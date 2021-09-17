РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4053 посетителя онлайн
Новости
1 446 17

Неэффективная природоохранная политика в Украине приводит к исчезновению некоторых видов животных, – WWF-Украина

Неэффективная природоохранная политика в Украине приводит к исчезновению некоторых видов животных, – WWF-Украина

Исследования относительно исчезновения некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине даже не проводятся.

Отсутствие эффективной государственной политики в сфере охраны окружающей среды приводит к тому, что Украина теряет свое биоразнообразие, в частности, сокращаются популяции рыбных видов и исчезают некоторые виды животных.

Об этом заявили в украинском представительстве Всемирного фонда дикой природы (WWF-Украина), сообщается в статье УНИАН "Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза".

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов", – отмечают эксперты.

В Фонде также заявили, что в Украине происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося).

При этом, как отмечают специалисты, исследования относительно исчезновения некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине даже не проводятся.

В статье отмечается, что для решения существующих проблем в Украине необходима, в первую очередь, заинтересованность в этом самого государства, которое должно безотлагательно начать внедрять грамотную природоохранную политику, а не заниматься бесполезным популизмом, вследствие которого только увеличивается нагрузка на бизнес, который, в своем большинстве, и так вкладывает миллионные средства в экомодернизацию, а вместо благодарности получает за это еще большую зарегулированность бизнес-процессов. В противном случае, экологическая ситуация в стране только продолжит ухудшаться.

Автор: 

животные (929) экология (1607) защита животных (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
некогда - "бабки" надо пилить...... да зе-билы?
показать весь комментарий
17.09.2021 16:02
+1
за то эффективная пропагандистская компания ( Г+Г ) приводит к появлению и распространению новых животных . например семейство Зебобиковые - Зебобик обыкновенный . Зебобик совковый и все еще встречающийся вид Зебобик упоротый
показать весь комментарий
17.09.2021 16:01
+1
А зачем власти нужны животные, ведь они не смогут учавствовать в электронном голосовании, значит, толку от них не будет...
показать весь комментарий
17.09.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, вымирают животные. Вот, например, Илюша Кива. В единственном экземпляре остался вообще. Только относится не к животным, а к жЫвотным. Но все равно жалко...
показать весь комментарий
17.09.2021 15:58 Ответить
ну этого палкой не добьешь...
показать весь комментарий
17.09.2021 16:17 Ответить
за то эффективная пропагандистская компания ( Г+Г ) приводит к появлению и распространению новых животных . например семейство Зебобиковые - Зебобик обыкновенный . Зебобик совковый и все еще встречающийся вид Зебобик упоротый
показать весь комментарий
17.09.2021 16:01 Ответить
некогда - "бабки" надо пилить...... да зе-билы?
показать весь комментарий
17.09.2021 16:02 Ответить
Людей.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:02 Ответить
А зачем власти нужны животные, ведь они не смогут учавствовать в электронном голосовании, значит, толку от них не будет...
показать весь комментарий
17.09.2021 16:03 Ответить
Поки лось був мисливським видом тварин, його було вигідно утримувать в лісових угіддях, бо за полювання на нього продавалися ліцензії Зараз він нецікавий ні мисливцям, ні лісникам (бо взимку об"їдає верхівки молодих хвойних лісонасаджень) А "екологів" так мало, що вони його охоронять фізично нездатні! ТОму він цікавить лише браконьєрів Рись має основним джерелов харчування дрібних гризунів та зайців А їх витруюють фермери, обробляючи поля отрутохімікатами От і "вся любов до копійки"!
показать весь комментарий
17.09.2021 16:05 Ответить
Это как надо бегать, чтобы догнать зайца - такие таланты надо ценить.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:18 Ответить
Рись полює з засади або "скрадом" і бере зайця кількома стрибками!
показать весь комментарий
18.09.2021 03:35 Ответить
"... добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов "

Симтоматика "великого крадівництва" ВАЗеленського.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:12 Ответить
Нужно легализировать неконтролируемый отстрел браконьеров.
А еще шашлычников в заповедниках и заказниках.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:20 Ответить
а кто отстреливать будет? Лесники и егеря? Так они вторые по браконьерству после глав администраций и силовиков всяких.
показать весь комментарий
17.09.2021 16:27 Ответить
зато зебуины расплодились
показать весь комментарий
17.09.2021 16:24 Ответить
Україна за останні 25 років втратила 25% ЛЮДЕЙ, а вони тут якісь деякі види тварин ліплять....
показать весь комментарий
17.09.2021 16:57 Ответить
Вымрут ну и Вымрут. Вам не пофиг? Будут одни люди, без животных и растений
показать весь комментарий
17.09.2021 17:21 Ответить
Некоторые люди сами и животные и растения.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:20 Ответить
Они там разберутся
показать весь комментарий
17.09.2021 17:22 Ответить
 
 