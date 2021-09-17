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Лероса не пустили в эфир "4 канала" из-за футболки с надписью "Зеля х/йло"

Лероса не пустили в эфир

Канал утверждает, что не терпит откровенные провокации и разжигание вражды по отношению к любой политической силе. Лерос заявляет о цензуре.

Об инциденте рассказал в Facebook генеральный директор "4 канала" Дмитрий Добродомов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне неизвестно, чего именно Гео Лерос хотел достичь таким поступком: получить политические дивиденды, разжечь вражду в обществе или устроить провокацию", - пишет Добродомов.

Он утверждает, что нельзя ставить знак равенства между президентом Украины и руководителем государства, которое оккупировало Крым и Донбасс и уже 7 лет ведет с нами войну.

Смотрите: Лерос предложил пари, если никто не предоставит доказательство его вины: Зеленский выйдет с Ермаком к ОП и поцелуются взасос. ВИДЕО

"4 канал" - равноудаленный от всех политических сил, мы даем слово как тем, кто защищает власть, так и тем, кто критикует. Но "4 канал" не является терпимым к откровенным провокациям и разжиганию вражды от любых политических сил. ... Можешь не уважать президента – и это твое право. Но имей уважение к стране!" - добавил Добродомов.

Лерос считает, что интервью с ним не вышло в эфир не из-за футболки, а из-за цензуры.

"Я ставлю знак равенства между Зеленским и х/йлом, потому что он предатель, брехло и хапуга. Последствия от стаи 95 квартала будут хуже, чем кто-то может себе представить", - написал Лерос в Фейсбуке.

Он считает, что Украина идёт по пути Беларуси.

"Если вам трудно поверить, что Украина скатывается до уровня свобод нынешней Беларуси, то присмотритесь на Зеленского, который имеет монополию власти, которой пользуется исключительно ради собственных интересов, который уничтожает демократию и свободу слова, который вместо борьбы с олигархами становится олигархом", - добавил Лерос.

Смотрите: Человек, похожий на нардепа Лероса, занимался организацией поджога своего автомобиля, - ГБР (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

оскорбление (98) свобода слова (1169) телевидение (897) Добродомов (22) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+49
а интересно мир устроен...
и вроде написано не про клопа на банковой,и в тоже время,все понимают что написано именно о клопе...
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17.09.2021 16:31
+37
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17.09.2021 16:43
+36
а на "Прямий" вчора в цій футболці його пустили...
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17.09.2021 16:30
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ДОбродомов , объяснил красиво но сцыкливо... Вы ж равно удалены от всех... ну ? Значит не несёте ответственности за мнения приглашаемых... А как только владелец эфира берёт на себя решение: кто спровоцирует..кто не спровоцирует..и на основании этого оценочного мнения не даёт эфир - это и есть цензура... или бздливая самоцензура - и всё правильно Лерос говорит...

А теперь об унтер-офицерской вдове, которая сама себя выпорола... Написано "зеля х*ло" ...кгм...почему менты...суд..и ОП решили что имеется в виду президент ?! Разве фамилия президента Зеля ? есть зеленкины...зеленушкины..просто зелёные и не просто - зелековские... и все они зели!!! И когда за надпись "зеля х**ло" держихватают госслужбы - это значит, что суд менты и ОП знают кто именно этот зеля, который х**ло..То есть они и сами так думают... эти вдовы унтерофицерские...
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17.09.2021 20:43 Ответить
"Зеля не х/ло? Ну, извините"

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17.09.2021 21:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27283343.html В нашого віслюка новий левел

Подзвонив Трампу - капець Трампу.
Захотів в рейтинг "Дуінг бізнес" - капець рейтингу.

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17.09.2021 21:20 Ответить
цікаво, а де буде цей принциповий борцун Лерос коли зміниться влада?
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17.09.2021 22:26 Ответить
У своего спонсора в партии, во всяком случае он на это надеется.
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18.09.2021 10:47 Ответить
Вы футболков с "зеля - *уйло" продаете? Нет, просто показываем. Красивое...
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17.09.2021 23:10 Ответить
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18.09.2021 01:25 Ответить
Згоден - Зе ху*ло
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17.09.2021 23:22 Ответить
Підтримую - ZELYA це HU*LO 😁
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17.09.2021 23:30 Ответить
а разве не куйло?
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17.09.2021 23:41 Ответить
OHUYL*NNO
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17.09.2021 23:42 Ответить
Яп таку теж хотіла. Х
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17.09.2021 23:51 Ответить
Літеру Х не нажимала, звідки вона взялася Х його знає. Містика якась.
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17.09.2021 23:53 Ответить
То ж садового канал..А він,садовий- то знана політповія...
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18.09.2021 00:51 Ответить
Леросу -респект

