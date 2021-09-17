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Новости Агрессия России против Украины
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Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено, - Денисова

Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование

По состоянию на текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в офис Уполномоченного ВР по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих ВСУ и членов их семей относительно задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.

"На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен", - отметила Денисова.

Уточняется, что 1 млрд 271 млн гривен - это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Денисова направила запрос к первому вице-премьеру-министру экономики Украины Алексею Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она просит изучить ситуацию, которая сложилась в Минобороны, и найти пути решения проблемы.

Читайте также: Задолженности по выплатам военнослужащим нет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что, по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.

Автор: 

Денисова (996) задолженность (221) Минобороны (9277) омбудсмен (594) военнослужащие (6090)


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Топ комментарии
+39
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17.09.2021 15:53
+27
Порошенко виноват?...
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17.09.2021 15:53
+23
Це не просто затримки по зарплаті. Бо якщо добавити, що провалено практично всі оборонні програми, то це свідома робота влади по нищенню бойового духу нашої армії з тим щоб зробити полегшення нашому ворогу.
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17.09.2021 15:58
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17.09.2021 15:53 Ответить
совсем недавно кто-то из слуг урода "гордо рапортовал" что "никакой задолженнности нет, вывсёврете!"
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17.09.2021 16:06 Ответить
а, та тож сам шмыгаль в ВР так вралО:

"во время Часа вопросов к правительству Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете запланировано достаточно средств на содержание Вооруженных сил Украины, задолженностей по обязательным выплатам перед военными "нет и быть не может"."

https://m.day.kyiv.ua/ru/news/110921-byudzheta-dlya-vsu-dostatochno-chtoby-ne-imet-zadolzhennostey-pered-********-shmygal

11 сентября 2021
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17.09.2021 16:09 Ответить
Ми збирали по копійках на армію, а заразці виПлядки і те бидло що вибрало їх, розвалюють армію і країну, і готові віддати її кацапам і *****, будьте ви прокляті і бажаю кожному зевиборцю і ********** по 120 у вікно їхньої хати
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17.09.2021 17:16 Ответить
хуже ведь не будет?

на многих гос предприятиях задолженность по зп, чего не было десятилетиями
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17.09.2021 15:53 Ответить
Ну, так весь бюджет растянули на свои хотения, как и, ковидные деньги. Им нужно обеспечить себя, мам по десятку квартир и особняков и других родственников, а армия им никчему. Ведь в самое трудное время для страны, когда собирали по копейке они в рф издевались и над страной "проститутка" и над армией, и над верой "термос" играли на пианино. Армия им ненужна чем хуже тем для них лучше, легче будет сдать страну *****, как обещали.
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18.09.2021 13:05 Ответить
Ясно.. значит если работу потеряю то контракт с ВСУ подписывать не стоит тоже.
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17.09.2021 15:53 Ответить
Лучше тебе на клубнику ехать в Польшу. Только дотяни до следующего сезона!
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17.09.2021 21:44 Ответить
Этого я точно не сделаю, для недопустимо чтобы иностранец тыкал мне пальцем- *подними то* и *нагнись подними это*.. лучше уж голод выберу.
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17.09.2021 21:46 Ответить
Я ни в коем случае тебе не тыкакаю! Выбери голод, это достойный выбор.
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17.09.2021 21:51 Ответить
Да что ни будь придумаю, спасибо
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17.09.2021 21:53 Ответить
Таран-красава,хуле.
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17.09.2021 15:53 Ответить
Уйло задоволений.
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17.09.2021 16:03 Ответить
Порошенко виноват?...
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17.09.2021 15:53 Ответить
и мыши
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17.09.2021 15:56 Ответить
ага...зеленые..
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17.09.2021 16:01 Ответить
Все съел бородатый долгоносик.
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17.09.2021 16:08 Ответить
И спросить не с кого
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17.09.2021 15:55 Ответить
интересно только: а кому Зё строит дороги?
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17.09.2021 15:59 Ответить
Танковым колоннам из рабсеи.
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17.09.2021 16:08 Ответить
И все дороги ведут в Киев.
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18.09.2021 12:07 Ответить
"Дянисова, Вы все врете-АСТАНАВИТЕСЬ "- "ЗЕ -Шмыгло"
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17.09.2021 15:55 Ответить
"Денісова- агент фсб",- подляк.
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17.09.2021 16:04 Ответить
я не пойму . Денисова что телек не смотрит . Шмыгаль же ясно сказал что ни каких задолженностей нет
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17.09.2021 15:56 Ответить
Война закончена, всем спасибо!
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17.09.2021 15:56 Ответить
Зустрічайте узкій мір.
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17.09.2021 16:05 Ответить
Не, не так- Денех нет,но вы воюйте!
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17.09.2021 16:10 Ответить
Це не просто затримки по зарплаті. Бо якщо добавити, що провалено практично всі оборонні програми, то це свідома робота влади по нищенню бойового духу нашої армії з тим щоб зробити полегшення нашому ворогу.
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17.09.2021 15:58 Ответить
За два роки жодного підняття зарплати.
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17.09.2021 16:06 Ответить
главное, что б эти твари сбежать не успели.....
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17.09.2021 16:00 Ответить
Все ушло на крадивництво при постройке дорог.
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17.09.2021 16:01 Ответить
И при этом у министерства несколько миллиардов недоиспользованных средств? Офигенно эффективный министр Таран.
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17.09.2021 16:03 Ответить
Як міністр- лайно, як ворог- суперефективний. Як і той, хто його призначив на посаду і тримає на ній.
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17.09.2021 16:08 Ответить
какие боевые выплаты? у нас же перемирие

