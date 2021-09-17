Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено, - Денисова
По состоянию на текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в офис Уполномоченного ВР по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих ВСУ и членов их семей относительно задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.
"На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен", - отметила Денисова.
Уточняется, что 1 млрд 271 млн гривен - это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.
Денисова направила запрос к первому вице-премьеру-министру экономики Украины Алексею Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она просит изучить ситуацию, которая сложилась в Минобороны, и найти пути решения проблемы.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что, по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.
"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.
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"во время Часа вопросов к правительству Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете запланировано достаточно средств на содержание Вооруженных сил Украины, задолженностей по обязательным выплатам перед военными "нет и быть не может"."
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/110921-byudzheta-dlya-vsu-dostatochno-chtoby-ne-imet-zadolzhennostey-pered-********-shmygal
11 сентября 2021
на многих гос предприятиях задолженность по зп, чего не было десятилетиями
и вообще. они там шашлыки жарят и водку жрут за наш с вами счет на курорте
- справедливо как по мне
- когда отбивали села в серой зоне - тогда и платили
- терпилам сидящим без дела деньги не положены
- убивали бы меньше, если бы ВСУ вернули бы контр-снайперские группы, ДРГ и действовали на опережение как раньше
А вопрос в чем?
- сейчас в ООС находятся только контрактники, профессиональные военные, ну или добровольцы - для кого война это призвание.
- срочников нет
А я гражданский - гражданский, который переживает за свою армию и платит на ее содержание налоги - тебе дурачина это понятно?
Прокуроры защитники... дорог и оманских офшоров.
ОТАК Зе КЛОУН ЛЮБИТЬ АРМІЮ УКРАЇНИ.
Цікаво що перед ментами у Зе заборгованості немає 😆
Видимо из них и выплаты делали...
Но сейчас и ответки нет, соответственно и выплат...
Це ж взагалі.. Може їм кинути позиції, бо ж зелений урод не виконує своїх обов'язків перед ними, то чому вони мають захищати народ, який першим же і зрадить ?
Особливо виборцям зеленського.