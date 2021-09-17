Лероса не пустили в эфир "4 канала" из-за футболки с надписью "Зеля х/йло"

Канал утверждает, что не терпит откровенные провокации и разжигание вражды по отношению к любой политической силе. Лерос заявляет о цензуре.

Об инциденте рассказал в Facebook генеральный директор "4 канала" Дмитрий Добродомов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне неизвестно, чего именно Гео Лерос хотел достичь таким поступком: получить политические дивиденды, разжечь вражду в обществе или устроить провокацию", - пишет Добродомов.

Он утверждает, что нельзя ставить знак равенства между президентом Украины и руководителем государства, которое оккупировало Крым и Донбасс и уже 7 лет ведет с нами войну.

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"4 канал" - равноудаленный от всех политических сил, мы даем слово как тем, кто защищает власть, так и тем, кто критикует. Но "4 канал" не является терпимым к откровенным провокациям и разжиганию вражды от любых политических сил. ... Можешь не уважать президента – и это твое право. Но имей уважение к стране!" - добавил Добродомов.

Лерос считает, что интервью с ним не вышло в эфир не из-за футболки, а из-за цензуры.

"Я ставлю знак равенства между Зеленским и х/йлом, потому что он предатель, брехло и хапуга. Последствия от стаи 95 квартала будут хуже, чем кто-то может себе представить", - написал Лерос в Фейсбуке.

Он считает, что Украина идёт по пути Беларуси.

"Если вам трудно поверить, что Украина скатывается до уровня свобод нынешней Беларуси, то присмотритесь на Зеленского, который имеет монополию власти, которой пользуется исключительно ради собственных интересов, который уничтожает демократию и свободу слова, который вместо борьбы с олигархами становится олигархом", - добавил Лерос.

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