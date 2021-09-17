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Новости
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Мэры украинских городов заявили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона

Мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Комментарии".

Руководители городов считают, что для устранения опасности срыва отопительного сезона необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что у города нет возможности подготовиться к отопительному сезону.

Мэры украинских городов заявили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона 01

"Заблокированные счета не дают нам возможности даже технически подготовиться к новому отопительному сезону. Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать", - заявил Сенкевич.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович призвал власти обратить внимание на проблемы обеспечения отоплением коммунальных учреждений.

Мэры украинских городов заявили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона 02

"Власти следует понимать, что бюджетные учреждения - это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах", - отметил Райкович.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко убежден, что необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа.

Мэры украинских городов заявили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона 03

"Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения в соответствие с размером штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившейся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению", - сказал мэр.

Бойченко также считает, что необходимо определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей и исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины предложила властям пакет мер по сдерживанию цен на отопление и горячую воду.

Автор: 

Кропивницький (539) Мариуполь (5704) мэр (1648) Херсон (2787) Сенкевич (188) отопительный сезон (528) Бойченко (68)


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Топ комментарии
+7
хитрож.пые клоуны решили переложить ответственность за катастрофу с отопительным сезоном на местное самоуправление.
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17.09.2021 16:48
+1
вы еще и субсидировать газ будете), ультиматумы они ставят), не только ж салюты плебсу устраивать), да миллиарды в фонтаны и яхт клубы зарывать)
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17.09.2021 16:52
+1
не гони пургу гавнюк 70% собраніх налогов на местах оставляют а далеее вот тут вопрос на вопросе!
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17.09.2021 16:53
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хитрож.пые клоуны решили переложить ответственность за катастрофу с отопительным сезоном на местное самоуправление.
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17.09.2021 16:48 Ответить
и вата завоет - "А вот у лукашенки газа вдоволь и по низкой цене! И у нас бы так могло бы быть, но мы с Расиюшкой разосрались!!"

Может в этом план?
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17.09.2021 17:00 Ответить
им бы хотелось, но социологию они читают. тут без шансов
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17.09.2021 17:06 Ответить
ну если недельку пожить в холоде, то народ какаяразница социологию поменяет..
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17.09.2021 17:08 Ответить
скорее клоуна поменяет) как бы ни хотелось зеленым, а силенок у них не хватает
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17.09.2021 17:10 Ответить
Ты не владеешь темой, конкретно по Николаеву, за остальные города не скажу
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17.09.2021 21:21 Ответить
если владеете - милости прошу. а нет - проходите мимо, там потыкаете
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17.09.2021 21:22 Ответить
ПНХ
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17.09.2021 21:25 Ответить
вот и поговорили, товарищ балабол)
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17.09.2021 21:26 Ответить
вы еще и субсидировать газ будете), ультиматумы они ставят), не только ж салюты плебсу устраивать), да миллиарды в фонтаны и яхт клубы зарывать)
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17.09.2021 16:52 Ответить
А ну,прокуарекай факты, что там зарыли в яхтклубе .
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17.09.2021 17:00 Ответить
не гони пургу гавнюк 70% собраніх налогов на местах оставляют а далеее вот тут вопрос на вопросе!
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17.09.2021 16:53 Ответить
146% оставляют, не приуменьшай достижений величайшего
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17.09.2021 17:08 Ответить
Газ по 980 евро пока не требуют?
А снять НДС с коммуналки?
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17.09.2021 17:27 Ответить
Мэры вы перед избирателями в ответе прежде всего,а не перед Зелей.Завалите сезон спросят с вас и на качели, которые в сторону Киева качаете не посмотрят
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17.09.2021 17:30 Ответить
в Николаеве у теплогенерирующей компании заблочены счета...и колоссальные долги, которые совсем не при Зеле сформировались...в такой ситуации сделать невозможно никуя...
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17.09.2021 21:24 Ответить
 
 