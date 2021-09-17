Ryanair готовится активно развивать бизнес в Украине и хочет стать главным инвестором страны
Эти планы компания собирается реализовать, когда Украина присоединится к соглашению ЕС об открытом небе.
Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига.Бизнес".
"Единственный рынок, на который я хотел бы обратить внимание, - это Украина... Я думаю, что мы станем крупнейшим инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "Открытому небу", – сказал О'Лири в обращении к инвесторам на ежегодном собрании авиакомпании.
По прогнозам О'Лири, Украина присоединится к соглашению об открытом небе до конца 2021 года.
Ryanair запустил свои первые рейсы в Украину в 2018 году. Лоукостер в настоящее время летает из пяти украинских аэропортов, но расчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов, которые уже технически готовы принимать самолеты Ryanair.
Целевая группа пассажиров для Ryanair в Украине - рабочие мигранты, которые, по словам О'Лири, платят в среднем по 40 евро за рейс.
Также авиакомпания видит потенциал на внутреннем рынке Украины.
"Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", - подытожил О'Лири.
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ти веди себе паінькой, кажи, шо згоден стати расісєй
ну и недогосударственая компания зелохАИР помрет еще в зародыше))
Значить, мої кошти також інвестуватимуть ся в Україну!
Ну или завод французских вин Шабо, как оно, воевать с рецдерами и сбу