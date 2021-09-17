Новый закон о Киеве - попытка узаконить политическое давление на любую громаду, - Черненко

Новый закон о столице, который власти пытаются протащить через парламент, имеет целью ослабить политического конкурента Зеленского - мэра Киева и лидера "УДАРа" Виталия Кличко. Но принятие этого закона станет опасным прецедентом для всего местного самоуправления.

Об этом заявил на своей странице в Facebook политический эксперт Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркивает, что желание Банковой взять под контроль местное самоуправление в столице имеет целью не только концентрацию власти и потоков в одних руках, но и ослабить любую возможную политическую альтернативу. После неудачных попыток антиконституционным способом, указом президента назначить "ручного" главу КГГА власти решили обеспечить юридическое "прикрытие" своим действиям, приняв новый закон о столице.

"Речь идет об опасном прецеденте: узаконивании центральной властью политического давления на местные власти. И хотя закон касается только Киева, власть таким образом направляет некий сигнал всем городским, поселковым и сельским головам: "Будете сопротивляться - мы найдем способы, которыми ваши полномочия будут множиться на ноль назначенными руководителями из центра". Сегодня власть, борясь со своим политическим конкурентом Кличко, пытается протащить закон о столице. Но, если завтра вдруг перестанут быть лояльными или заявят о своих политических амбициях мэры других городов, то монобольшинство начнет пересматривать законодательство о местном самоуправлении? А жители громад окажутся в роли обычных заложников", - отмечает политический эксперт.

Черненко считает, что проект нового закона о столице содержит ряд антиконституционных норм и таких, которые могут нанести вред громаде Киева.

"Кроме откровенных антиконституционных норм, законопроект о столице, который сейчас пытается пропихнуть власть, содержит достаточно других противоречивых и разрушительных для столицы норм. Показательной в проекте закона есть норма, которая лишает мэра права голоса на заседании городского совета. В Киеве будет единственный в Украине городской голова, который не будет иметь права голоса. Это не только противоречит принципам самоуправления, но является мелочным инфантильным желанием обесценить своего политического конкурента", - отмечает эксперт.

Он уверен, что такой закон нельзя принимать, предварительно не получив решение Венецианской комиссии. И вообще считает "ненормальной" ситуацию, когда законы пишутся "в логике политического противостояния, против конкретной фамилии".

"Нельзя принимать решения по Киеву, руководствуясь логикой войны. Киев и его жители требуют решений, основанных на логике развития. Решения по организации власти в столице должны быть хорошо продуманными и четко укладываться в общую стратегию реформы децентрализации в стране", - отмечает Черненко.