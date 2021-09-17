Неэффективная природоохранная политика в Украине приводит к исчезновению некоторых видов животных, – WWF-Украина

Исследования относительно исчезновения некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине даже не проводятся.

Отсутствие эффективной государственной политики в сфере охраны окружающей среды приводит к тому, что Украина теряет свое биоразнообразие, в частности, сокращаются популяции рыбных видов и исчезают некоторые виды животных.

Об этом заявили в украинском представительстве Всемирного фонда дикой природы (WWF-Украина), сообщается в статье УНИАН "Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза".

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов", – отмечают эксперты.

В Фонде также заявили, что в Украине происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося).

При этом, как отмечают специалисты, исследования относительно исчезновения некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине даже не проводятся.

В статье отмечается, что для решения существующих проблем в Украине необходима, в первую очередь, заинтересованность в этом самого государства, которое должно безотлагательно начать внедрять грамотную природоохранную политику, а не заниматься бесполезным популизмом, вследствие которого только увеличивается нагрузка на бизнес, который, в своем большинстве, и так вкладывает миллионные средства в экомодернизацию, а вместо благодарности получает за это еще большую зарегулированность бизнес-процессов. В противном случае, экологическая ситуация в стране только продолжит ухудшаться.