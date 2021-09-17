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Разумков и Шмыгаль принимали участие в совещании у Зеленского, обсуждали законопроект о деолигархизации и "ресурсный", - "слуга народа" Кравчук

Разумков и Шмыгаль принимали участие в совещании у Зеленского, обсуждали законопроект о деолигархизации и

Спикер Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль принимали участие в совещании у президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей парламента и правительства, на котором обсуждалась повестка дня ближайшей пленарной недели, в частности подготовка законопроекта о деолигархизации (№5599) и "ресурсного" законопроекта (№5600) к рассмотрению во втором чтении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Спикер Дмитрий Разумков был на этом совещании, то есть на онлайн-связи (глава парламента 10 сентября сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19. - Ред.). Также на нем присутствовали и премьер-министр Денис Шмыгаль, и некоторые министры, в частности глава Министерства финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська. Мы обсуждали в целом повестку дня, но при этом самые важные - это про олигархов и "ресурсный", - рассказала парламентарий.

Кравчук отметила, что Верховная Рада намерена начать рассмотрение этих двух законопроектов на ближайшей пленарной неделе, которая начинается 21 сентября.

По словам нардепа, президент не обсуждал с парламентариями и представителями Кабмина никаких кадровых вопросов, кроме того, что "нужно в начале пленарной недели проголосовать за главу правоохранительного комитета, а предварительно речь шла о том, что это господин Сергей Ионушас". Этот вопрос также планирует отдельно обсудить фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник, 20 сентября.

"Других кадровых вопросов мы не поднимали, но опять-таки, пока что нет окончательной повестки дня заседания фракции, поэтому возможно, ещё какие-то вопросы ещё добавятся", - уточнила замглавы фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20196) олигарх (1027) Разумков Дмитрий (1520) Кравчук Евгения (367) Шмыгаль Денис (2668)


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Законопроект о деолигархизации- бред, который венецианская комиссия никогда не одобрит.
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17.09.2021 16:14 Ответить
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17.09.2021 20:59 Ответить
https://prm.ua/zakonoproiekt-zelenskoho-ne-pro-borotbu-z-oliharkhamy-a-pro-novi-koruptsiyni-instrumenty-pavlenko/ Законопроєкт Зеленського - це не про боротьбу з олігархами, а про нові корупційні інструменти На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.

Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.

"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.

"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.
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17.09.2021 16:15 Ответить
Что, таки удалось вытащить из джунглей ОПы обайкосенного зеледента? Или так, с тропическими зарослями пообщались?
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17.09.2021 16:16 Ответить
Стоїть таке Ара-хамло , на місці тупцюється , та й думає що смозолить. Бо з одного боку бєнініна бутилка , а з другого ще чиясь , думає на чию сісти де тонше горлишко з донишком.
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17.09.2021 16:27 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:43 Ответить
Так у розумкова ж ковід?
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17.09.2021 16:46 Ответить
 
 