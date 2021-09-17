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ЦОЗ получил секвенатор и сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса, - Ляшко
В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса у пациентов. Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он напомнил, что ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.
Топ комментарии
+8 Привет
показать весь комментарий17.09.2021 17:32
+5 Игорь Монахов
показать весь комментарий17.09.2021 17:40
+5 Странник Виртуальный #486477
показать весь комментарий17.09.2021 17:59
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Дышание паром? а что, при ковиде кашель, требующий дышать паром?
Открою страшную тайну - только никому не говорите: НИКАКОЙ кашель не лечат паром.
Ковидный в том числе.
в легкие ковид не опустился не благодаря тому что вы дышали паром, а вопреки этому глупому действию.
Ну, для тех кто прогуливал уроки физики, мир будет полон удивительного и волшебного.
Вы прогуливали и биологию, видимо.
Не СЕКВЕСТР, двоечник ты и все кто тебя лизнул, а секвенирование.
Есть и секвенированные штаммы и выделенный вирус. во всей красе. Еще год назад.
Секвени́рование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B биополимеров (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA белков и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B нуклеиновых кислот - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A ДНК и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A РНК ) - определение их аминокислотной или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4 нуклеотидной последовательности (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. sequentum - последовательность). В результате секвенирования получают формальное описание первичной структуры линейной макромолекулы в виде последовательности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80 мономеров в текстовом виде. Размеры секвенируемых участков ДНК обычно не превышают 100 пар нуклеотидов (next-generation sequencing) и 1000 пар нуклеотидов при секвенировании по Сенгеру. В результате секвенирования перекрывающихся участков ДНК получают последовательности участков генов, целых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD генов , тотальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A мРНК или полных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC геномов организмовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2 [2] .
Для секвенирования применяют методы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Эдмана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 Сенгера и другие; в настоящее время для секвенирования генов обычно применяют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 метод Сенгера с дидезоксинуклеозидтрифосфатами (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DdNTP&action=edit&redlink=1 ddNTP https://en.wikipedia.org/wiki/Dideoxynucleotide [en] ). Обычно до начала секвенирования производят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) амплификацию участка ДНК, последовательность которого требуется определить, при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F ПЦР . Секвенирование полного генома обычно осуществляют при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F технологий секвенирования нового поколения (next-generation sequencing).
В раздел «Вирусная инфекция неуточненной локализации (B34)» (класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)», подкласс «Другие вирусные болезни (B25-B34)» добавлено уточнение, что для нозологии «Коронавирусная инфекция неуточненной локализации» (код B34.2) исключены значения: «COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1)» и «COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2)»
SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 .
Первыми геном вируса полностью расшифровали службы здравоохранения Китая, 10 января его сделали публично доступным (см https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#CITEREFEuropean_Centre_for_Disease_Prevention_and_Control European Centre for Disease Prevention and Control , Event background, p. 2.). До 12 января 5 геномов были зарегистрированы в базе данных https://ru.wikipedia.org/wiki/GenBank GenBank , к 26 января их количество выросло до 28. За исключением самого раннего генома, геномы находятся под эмбарго в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GISAID&action=edit&redlink=1 GISAID https://en.wikipedia.org/wiki/GISAID [en] . Филогенетический анализ доступен через https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nextrain&action=edit&redlink=1 Nextrain.
Вирусология[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit§ion=6 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit§ion=6 править код ]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_genome.svg?uselang=ru
Предполагаемая организация генома коронавируса SARS-CoV-2
Последовательности https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1 бетакоронавируса https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus [en] обнаруживают сходство с бетакоронавирусами, выявленными у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5 летучих мышей из Китая. Однако вирус генетически отличается от других коронавирусов, которые вызываютhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-nextstrain_sars-like-cov-41 [41] :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC тяжёлый острый респираторный синдром (SARS), известный также как атипичная пневмония, вызываемый вирусом SARS-CoV;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC ближневосточный респираторный синдром (MERS), вызываемый вирусом MERS-CoV.
SARS-CoV-2, как и SARS-CoV, является членом линии Beta-CoV Bhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-nextstrain_sars-like-cov-41 [41] . По состоянию на 29 марта 2020 года выделено 2058 геномов вируса SARS-CoV-2, в котором уже заметны тенденции к эволюционированию. Как минимум 7 мутаций относятся к одному предкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-_426e383b8c04b349-42 [42] .
Длина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК -последовательности коронавируса составляет около 30 000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B нуклеотидов .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 РНК варианта Wuhan-Hu-1