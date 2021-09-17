Зачем тратить миллиарды на содержание ГБР и Нацполиции, если они так и не выяснили, был ли "слуга народа" Трухин за рулем во время ДТП, - журналист
Следствие не выяснило, находился ли нардеп "Слуги народа" Александр Трухин за рулем автомобиля во время ДТП на трассе Киев-Борисполь.
Об этом в Facebook сообщил журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.
"Через месяц после ДТП с участием депутата ВР Александра Трухина следователи ГБР и Нацполиции до сих пор так и не узнали, кто же был за рулем Ауди, которая протаранила 2 авто и покалечила шесть человек", - подчеркнул он.
"Для чего вообще существуют ГБР и Нацполиция, весь их огромный штат, все эти патрульные, следователи, эксперты, оперативные группы и даже целые научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры при МВД, если они не могут в течение месяца ответить на элементарный вопрос - кто сидел за рулем автомобиля, который устроил масштабное ДТП на самой известной автотрассе страны Киев - Борисполь.
Для чего мы тратим миллиарды наших налогов на содержание всех этих "специалистов"?" - добавил журналист.
Напомним, ранее и.о. директора ГБР Сухачев заявил, что следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП.
Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
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повод ли это разгонять ФБР США ?
другое дело что из Освальда сделали стрелочника.
то что Цавецкому Цаюзу дали немного информации для получения атомной бомбы,не ставило Цаюз в разряд мощной страны-средств доставки не было у Цаюза,а у США они уже были,и летали над Цаюзом американские самолёты спокойно,пока ракеты наконец не изобрели...
так вот у Кеннеди было желание,расхерачить Цаюз...
США готовы были начать войну,а СССР не был к этому готов. и про кузькину мать забудь.
от того,что над белыми медведями взорвали 50 мегатонн,ничего не поменялось,особенно если учесть что взорвали на своей территории,засрав её как обычно.
а под боком у себя США не позволили установить ракеты.
многие пишут что типа договорились что СССР убирает на Кубе ракеты,а США в Турции. но это оправдание для идиотов. в Турции на базе Инджирлик.постоянно базировались самолёты США имеющие на борту ядерное вооружение.
к тому же Западная Европа,а именно Германия,была усыпана ракетами средней дальности типа ,а вся северная атлантика просто кишела подлодками США.
кстати,этот бред опроверг и давно сын Хрущёва,который был вместе с ним.
точно так же,огромное количество людей верит в то,что тлю на деревья приносят муравьи,совершенно не понимая природы ни муравьёв,ни тли...но один идиот ляпнул,двое повторили,а далее как ком снежный,в геометрической прогрессии...окна Овертона.
ещё раз повторю,мне по хер,можешь верить во что угодно!
Ви бачте, як цікаво виходить? Якийсь час тому, заступник міністра Авакова, Антон Геращенко і радник Єрмака Подоляк заявили що за погромом на Банковій стоїть ГО «Справа громад». Тоді ще в ефір «плюсів» розмальовані двері з Банкової принесли. Пригадуєте?
Вчора надійшов час слухань, і… слухання не відбулися. Тому що суддя взяла відпустку. Доведеться знову чекати.
У травні, медіа-трепло Дмитро ГоНдон заявив, ніби Порошенко хотів здати Маріуполь агресору. Очікувано, адвокати Петра Порошенка на Гордона подали в суд. У відповідь, Гордон почав себе поводити як вуличний сявка, якому пообіцяли, що йому доведеться відповісти - почав пижитися, блазнювати, вдавати з себе велике цабе, і на біс пообіцяв, що він перетворить суди з Порошенко на захоплююче шоу.
Але шоу не сталося. Бо Гор(н)дон на суд не прийшов.
Сьогодні судове засідання не відбулося, бо захист Гордона попросив час аби (увага) ознайомитися з документами і з заявами Гордона. Чотирьох місяців їм було недостатньо. Суддя, ясна річ, клопотання захисту Гордона задовольнив.
Додаємо сюди суди з генералом Павловським, по справі якого не відбувається слідчих дій, проте суди переносять бо то суддя у відпустку (зненацька) іде, то у них інтернету нема…
Як це все називається? Це називається так, що судова влада відверто саботує розгляд рішень пов'язаних з опозицією. Виносити повністю неправові рішення судді не хочуть (знають - аукнеться), а примати рішення за законом вони бояться. Тому просто ухиляються від прийняття рішень.
А ще це називається, що всі ці Гордони, Герщенки, Подоляки та інші зелені посіпаки просто бігають від судів. Бо вони - бояться. Бо вони розуміють, яке рішення винесе справді неупереджений суд.
Простіше кажучи, всі вони - боягузи. Але хай не сподіваються.
Ці суди - не останні.
І ця влада - не вічна.
Прийде день - і їм доведеться відповісти.
За все.
Д.Калинчук (Вовнянко)
егор - майор прокуратуры
антон - народный депутат
понят гаишникам не просто
кому горел зеленый свет
І в першому і в другому випадку тепер мені їх думка не цікава)
а теперь возразите мне.
ото ж бо !
сказать нечего....
Последнего ребенка из детского дома мы взяли, когда ей было четырнадцать лет. Говорят, в этом возрасте приемные дети уже не социализируемы. В нашем случае это оказалось так. В свои четырнадцать она не знала, что такое виноград. Первого ребенка мы взяли, когда ей было шесть - и в шесть лет она не знала, что яйца можно жарить. Она видела только вареные. Даже сырые не видела. Эта в четырндцать не знала, что такое виноград, снегокат, ледянка, и прочее и прочее.
