Зачем тратить миллиарды на содержание ГБР и Нацполиции, если они так и не выяснили, был ли "слуга народа" Трухин за рулем во время ДТП, - журналист

Следствие не выяснило, находился ли нардеп "Слуги народа" Александр Трухин за рулем автомобиля во время ДТП на трассе Киев-Борисполь.

Об этом в Facebook сообщил журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.

"Через месяц после ДТП с участием депутата ВР Александра Трухина следователи ГБР и Нацполиции до сих пор так и не узнали, кто же был за рулем Ауди, которая протаранила 2 авто и покалечила шесть человек", - подчеркнул он.

"Для чего вообще существуют ГБР и Нацполиция, весь их огромный штат, все эти патрульные, следователи, эксперты, оперативные группы и даже целые научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры при МВД, если они не могут в течение месяца ответить на элементарный вопрос - кто сидел за рулем автомобиля, который устроил масштабное ДТП на самой известной автотрассе страны Киев - Борисполь.



Для чего мы тратим миллиарды наших налогов на содержание всех этих "специалистов"?" - добавил журналист.

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Напомним, ранее и.о. директора ГБР Сухачев заявил, что следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП.

Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

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