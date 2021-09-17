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Новости Языковой вопрос
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"Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - языковой омбудсмен Креминь

Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", - отметил он.

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.

"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - подчеркнул Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык

Он добавил, что его задача по защите украинского языка подразумевает и защиту кириллицы.

Тема о переводе Украины на латиницу возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Он сообщил, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей". "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал Данилов, который также является приверженцем идеи определения английского языка в Украине как обязательного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нонсенс и разрушение традиций, - языковед Гриценко о возможном переходе на латиницу в Украине

язык (3776) латиница (15) Креминь Тарас (130)


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Топ комментарии
+13
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17.09.2021 15:05
+10
"вопрос с латиницей" - банальная попытка отвлечения внимания от зеленых обосранцев
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17.09.2021 15:14
+9
Даже больше скажу - на все 100500%

Простой вопрос который остается без ответа - А ЗАЧЕМ? Ввергнуть страну в безграмотность и бешеные затраты на бесполезный перевод на латиницу всех книг, законов, документооборота? Какую пользу мы от этого получаем, чтобы идти на такие жертвы? Причем когда страна и так неблагополучна.
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17.09.2021 15:46
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Чушь. Исторически Украина использовала и латиницу и кирилицу. Зависело от того Польша или Рашка ли ее захватывали.

Более того, есть исторические тексты древние украинские на латинице.
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17.09.2021 15:28 Ответить
Мордор до 1700 года вообще использовал арабский.
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17.09.2021 15:36 Ответить
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17.09.2021 15:39 Ответить
Не верите?
Запросите у гугла "шлем дмитрия донского" или "доспехи ивана грозного"...
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17.09.2021 16:18 Ответить
Так у меня в шкафу сейчас лежит моя футболка, вернее даже две с надписями на английском.. но я на нем не говорю и не владею им.
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17.09.2021 16:46 Ответить
Но если если у главы государства парадная форма одежды ... Не подаренная, а сделанная на заказ.
И это не всё, а только пример.
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17.09.2021 17:33 Ответить
А есть где то инструкция где он ее заказал? И не торговали ли оружием в те века как сейчас чтобы каждый автомат Калашникова был только атрибутом одной и той же армии? есть же множество исторических документов и летописи. Не встречал таких на арабском
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17.09.2021 17:41 Ответить
Летописей старше 1700 года не существует!
То что есть, это списки. Т.е. переписано с оригинала. Где гарантия точности.
Это как: «celebrate» и «celibate».
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20.09.2021 09:05 Ответить
Иван Грозный (великий князь московский, правивший с 1547 по 1584 год) был азиатом. Матерью Грозного была Елена Глинская. По мужской линии она была внучкой Мансур-Кията - старшего сына золотоордынского наместника Мамая и дочери хана Золотой Орды Бильзебека.



https://uainfo.org/blognews/1631801233-vy-znali-chto-russkiy-ne-natsionalnost-.html
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17.09.2021 17:46 Ответить
Один чиновник "брякнул мысль" и вся страна возбудилась. Вроде других дел нет!
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17.09.2021 15:28 Ответить
хоть кто-то не засунул кирилицу в жопу)))
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17.09.2021 15:29 Ответить
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17.09.2021 15:30 Ответить
шо це за чмо??? лисе...
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17.09.2021 18:53 Ответить
Просто лысое чмо из команды "95 квартал", которое любит хвастаться своими подтяжками -- оно в них уже засветилось на стадионе в апреле 2019 г., стояло рядом с зеленским. (Буэээ!)

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17.09.2021 21:37 Ответить
Убили, на каком разговаривали 70% населения.
Убьют и остальные 30%.
Разделяй и властвуй!
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17.09.2021 15:35 Ответить
Мова повина бути латиницею!

