Корреспондентов, которые год не ходили в Раду, необходимо лишать аккредитации, - "слуга народа" Потураев

Глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что парламентских корреспондентов, которые на протяжении года не посещали Верховную Раду, можна лишать аккредитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, на сегодняшний день в Раде аккредитованы 3 тыс. представителей медиа.

"Вы не думаете, что это немного странно? ... Насколько я прочитываю закон, насколько я знаю, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации корреспондентов. - Ред.), а в процессе, потому что есть уже множество технических возможностей, которые позволяют фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, он в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация? Это (лишить аккредитации. - Ред.) нарушение закона? Нет, я такого не помню. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек - парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет эту работу, то что стоит сделать с этой аккредитацией?" - подчеркнул парламентарий.

В то же время он отметил, что решение относительно регулирования процесса предоставления или лишения парламентской аккредитации должно принимать руководство Верховной Рады, ответственные органы, в частности, пресс-служба.

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