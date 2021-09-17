Разумков и Шмыгаль принимали участие в совещании у Зеленского, обсуждали законопроект о деолигархизации и "ресурсный", - "слуга народа" Кравчук

Спикер Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль принимали участие в совещании у президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей парламента и правительства, на котором обсуждалась повестка дня ближайшей пленарной недели, в частности подготовка законопроекта о деолигархизации (№5599) и "ресурсного" законопроекта (№5600) к рассмотрению во втором чтении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Спикер Дмитрий Разумков был на этом совещании, то есть на онлайн-связи (глава парламента 10 сентября сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19. - Ред.). Также на нем присутствовали и премьер-министр Денис Шмыгаль, и некоторые министры, в частности глава Министерства финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська. Мы обсуждали в целом повестку дня, но при этом самые важные - это про олигархов и "ресурсный", - рассказала парламентарий.

Кравчук отметила, что Верховная Рада намерена начать рассмотрение этих двух законопроектов на ближайшей пленарной неделе, которая начинается 21 сентября.

По словам нардепа, президент не обсуждал с парламентариями и представителями Кабмина никаких кадровых вопросов, кроме того, что "нужно в начале пленарной недели проголосовать за главу правоохранительного комитета, а предварительно речь шла о том, что это господин Сергей Ионушас". Этот вопрос также планирует отдельно обсудить фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник, 20 сентября.

"Других кадровых вопросов мы не поднимали, но опять-таки, пока что нет окончательной повестки дня заседания фракции, поэтому возможно, ещё какие-то вопросы ещё добавятся", - уточнила замглавы фракции.

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