Це як Томос. Томос не питання вiри. Тут те ж саме. Це навiть не питання фори у глобальній освіті, а питання боротьби з Фашистською Федерацією та виживання України як Держави.
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17.09.2021 15:41 Ответить
Из-за московии переходить на латиницу.... Да . это идеи из кремля , которые вбрасываются с помощью местной московской агентуры ...
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17.09.2021 15:52 Ответить
Це ідея ще з 1918 року. Думати потрібно на покоління вперед. Дивитись у майбутнє. А ось кремлеботи коптять, коли про це чують. Мова головна їх зброя, завдяки якої і вийшов "русский мир"
Малорос Олеша а/Орест.ович (навіть прізвище русифіковане) зі своєю ельфійською руссю тут окремо. Як котлети по-київськи та мокшанськi мухи.
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17.09.2021 16:11 Ответить
То надо закрыть граффити XI-XIII вв на кириллице в Софии Киевской (как пример ) ? Не самый главный и даже не второстепенный вопрос подбросил данилов ...
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17.09.2021 16:53 Ответить
Звичайно нi. Досить буде, що кирилицю приберуть з клавіатури.
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17.09.2021 18:09 Ответить
"Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - мовний омбудсмен Кремінь "-так днілоф заклятий "брат", хіба незамітно?

Там самі "укгаінци" з домішками " братьєв"- ну усе як у часи хазарської гєвалюциї з брєндом члєнін.
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17.09.2021 15:46 Ответить
Вопрос "убийства кириллицы".- В первую очередь он должен взволновать директора Украинского института национальной памяти Дробовича. Но назначенцу Коломойского по барабану. Ми люди темні, нам аби гроші.А начнут приставать с вопросами -отбрешется: Чтобы да так нет. Будем посмотреть.Таки, вы продаёте или покупаете?
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17.09.2021 15:46 Ответить
Если латиницей написать - адиннарот (adinnarot) - не поймут, надо оставлять кирилицу.
Это верный путь или в рай или в говень.
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17.09.2021 15:59 Ответить
По мне западные инвестиции,интегрирование в западный бизнес,научную,культурную среду-это намного эффективней чем переход на латиницу.Ну представьте,що вместо фирм москалей в Украине,появились фирмы ЕС и США,тем самым вытесняя русский язык из бизнес среды,культурной,научной и т.д.Вообщем из всех сфер жизни.Украина начинает говорить на инглише,французском,немецком.Слушать не Монгерштерна с Бастой,а европейских исполнителей.Это по мне,намного эффективней,чем переход с киррилицы на латиницу.Як вариант
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17.09.2021 16:11 Ответить
на французском и немецком незачем говорить. зачем нам еще два языка приспешников *****?
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17.09.2021 18:13 Ответить
Для Зели лучше ввести латиницу вместо кирилицы, чем признаться предательстве.
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17.09.2021 16:12 Ответить
Звичайно, тема підкинута штучно.

Однак, ви впізнаєте текст, що приведений нижче?

Yak umru, to pohovajte
Mene na ******
Sered stepu shyrokoho
Na ******** mylij
Shchob lany shyrokopoli
I Dnipro, i kruchi bulo vydno,
Bulo chuty jak reve revuchyj.
Pohovajte ta vstavajte,
Kajdany porvite i vrazhoju
Zloju krovju voliu okropite.
I mene v simji velykij
V simji vol'nij, novij
Ne zabud'te pomjanuty
Ne zlym tykhym slovom.

Від того, що Заповіт, написаний латинкою, ніяк не змінився. Мова від того не перестала бути українською, а кацапам сказати, що ми один народ, стане складніше. Крім того, йде мова не про заміну кирилиці латинкою, а про паралельне використання, як є, наприклад, в Чорногорії. Мову ніхто не змінює, просто вводиться можливість використання транслітерації нарівні з кириличним записом.
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17.09.2021 16:23 Ответить
Та пишіть Ви хоч латинкою, хоч клинописом чи арабською в'яззю, - все одно московити від нас не відчепляться. Ну не можна ж так примітивно мислити. Треба, щоб нам, НАМ було зручно. В латинці 26 букв, в українській мові 38 звуків. І почнеться: хвостики, крапочки, хвильки над буквами. А грошей скільки на цю катавасію !
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17.09.2021 16:46 Ответить
В українській мові 38 звуків, а букв скільки?

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17.09.2021 17:39 Ответить
Щоб нам було зручно?

Дехто так і думав і вирішив - На що вибирати професіонала керувати державою як що можна актора вибрати який вже грав президента в серіалі

Що з цього вийшло ми бачимо і розплачуватись за це будемо довго.

