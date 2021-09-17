Свыше половины учебных заведений Киевщины могут прекратить работу в связи с низким уровнем вакцинации, - ОГА
По состоянию на пятницу, 17 сентября, 535 учебных заведений Киевской области готовы продолжать работу после того, как регион переведут в "желтую" зону эпидемической опасности, при этом функционирование около 720 образовательных учреждений находится под вопросом.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КОГА.
Такая ситуация связана с тем, что большинство учебных заведений Киевщины не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации и не достигли 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.
"Принято жесткое, но справедливое решение - в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов. Подчеркну, что вопрос стоит ребром - они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", - заявил Володин.
Уточняется, что, в частности, 306 школ региона уже имеют более 80% вакцинированных сотрудников в коллективе, при этом, в 41 школе прививки получили 100% работников. Всего же в регионе насчитывается 648 заведений общего среднего образования.
Самые высокие показатели вакцинации педагогов зафиксированы в Белоцерковском и Бориспольском районах. В 15 громадах все без исключения учреждения имеют процент вакцинации более 80.
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- для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
-для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.
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А если серьезно - закладывается мина замедленного действия под общество. За такое судить нужно. Какие деструктивные последствия это повлечет в будущем можно только предполагать. Скорее всего Ляшко вознамерился плодить себе подобных дебилов. У меня другого объяснения нет.