Ребенок был абсолютно диким. Не знал самых элементарных вещей. Надо было обучать всему. Объяснять, что такое деньги. Откуда они берутся. Зачем они нужны и почему их просто нельзя взять в банкомате сколько нужно.
На все это накладывались поколения алкоголизма и умственная неразвитость. Пару раз я забирал её пьяной из милиции. Один раз ужен совсем было отправили в детский приемник. Страх подействовал, но не надолго. Через пару недель вместо школы он снова шла на станцию и там с утра пила «Ягу». Потом убежала из дома. Лет в шестнадцать родила первого ребенка. Он умер. Потом второго. Сейчас живет где-то в Таджикистане, четвертой женой, рожает пятого или шестого. Иногда звонит маме. Ей уже за двадцать, но умственное развитие осталось примерно на том же уровне.
Но зато как она рассказывала про Египет!
Директор их детского дома однажды нашел где-то денег и вывез весь детский дом на море. В Египет. Название города она не запомнила, но море потрясло её до самых корней. В каких красках она про него рассказывала, с каким воодушевлением. Мы сильно удивлялись, спрашивали-переспрашивали. Она рассказывала новые подробности, новые детали. Ко мне даже вернулась вера в человечество. Директор у них, конечно, странный, но молодец. Я бы, конечно, сначала необходимым обеспечил, а уж потом Египет - но махнуть на все деньги и устроить детям сказку хоть один раз - в этом, безусловно, что-то есть. Красивое. Поэтическое. Мечта и радуга. Побольше бы таких.
Эта сказка, в которой она побывала ненадолго один раз в жизни, ребенку запала в душу навсегда. Это, определенно, было наиглавнейшим событием в её детдомовской жизни. Ярчайшим воспоминанием. Светлым пятном буйства красок посреди средней полосы Нечерноземья.
Про Египет она нам рассказывала днем и ночью. Каждый раз. По сто раз на дню.
Она была влюблена в него. Я так радовался за ребёнка.
Этот рассказ настолько нас воодушевил, что я тоже решил плюнуть на безденежье - а оно было тогда тотальным, в «Новой газете» мне платили долларов двести пятьдесят, работал за идею - натаксовать ночами и еще раз отвезти ребенка на море.
Мы позвонили в детский дом и спросили - а как бы нам получить её загранпаспорт, раз уж он у вас есть, и почему вы его нам сразу не передали?
На том конце трубки долго молчали.
Потом спросили - вы е@анутые?
Это город Грязи. Липецкая область. Деревня Замарайка. Районный детдом.
Какой загранпаспорт? Какой Египет?
Вы там укурились что ли?
Наркоманы долбаные.
Когда Президент страны с воодушевлением и в красках рассказывает про план восстановления Украины на 227 миллиардов, который он привез из Египта зачеркнуто США, и воодушевленные журналисты звонят в Офис Президента и просят прислать им этот загранпаспорт зачеркнуто, а на том конце трубки долго молчат, а потом отвечают «Какие 227 миллиардов, наркоманы долбаные», то…
Страной руководит абсолютный инфантил из класса коррекции, который не понимает, что он делает, зачем это делает, каковы будут последствия этих действий и живет в своем совершенно придуманном мире. В своем Египте, где море, рыбки, 227 миллиардов и хорошо.
Двести двадцать семь миллиардов - это много. Это очень много. Это офигеть просто, как много. Такой план не может уместиться на одном листочке, который в ОП вдруг потеряли и не могут найти. Это талмуд, которому позавидовал бы Лев Толстой. Это работа чертовой тысячи людей, предприятий, департаментов, миллионов созвонов, это километры переписки, тонны корреспонденции и литры корвалола.
Про существование этого плана знала бы последняя уборщица в сортире на дальнем чердаке.
Такую штуку нельзя потерять. В принципе.
Сейчас все это доползет до той стороны планеты, и Ночное шоу с Джоном Оливером выйдет с новым потрясающим сюжетом… Б....дь, да почему мне-то опять стыдно так, хоть прикуривай от рожи?
А потом Владимир Александрович в интервью CNN будет жаловаться, что «партнеры Украины не видят за ее сложившимся карикатурным образом реальных изменений». Потом расскажет инвесторам, что дефолт это не страшно, деньги можно просто пойти и снять в центробанкомате сколько нужно. Они там сами как-то появляются. И съездить на них на море.
А официальная страничка ОП в это время постит фото Первой леди - без пояснений, без вообще какого-либо текста, просто фото, ну, вот Ленкин инстаграмм у нас теперь, а не официальная страница Президента…
Ну, посмотрите. Ну, красиво же? Ну, здорово? Ну, похлопайте нам.
Винограда нет, так хоть Египет.
У зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Поліцейський, який складав протокол, https://bykvu.com/ua/bukvy/grafiti-z-napisami-zelja-h-jlo-sud-zakriv-spravu-proti-tarnavskogo/ засвідчив , що "підставою відкриття справи було розпорядження керівництва".
Хоча ...
1. кто убил Кенеди?
2. сколько детей у Ху*ло?
..
5. был ли Трухин за рулём?
_Ты дурак такие вопросы децкие задавать?! Ну уж точно они существуют не для того, чтобы госбандитов давить! А для того, чтобы давить народ, защищать госбандитов от народа. Идиот.