Требо щоб було ефективно, а не зручно, бо там де зручно, там і "какая разніца".
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17.09.2021 23:08 Ответить
Так вони бажають в латиницю нових літер додати. Правда після цього Тарас Григорович свого Кобзаря не впізнав би((

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18.09.2021 13:21 Ответить
Наличие языкового бутсменчика - вот это убийство бюджета и издевательство над налогоплательщиком.
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17.09.2021 16:28 Ответить
Вот и сидите с одним языком, более не надо.
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17.09.2021 16:36 Ответить
почему с одним? любим яловый, иногда даже свиной...
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17.09.2021 18:33 Ответить
"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка".

Гинули за українську мову а не за кирилицю. Кирилицею також видавались циркуляри про знищення української мови.

https://www.istpravda.com.ua/digest/2012/07/3/89519/ Як боролися з українською мовою. Хроніка заборон за 400 років

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 1 XVII століття

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 2 XVIII століття

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 3 XIX століття

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 4 XX століття

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8#%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 5 Репресовані носії знань української мови
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17.09.2021 17:31 Ответить
На даний момент можна виділити цілих чотири соціальних групи, які включилися в обговорення.

Перша група - це російськомовні громадяни, які сприйняли атаку на кирилицю як наступ на свою ідентичність, хоча український російський ніхто на латиницю перекладати не буде.

Друга група - це україномовні громадяни, які сприймають кирилицю як невід'ємну частину української культури, на якій написаний весь корпус літературних і наукових текстів нашої країни.

Третя група - «патріоти», які вважають, що чим більше схоже на російський формат, тим краще.

Четверта група - космополітична і міграційно налаштована частина суспільства: люди, що працюють на грантових західних майданчиках, трудові мігранти, частина молоді, тобто всі ті, хто в месенджерах і побуті вже давно використовують латиницю, але тільки «народну».

https://www.dsnews.ua/ukr/economics/raskol-minus-milliardy-dollarov-chem-obernulsya-by-dlya-ukrainy-perehod-na-latinicu-16092021-437107
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17.09.2021 17:33 Ответить
пшел в дупу со своими мацковскими, тупыми и оккупационными "вопросами". в древне Киеве жили русины которые еще с 11 века начали называть себя украинцами...
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17.09.2021 18:30 Ответить
князи звались - киевский, переявславский, черниговский, пинский, смоленский.... никак не тошнотно-русскими.... название "русский" в диких кацапов появилось после 1719 года когда ихний, мацковский царь - петро 1 скомуниздил эту назву в древнекиевского государства - Киевской Руси... (очень ему хотелось европейской истории, никак не своей, азиатской....) еще была Руси червоная, белая... отдельные княжества и государства, совершено далекие, от монголькой и угро-финской мацковии.
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17.09.2021 19:30 Ответить
по-дальше от гнусных мацквы и мацковщины... даже переход на иероглифы будет иметь в последующем позитив....
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17.09.2021 18:26 Ответить
в кфнці 1940 років сталін у пресі організував заочну дискусію з академіком Марром, який рахувався автором "марксистського бачення мови". Весь фокус був в тому, що Марр вже помер. Сталін, розвінчав його постулати, смисл спору був тому, що мова за марром розвивається самостійно має базис та надбудову т.д. Однак "ученая общественность" почала пошуки "ворогів" вчення Марра серед вчених. Все це припинилось із смертю Сталіна, уже при хрущові вивили, що сам Марр був глибоко психічно хворим, всі його роботи написані ще у 1910-1920 роках і їх оголосили "вредними" а імя мара викреслили із історії.

А ось і появляються такі ж "реформатори " які хочуть ввійти в історію, що небудь поламавши, через задню хвіртку. це мав оголосити сам гнусавий, однак замовник зрозумів, що буде ...... ць. Тому дали почудити глибоко руській особі. А шо такоє.
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17.09.2021 18:35 Ответить
Да и креминь без работи останется. Latinica eto cruto.
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17.09.2021 20:25 Ответить
Кацпаский на латинице это не круто
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17.09.2021 20:34 Ответить
Та ти що, читай, це звучить гордо - KAZSAP
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17.09.2021 23:02 Ответить
Кирилица кацапская параша, шариков.
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18.09.2021 08:31 Ответить
А вообще это конечно классика :

Творческая мысль Полыхаева не ограничилась, конечно, исключительно административной стороной дела. Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция.