и вообще. они там шашлыки жарят и водку жрут за наш с вами счет на курорте
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17.09.2021 16:10 Ответить
надіюсь ... сарказм ...
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17.09.2021 19:45 Ответить
боевых действий и активности воинов ВСУ нет - нет и боевых выплат

- справедливо как по мне

- когда отбивали села в серой зоне - тогда и платили

- терпилам сидящим без дела деньги не положены
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17.09.2021 16:10 Ответить
а погибшие они как? это от неосторожного обращения с оружием? вражеской стороной?
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17.09.2021 16:16 Ответить
раше сепары убивают

- убивали бы меньше, если бы ВСУ вернули бы контр-снайперские группы, ДРГ и действовали на опережение как раньше

А вопрос в чем?
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17.09.2021 16:21 Ответить
Ну, ты и срань. Посиди в окопе под обстрелом, а потом простирав портки звизди , о перемирии, скот зелены
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17.09.2021 16:27 Ответить
я бы посидел в окопе и под обстрелом, если бы выбрал себе такую профессию - не сомневайся даже

- сейчас в ООС находятся только контрактники, профессиональные военные, ну или добровольцы - для кого война это призвание.

- срочников нет

А я гражданский - гражданский, который переживает за свою армию и платит на ее содержание налоги - тебе дурачина это понятно?
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17.09.2021 16:45 Ответить
У'-к ТИ "гражданский". Коли була мобілізація де срав... податки воно платить...
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17.09.2021 18:35 Ответить
Ну ти і мразота виїбана в душу
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17.09.2021 19:27 Ответить
Все в дороге ********... а-то, что не ********, генпрокурорша в прокуратуру высосала. На 2022 года финансирование прокуратуру увеличится на 12%
Прокуроры защитники... дорог и оманских офшоров.
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17.09.2021 16:20 Ответить
Главное что бы судьям не задерживали.Ну депутуткам в ковертах роздадут,а так всё хорошо.73% довольны.Слава ЗЕ.
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17.09.2021 16:24 Ответить
жид та москаль-відвічні вороги українців,гоніть на ісраїль жидівню,бо вони знищать Україну.
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17.09.2021 16:26 Ответить
А КАК ШМУГАЛЬ ЛЖЕТ КОГДА ВРАНЬЕ СТАНОВИТЬСЯ НОРМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ ЭТО КОНЕЦ СТРАНЕ ШУТОВСКОЙ БАЛАГАН КОНЕЦ НЕН ЕПОХИ БЕДНОСТИ А КОНЕЦ ВСЕХ ЗАКОНОВ НОРМ И ПРАВИЛ
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17.09.2021 16:28 Ответить
Готовит к сдаче...
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17.09.2021 16:32 Ответить
зеЛя мразь и подонок!
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17.09.2021 16:37 Ответить
Головне будувати дороги, щоб було зручніше ворогу їхати. Чи хтось буде сперечатися, що найкращі дороги в Україні на 2014 рік були в Криму і Донбасі? А ще як котят розводить малороська команда, ніби виделіно великі суми на "оборонку" і нікому нічого не заплатили, а на папері залишаться великі "оборонні" бюджети, бо крім зарплат і надбавок немає оборного замовлення, а це на кінець року буде більше 17 млрд. гривень, які не використані для цих цілей.
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17.09.2021 16:37 Ответить
Это гребаный стыд. Министр должен уйти в отставку!
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17.09.2021 16:44 Ответить
разом із головнокомандувачем.
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17.09.2021 16:46 Ответить
Это дно нужно вешать зеублюдков по всем столбам где только возможно и невозможно...
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17.09.2021 16:50 Ответить
*** как они зае..али с этим обновлением сайта .кацапские провокаторы наверняка поработали над этим...
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17.09.2021 16:52 Ответить