4 канал в бан!
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18.09.2021 04:41 Ответить
Може він і #уцло, але він наше #уйло, а всякі лероси в своїх вірменіях повинні жартувати.
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18.09.2021 06:57 Ответить
можливо воно х*** твоє але нге моє,а це лайно не обирав,тому мені всеодно хто каже що ЗЕлупа ху*ло.
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18.09.2021 09:06 Ответить
Щось четвертий канал гівенцем *******. Всі знають за зе - *****. НАВІТЬ У Пояркова на паркані написано. Тут без питань. Може Поярков напише картину три *****, ну як раніше Рєпін трьох богатирів. Посередині *****, зліва зе, справа - йелдак, ой ермак.
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18.09.2021 07:34 Ответить
А пускай в ОП скажут кто такой Зеля. Про Зеленского слышал, а зеля что это? И почему это НЕ х.йло?
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18.09.2021 08:10 Ответить
х*йло і однозначно х*йло,і ті дебіли хто за це х*йло голосував теж такі ж самі.
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18.09.2021 09:08 Ответить
..а если прездобол не поважае Украину?.. оно до сих пор не извинилось перед Украинцами за Украину-порноактрису.. и подобных залётов у него уже куча, а сколько бойцов вот погибших просто так, бо рулит говнокомандувач... никто из адекватных украинцев этого не забыл.. так что Зеля - таки да - хйло-недоросток, грёбаный стыд и позор Украины..(
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18.09.2021 09:08 Ответить
Значит он Звиздобол. А Х-йло только в Кремле!!!!!!
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18.09.2021 09:50 Ответить
ребята, так же нельзя! ХУ"ЛО одно! и это должны знать везде, в любой точке мира! а так получается размытие понятия... зря это все, как раз на руку куйлу в кацапии!!!

неужели нельзя тролить по другому!? бред выходит! на руку кацапам
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18.09.2021 09:22 Ответить
Согласен. "уйло это бренд. А Зеля это жалкая подделка. Как в анекдоте, ты такой мудак, что даже на конкурсе мудаков займешь второе место. Почему второе? Потому что мудак.
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18.09.2021 09:36 Ответить
Називати Блазня чи Баригу - "ху*лом" просто неприпустимо!

Це назвисько довічно присвоєно одному кремлівському карлику і крапка.
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18.09.2021 09:31 Ответить
Президент Х- йло на этой планете только в Кремле!!!!!

Этот бренд занят раз и навсегда!!!!
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18.09.2021 09:48 Ответить
Кремлёвскому Х-йлу обидно. Решил свой бренд размыть, ************ агентов лияния в Украине озадачил. Но не приживётся. Х- йло президент это Путин. Без вариантов.
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18.09.2021 09:57 Ответить
Днище., провокатор. Нашли кого рекламировать.
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18.09.2021 10:50 Ответить
Причём дешёвый.
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18.09.2021 11:27 Ответить
Ну и вот зачем этого недоумка пиарить? Да у него же на физиономии написано "ДИБИЛ"
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18.09.2021 11:33 Ответить
Такой раскрутке бренда позавидуют любіе маркетологи... Завтра эт то будет висеть на каждом балконе и начнётся бацькивщина - избиение своего народа ?
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18.09.2021 12:37 Ответить
Можешь не уважать президента - и это твое право. Но имей уважение к стране!" - добавил Добродомов. Источник:

Інтересна логіка у пана Добродомова. Значить, порівненя України з акторкою порнофільмів - це є поваження до своєї країни, як і пропозиція шпигунити за переміщенням українських військових.

Як на мене то Зелепуга навіть гірший за Самі знаєта кого. Знову ж, як на мене - Головна помилка Пороха була у тому, що він не заарештував зелепужне подружжя. - а привідів була купа. За що сам і поплатився.

Якось так 😏
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18.09.2021 15:07 Ответить
Воистину Ху-ло!
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18.09.2021 17:29 Ответить
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