В ответ на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:

а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,
д) уменьшением накладных расходов,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь.

Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.

Например: «В ответ на бесчинство английских твердолобых». Или: «В ответ на происки пилсудчиков». Или: «В ответ на очередные выпады женевских миротворцев».

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17.09.2021 20:33 Ответить
Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Как информирует , об этом в комментарии https://www.rbc.ua/rus/news/putina-protiv-uchastiya-ssha-peregovorah-1631871405.html РБК-Украина заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Источник:

ОЦЕ ДЯДЮ НАКРИЛО ЯК ВІД КОКСУ 😆

Хочеш топити за Руцкій мір - користуйся кирилицей.

SLAVA BOGU! Slava Ukraine!
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17.09.2021 23:00 Ответить
Якщо кирилиця - це національна безпека, то давайте перейдемо на той кириличний алфавіт, який принесли на землі Київської Русі Кирило і Мефодій. Бо алфавіт яким зараз ми користуємось запровадив московський цар Петро I реформою кириличного алфавіту 1710 року.

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17.09.2021 23:38 Ответить
https://parafia.org.ua/biblioteka/knygy-broshury/yakoyu-movoyu-molylasya-davnya-ukrajina-v2/ Куземська Ганна. Якою мовою молилася давня Україна

У 860-хрр. святi брати-просвiтники Кирило та Мефодiй створили писемно-лiтературну мову, названу пiзнiше старо-слов'янською, перекладали на неї з грецької богослужбовi книжки та Святе Письмо. Але якою була ця мова - достеменноневiдомо, бо жодної кирило-мефодiївської пам'ятки в оригiналi не збереглося. Вiдомо, що її створено на основi пiвденно-македонського (солунського) діалекту староболгарської мови. Згодом у Паннонiї, де працював осередок учнiв святих братiв, ця мова увiбрала новi, мiсцевi риси. У Болгарському царствi старослов'янська мова розквiтла, лексично та граматично збагатилася й набула виразно болгарського забарвлення. Саме таку старослов'янську мову прийняла пiсля хрещення 988 року Русь, i ця мова стала панiвною в богослужiннi. Проте дуже швидко вона вбирає в себе яскравi риси розвиненої давньокиївської мовної культури (адже писемнiсть у нашому краї з'явилася задовго до офiцiйного хрещення). До кiнця ХI ст. цiлком сформувалася давньокиївська (давньосхiднослов'янська) редакцiя старослов'янської мови. Давньоукраїнська богослужбова мова якою писав, молився й читав Святе Письмо наш народ i всi святi землi української з Х до кiнця ХVI ст., багатьма рисами подiбна до нашої ******** рiдної мови.

«Величить душа моя Господа», «по Пасцi... грiхы отпустяться», «Отець не судить» -читаємо в Остромировiм Євангелiї, написаному в Києвi 1057 року. «В Iорданьстiй рiцi», «грядеть», «хрестить», «отпущаються тобi грiсi»-у Галицькому Євангелiї 1144 року; «На горах стануть води... восходять гори i нисходятьполя... створил єси... животная малая с великыми... Вся к Тобi чають... Давшю Тобi їм-сберуть... Буди слава Господня ввiкы»-у Київському Псалтирi 1397 року. «Моленiя ради...

святих отець... О Христi Iсусi» - писав у молитвi прп. Феодосiй Києво-Печерський (1074). «Яко iмя Тобi Человiколюбець» - залишив у своїй молитвi свт. Iларiон Київський (ХI ст.). Найбiльше спiльного в нашiй старiй мовi знаходимо з найдавнiшими кириличними зразками, зокрема з мовою свт. Климента Охридського (IХ ст.), учня святих Кирила та Мефодiя, одного з творцiв кирилицi. Вiн також уживає слова тобi й собi пакы любить, Творець, Iсус, Гаврил тощо (i навiть те, що пiзнiше зникає зi староболгарських рукописiв, а в давньоруських пiсля ХIII ст. трапляється як виняток: Отця, Отцю, Тройцю; створяться, утiшаться, нарекуться, прославиться тощо).

