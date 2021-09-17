ЦОЗ получил секвенатор и сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса, - Ляшко

В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса у пациентов. Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.

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