молитвi свт. Iларiон Київський (ХI ст.). Найбiльше спiльного в нашiй старiй мовi знаходимо з найдавнiшими кириличними зразками, зокрема з мовою свт. Климента Охридського (IХ ст.), учня святих Кирила та Мефодiя, одного з творцiв кирилицi. Вiн також уживає слова тобi й собi пакы любить, Творець, Iсус, Гаврил тощо (i навiть те, що пiзнiше зникає зi староболгарських рукописiв, а в давньоруських пiсля ХIII ст. трапляється як виняток: Отця, Отцю, Тройцю; створяться, утiшаться, нарекуться, прославиться тощо).
Наведенi мовнi риси з дивогiдною вiрнiстю зберiгав наш народ у богослужбi (i зберiг у рiднiй мовi дотепер - незважаючи на всi лiнгвоциди!) аж до кiнця ХVI ст., до компромiсних редакцiй тодiшнiх наших мовознавцiв та узаконення у другiй половинi ХVII ст. московським патрiархом Никоном новихмовних реформ, на пiдставi яких давньоукраїнську церковну мову сховали пiзнiше за туманною московською назвою: «дониконiвська».
Проте окремi риси старої сакральної мови протрималися в
богослужбових книгах України ще принаймнi пiвстолiття, а в
богослужбовому спiвi та iконописi - подекуди й до початку
ХIХ ст. Греко-Католицька ж Церква донесла окремi давнi
форми аж до нашого часу.
https://parafia.org.ua/wp-content/uploads/2012/12/YAkoiu-movoiu-full.pdf Звантажити «Якою мовою молилася давня Україна»
Ідемо далі ми вже мали латиницю. Ви про це не знали? Вітаю вас точно так ви не будете знати потім через певний період після переходу на "інші графеми" про все що було написано на кирилиці. Росія цей пласт культури просто анексує. Ви ж не можете назвати жодного українського письменника часів коли русини-українці писали латиницею? А їх багато. Тепер їх всіх анексувала Польща яка навіть свою назву змінила на Річпосполита, хоча в ті часи це було об'єднання держав.
Так ось наслідком переходу на латинські графеми буде ще й деградація звучання мови. Люди будуть думати що латинські графеми мають звучати не так як кириличні, а тому кожен їх довший час буде викривляти як йому захочеться, а ж поки не виросте друге покоління яке навчали в школі латинським графемам (не перше бо його вчитимуть вчителі які самі латиських графем не знають).
І що в кінці ми отримаємо? А нічого доброго. Втрата частини культури, деградація звучання. Тай самі іноземці наші слова будуть читати не правильно, бо у кожного свої правила - це буде накладатись на нашу мову і з часом те як ми записуємо слова почне відрізнятись від того як їх говорять в побуті тобто ще більша деградація та ідіотизм.
Я пропоную вчити в школі одночасно і кирилицю як основу мови і латинські графеми як окремий предмет (максимально короткий як в ліцеях де предмет може бути пару місяців, але з його повторами в старших класах) щоб учні розуміли що в кожній країні своя латиниця, та могли б принаймні приблизно прочитати нею слова на різних мовах. Ну а вже далі поглиблено маючи основу вчити мови окремо в залежності від того яку іноземну мову виберуть батьки чи сам учень.