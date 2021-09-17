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Ryanair готовится активно развивать бизнес в Украине и хочет стать главным инвестором страны

Ryanair готовится активно развивать бизнес в Украине и хочет стать главным инвестором страны

Эти планы компания собирается реализовать, когда Украина присоединится к соглашению ЕС об открытом небе.

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.Бизнес".

"Единственный рынок, на который я хотел бы обратить внимание, - это Украина... Я думаю, что мы станем крупнейшим инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "Открытому небу", – сказал О'Лири в обращении к инвесторам на ежегодном собрании авиакомпании.

По прогнозам О'Лири, Украина присоединится к соглашению об открытом небе до конца 2021 года.

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Ryanair запустил свои первые рейсы в Украину в 2018 году. Лоукостер в настоящее время летает из пяти украинских аэропортов, но расчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов, которые уже технически готовы принимать самолеты Ryanair.

Целевая группа пассажиров для Ryanair в Украине - рабочие мигранты, которые, по словам О'Лири, платят в среднем по 40 евро за рейс.

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Также авиакомпания видит потенциал на внутреннем рынке Украины.

"Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", - подытожил О'Лири.

Автор: 

авиация (2819) авиасообщение (793) Ryanair (132)


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Топ комментарии
+9
Это пока к Вам СБУ по Бениному указу не пришло за демпинг стоимости перевозок, у нас тут знаете ли с 2019г мудрый нарид решил поменять цивилизованную политику ведения бизнеса.
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17.09.2021 15:39
+6
" Ryanair хочет стать главным инвестором страны "ну это в Ryanair не знают кто такие инвестиционные няни . после знакомства с ними желание поубавится
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17.09.2021 15:45
+4
ЗЕ приставит им инвестняню и они быстро сбегут от нас...
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17.09.2021 15:46
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значит мигрантов станет больше..
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17.09.2021 15:37 Ответить
ти до того часу станеш вже не молодим робочим...
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17.09.2021 15:47 Ответить
Это пока к Вам СБУ по Бениному указу не пришло за демпинг стоимости перевозок, у нас тут знаете ли с 2019г мудрый нарид решил поменять цивилизованную политику ведения бизнеса.
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17.09.2021 15:39 Ответить
ты думаешь они без крыши работают?))
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17.09.2021 16:24 Ответить
" Ryanair хочет стать главным инвестором страны "ну это в Ryanair не знают кто такие инвестиционные няни . после знакомства с ними желание поубавится
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17.09.2021 15:45 Ответить
ЗЕ приставит им инвестняню и они быстро сбегут от нас...
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17.09.2021 15:46 Ответить
Ryanair Уже не летает в Беларусь, эммигрантов доставили достаточно, теперь берутся за Украину.
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17.09.2021 15:46 Ответить
Я вас не сильно засмучу, коли повідомлю, що вони вже співпрацювали з Україною.
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17.09.2021 15:50 Ответить
Я знаю, просто времена не те, Таракан начал размножать эмигрантов, а дальше пойдёт по накатанной.
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17.09.2021 16:08 Ответить
в Украине беженцам ничего не светит. их бизнес-модель тут не катит
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17.09.2021 16:26 Ответить
нічаво, бацька усєх расстрєляіть!
ти веди себе паінькой, кажи, шо згоден стати расісєй
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17.09.2021 15:51 Ответить
Ryanair хочет стать главным инвестором страны - закон про олігархів від каломийського мабуть не читали.
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17.09.2021 15:48 Ответить
было бы очень не плохо! особенно внутренние рейсы!

ну и недогосударственая компания зелохАИР помрет еще в зародыше))
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17.09.2021 15:50 Ответить
Бене это не понравится.
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17.09.2021 15:52 Ответить
будет-" Беня- аир "
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17.09.2021 16:00 Ответить
А вы зе-шобле отстегнули? Вы на дядю Беню погорбатились за спасибо? Инвестируют они...
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17.09.2021 16:02 Ответить
Звонок няне не забудьте. Без этого летать не сможете.
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17.09.2021 16:04 Ответить
А ZEкоманда им ещё карманы не почистила?😁😁😁
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17.09.2021 16:33 Ответить
А я цього року тричі літав рейсами наRyanair.

Значить, мої кошти також інвестуватимуть ся в Україну!
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17.09.2021 16:41 Ответить
Это сейчас летают в основном заробитчане. Постепенно большинством пассажиров станут украинские и иностранные туристы. Всё будет хорошо
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17.09.2021 16:52 Ответить
Дайооошшш Гостомель!!!!
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17.09.2021 17:55 Ответить
Ага, лучше спросите норвежских инвесторов зеленой энергетики, как оно при зеленой власти инвестиции отбивать.

Ну или завод французских вин Шабо, как оно, воевать с рецдерами и сбу
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18.09.2021 00:34 Ответить
 
 