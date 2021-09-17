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Новости Коронавирус и карантин
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Свыше половины учебных заведений Киевщины могут прекратить работу в связи с низким уровнем вакцинации, - ОГА

Свыше половины учебных заведений Киевщины могут прекратить работу в связи с низким уровнем вакцинации, - ОГА

По состоянию на пятницу, 17 сентября, 535 учебных заведений Киевской области готовы продолжать работу после того, как регион переведут в "желтую" зону эпидемической опасности, при этом функционирование около 720 образовательных учреждений находится под вопросом.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КОГА.

Такая ситуация связана с тем, что большинство учебных заведений Киевщины не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации и не достигли 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

"Принято жесткое, но справедливое решение - в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов. Подчеркну, что вопрос стоит ребром - они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", - заявил Володин.

Уточняется, что, в частности, 306 школ региона уже имеют более 80% вакцинированных сотрудников в коллективе, при этом, в 41 школе прививки получили 100% работников. Всего же в регионе насчитывается 648 заведений общего среднего образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 20 сентября работа школ будет разрешена при условии наличия COVID-сертификатов не менее чем у 80% работников заведения, - Минобразования

Самые высокие показатели вакцинации педагогов зафиксированы в Белоцерковском и Бориспольском районах. В 15 громадах все без исключения учреждения имеют процент вакцинации более 80.

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) Киевская область (4113) школа (3010) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+3
Да закрыть некоммерческие школы нафиг.
Зачем дворнику или грузчику высшая математика?
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17.09.2021 15:33
+3
Та шо ж такое? Не верят граждане ляшковским побрехенькам? Перепуганные укололись и стоп машина? Их недостаточно оказалось? Буксуем?
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17.09.2021 15:50
+2
Закрыть надо все школы, вузы и другие образовательные заведения... Учиться вредно! Вот Вася Володин учился очень плохо, а кем стал!!
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17.09.2021 15:35
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Да закрыть некоммерческие школы нафиг.
Зачем дворнику или грузчику высшая математика?
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17.09.2021 15:33 Ответить
До чого ті нещасні вчителі-пенсіонери???? Діти один одного заражають, коли тісно спілкуються в школах, а потім несуть вірус додому.
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17.09.2021 15:47 Ответить
если учесть что в школах 90% учителей предпенсионного возраста, то понятно что они боятся колоться
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17.09.2021 15:34 Ответить
Ну да, немного потерпеть, и никто не будет приставать с этой вакциной! К тем, кто останется в живых...
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17.09.2021 15:43 Ответить
Закрыть надо все школы, вузы и другие образовательные заведения... Учиться вредно! Вот Вася Володин учился очень плохо, а кем стал!!
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17.09.2021 15:35 Ответить
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

- для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
- для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
-для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Вот пойдите и возьмите
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17.09.2021 16:11 Ответить
Та шо ж такое? Не верят граждане ляшковским побрехенькам? Перепуганные укололись и стоп машина? Их недостаточно оказалось? Буксуем?
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17.09.2021 15:50 Ответить
так никто никого не учит, просто бизнес- сбор бабла за сессии
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17.09.2021 16:01 Ответить
Это жеж просто замечательно!
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17.09.2021 16:04 Ответить


А если серьезно - закладывается мина замедленного действия под общество. За такое судить нужно. Какие деструктивные последствия это повлечет в будущем можно только предполагать. Скорее всего Ляшко вознамерился плодить себе подобных дебилов. У меня другого объяснения нет.
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17.09.2021 16:34 Ответить
зачем нужна та школа, Зеленский стал президентом и без нее!
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17.09.2021 16:28 Ответить
https://youtu.be/eNKTnkFwAGw
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17.09.2021 19:53 Ответить
Почему вакцинацию не проводят во время епидемии
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17.09.2021 19:54 Ответить
 
 