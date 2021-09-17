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Корреспондентов, которые год не ходили в Раду, необходимо лишать аккредитации, - "слуга народа" Потураев

Корреспондентов, которые год не ходили в Раду, необходимо лишать аккредитации, -

Глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что парламентских корреспондентов, которые на протяжении года не посещали Верховную Раду, можна лишать аккредитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, на сегодняшний день в Раде аккредитованы 3 тыс. представителей медиа.

"Вы не думаете, что это немного странно? ... Насколько я прочитываю закон, насколько я знаю, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации корреспондентов. - Ред.), а в процессе, потому что есть уже множество технических возможностей, которые позволяют фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, он в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация? Это (лишить аккредитации. - Ред.) нарушение закона? Нет, я такого не помню. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек - парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет эту работу, то что стоит сделать с этой аккредитацией?" - подчеркнул парламентарий.

В то же время он отметил, что решение относительно регулирования процесса предоставления или лишения парламентской аккредитации должно принимать руководство Верховной Рады, ответственные органы, в частности, пресс-служба.

Читайте: Раде осенью необходимо разобраться с "поправочным спамом", из-за него никакую реформу нормально не проведешь, - "слуга народа" Потураев

Автор: 

ВР (29226) СМИ (3833) Потураев (150)


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Топ комментарии
+9
А депутатов которые не ходят или через раз на работу чего лишать?
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17.09.2021 17:08
+8
Не скажу про журналістів, а ось депутатів, що не ходять в парламент(НА РОБОТУ!!!) позбавляти мандата треба.
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17.09.2021 17:17
+3
плесени все неймется с журналистами расправиться. чего их вообще трогать, дурачки? эффект может быть только обратный
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17.09.2021 17:09
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А депутатов которые не ходят или через раз на работу чего лишать?
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17.09.2021 17:08 Ответить
Яйця відрізати.
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17.09.2021 17:26 Ответить
плесени все неймется с журналистами расправиться. чего их вообще трогать, дурачки? эффект может быть только обратный
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17.09.2021 17:09 Ответить
Нікітушка - якийсь тіньовий Єрмак
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17.09.2021 17:10 Ответить
Не скажу про журналістів, а ось депутатів, що не ходять в парламент(НА РОБОТУ!!!) позбавляти мандата треба.
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17.09.2021 17:17 Ответить
Оце то так, в чужому оці соломинку побачили, а у своєму і колоди не бачать!
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17.09.2021 17:31 Ответить
Последний раз был на заседании Рады 1 марта 2014 года...когда Валентина Матвиенко объявила войну Украине и разрешила Путлерц ввести войска срани РАБссийской в Украину...мы тогда смотрели прямую трянсляцию из ДурьДумы РАБссии.....итог голосования был фашистским...все ЗА...против был только Илья Пономарев...сегодня он живет в Украине или США не важно...его тогда хотели убить...,но он успел сбежать из РЮСКАВА ГОВНА...
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17.09.2021 17:43 Ответить
Лишите меня аккредитации..Чуваки...вам потьом будет очень больно,болнее чем Индюковичу и Путлеру... с Лукашескку и прочим Быдлом РАБссии...
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17.09.2021 18:12 Ответить
Депутатов , которые на протяжении года не посещали Верховную Раду хотя бы 40 дней ,
необходимо лишать МАНДАТА .
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17.09.2021 21:07 Ответить
Зачем? Они и так не ходят. Л - логика.
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17.09.2021 21:47 Ответить
 
 