Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено, - Денисова

По состоянию на текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в офис Уполномоченного ВР по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих ВСУ и членов их семей относительно задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.

"На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен", - отметила Денисова.

Уточняется, что 1 млрд 271 млн гривен - это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Денисова направила запрос к первому вице-премьеру-министру экономики Украины Алексею Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она просит изучить ситуацию, которая сложилась в Минобороны, и найти пути решения проблемы.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что, по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.