Наведенi мовнi риси з дивогiдною вiрнiстю зберiгав наш народ у богослужбi (i зберiг у рiднiй мовi дотепер - незважаючи на всi лiнгвоциди!) аж до кiнця ХVI ст., до компромiсних редакцiй тодiшнiх наших мовознавцiв та узаконення у другiй половинi ХVII ст. московським патрiархом Никоном новихмовних реформ, на пiдставi яких давньоукраїнську церковну мову сховали пiзнiше за туманною московською назвою: «дониконiвська».

Проте окремi риси старої сакральної мови протрималися в
богослужбових книгах України ще принаймнi пiвстолiття, а в
богослужбовому спiвi та iконописi - подекуди й до початку
ХIХ ст. Греко-Католицька ж Церква донесла окремi давнi
форми аж до нашого часу.

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17.09.2021 23:46 Ответить
Глупство, або якесь дивне русофільство у Кременя. Кирилиця залишиться за будь яких умов. Але українська збагатиться ще й латиницею. І це добре. Особисто не хочу мати з росіянами нічого спільного.
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18.09.2021 01:21 Ответить
ЛУЧШЕ РУССКИЙ ЯЗЫК ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ УКРАИНЫ И ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАТЬ ДИВИДЕНТЫ С ДРУГИХ СТРАН !)
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18.09.2021 03:33 Ответить
Ya za ubijstvo kirillicy
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18.09.2021 08:54 Ответить
You are, using a contraceptive to prevent unwanted pregnancies, and sexually transmitted diseases.
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18.09.2021 09:57 Ответить
І ось як стаду пояснити що не існує ніякої кирилиці, латиниці та іншого так як вони це розуміють... Наприклад турки в яких типу латиниця слово із латинською графемою "С" будуть читати як "дж", тобто при читанні турком "коцюбіїв" стане "каджибей". Я це до того веду що кожна країна передає звуки так як хоче, тобто ніякої спільної латиниці не існує. Є тільки графеми - малюнки букв наявність яких письмо відносить до латиниці або кирилиці.

Ідемо далі ми вже мали латиницю. Ви про це не знали? Вітаю вас точно так ви не будете знати потім через певний період після переходу на "інші графеми" про все що було написано на кирилиці. Росія цей пласт культури просто анексує. Ви ж не можете назвати жодного українського письменника часів коли русини-українці писали латиницею? А їх багато. Тепер їх всіх анексувала Польща яка навіть свою назву змінила на Річпосполита, хоча в ті часи це було об'єднання держав.

Так ось наслідком переходу на латинські графеми буде ще й деградація звучання мови. Люди будуть думати що латинські графеми мають звучати не так як кириличні, а тому кожен їх довший час буде викривляти як йому захочеться, а ж поки не виросте друге покоління яке навчали в школі латинським графемам (не перше бо його вчитимуть вчителі які самі латиських графем не знають).

І що в кінці ми отримаємо? А нічого доброго. Втрата частини культури, деградація звучання. Тай самі іноземці наші слова будуть читати не правильно, бо у кожного свої правила - це буде накладатись на нашу мову і з часом те як ми записуємо слова почне відрізнятись від того як їх говорять в побуті тобто ще більша деградація та ідіотизм.
Я пропоную вчити в школі одночасно і кирилицю як основу мови і латинські графеми як окремий предмет (максимально короткий як в ліцеях де предмет може бути пару місяців, але з його повторами в старших класах) щоб учні розуміли що в кожній країні своя латиниця, та могли б принаймні приблизно прочитати нею слова на різних мовах. Ну а вже далі поглиблено маючи основу вчити мови окремо в залежності від того яку іноземну мову виберуть батьки чи сам учень.
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18.09.2021 12:37 Ответить
В Україні давно вже чекає на обговорення абетка-шрифт "Рутенія"
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19.09.2021 13:56 Ответить
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