Ryanair готовится активно развивать бизнес в Украине и хочет стать главным инвестором страны

Эти планы компания собирается реализовать, когда Украина присоединится к соглашению ЕС об открытом небе.

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.Бизнес".

"Единственный рынок, на который я хотел бы обратить внимание, - это Украина... Я думаю, что мы станем крупнейшим инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "Открытому небу", – сказал О'Лири в обращении к инвесторам на ежегодном собрании авиакомпании.

По прогнозам О'Лири, Украина присоединится к соглашению об открытом небе до конца 2021 года.

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Ryanair запустил свои первые рейсы в Украину в 2018 году. Лоукостер в настоящее время летает из пяти украинских аэропортов, но расчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов, которые уже технически готовы принимать самолеты Ryanair.

Целевая группа пассажиров для Ryanair в Украине - рабочие мигранты, которые, по словам О'Лири, платят в среднем по 40 евро за рейс.

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Также авиакомпания видит потенциал на внутреннем рынке Украины.

"Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", - подытожил О'Лири.