єта вам баРига должен, а вова нікаму нічєго! ПРАДА БАБУЛЬ
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17.09.2021 16:55 Ответить
странно кому и когда верить? журналисты и другие пишут и фэйки и что кому в голову взбредёт! так эта сумма не хватает....а на днях писали что 15+- миллиардов точно подзабыл сумму генштаб не освоил и возвращает в бюджет. я ещё пост писал вот про это...поэтому обговаривать то что не зная что есть правдой я не собираюсь..((
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17.09.2021 18:15 Ответить
Нема грошей, дірка в бюджеті велика (дуже), які гроші виклянчать десь, тут же витратять чи розікрадуть галопом. Інше миші з'їли. Симуляція, Саботаж. Зради немає, бо він нам нічого "не должен"...
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18.09.2021 10:52 Ответить
Интересно, а какая задолженность перед судьями и прокурорами?
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17.09.2021 20:13 Ответить
Там переплаты. Да и люди добрые с голоду умереть не дадут - всё несут и несут.
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17.09.2021 23:09 Ответить
это стиль зеленых - шмыгаль говорит что задолженности нет, эта говорит что есть...
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17.09.2021 22:22 Ответить
Це просто жесть, нема слів...
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17.09.2021 23:15 Ответить
По состоянию на текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Источник:

ОТАК Зе КЛОУН ЛЮБИТЬ АРМІЮ УКРАЇНИ.

Цікаво що перед ментами у Зе заборгованості немає 😆
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17.09.2021 23:34 Ответить
Бо менти ж охороняють будь-яку владу, такий у них обов'язок.
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18.09.2021 10:57 Ответить
Зато есть штрафы за ответный огонь!

Видимо из них и выплаты делали...

Но сейчас и ответки нет, соответственно и выплат...
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18.09.2021 00:59 Ответить
Армия должна получать зарплату перед всеми министрами и президентом . Тем более когда идет война .
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18.09.2021 02:04 Ответить
Зеля так не вважає. Раніше всіх і більше всіх повинні отримувати посіпакі в ВР
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18.09.2021 12:03 Ответить
Сподіваюсь, тепер добре все зважать ті, кому заборгували, коли будуть голосувати.
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18.09.2021 12:14 Ответить
так це ще було ясно рік назад, коли зеко ***** писала бюджети на цей рік і збільшила фінансування мусорів і чекістів, а армії зменшила! Будують мусорську державу, як в москалів, бо вони інакше не вміють і не можуть....
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18.09.2021 12:32 Ответить
Хто небудь пригадує заборгованість перед військовими за попередньої влади ?

Це ж взагалі.. Може їм кинути позиції, бо ж зелений урод не виконує своїх обов'язків перед ними, то чому вони мають захищати народ, який першим же і зрадить ?
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18.09.2021 12:37 Ответить
які претензії можуть бути до зелен-ого, якщо він послідовно виконує свою передвиборчу обіцянку: "пєрєстайот стрєлять"?
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18.09.2021 12:42 Ответить
Це ГАНЬБА. ВСІМ

Особливо виборцям зеленського.
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18.09.2021 12:38 Ответить
Зате у верховній зраді забогованості немає. Бо їм же потрібніше..
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18.09.2021 13:39 Ответить
Не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую
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18.09.2021 15:16 Ответить
Залишається тільки челендж 2013. Сервісуємо машинґвери і оголошуємо конкурс на найкращий екстрактор жаб з усіх органів держави з подальшим їх потраплянням на зону і на довго.
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18.09.2021 16:31 Ответить
 
 