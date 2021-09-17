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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток зафиксирован российский минометный обстрел возле Песков и пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" на Луганщине, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксирован российский минометный обстрел возле Песков и пролет вражеского беспилотника

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.

На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

Также читайте: С начала суток российские оккупанты 7 раз обстреляли Тарамчук, Пески и Счастье, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры, - пресс-центр ОС

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Я сейчас ..в эти минуты...фиксирую минометный обстрел в направлении Верхнеторецкого или Нью-йорка...точнее трудно сказать... уже шесть прилетов насчитал...
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17.09.2021 17:40
+3
"Зафиксирован пролет"... У них уже новояз появился. Теперь так называется корректировка арт.огня с беспилотника. Интересно, скоро прилеты начнут именовать "хлопками неустановленного происхождения" ?
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17.09.2021 17:50
+2
Так же можно отметить ,что главный враг сидит в центре Киева и не выплачивает военным деньги
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17.09.2021 17:37
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Так же можно отметить ,что главный враг сидит в центре Киева и не выплачивает военным деньги
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17.09.2021 17:37 Ответить
Я сейчас ..в эти минуты...фиксирую минометный обстрел в направлении Верхнеторецкого или Нью-йорка...точнее трудно сказать... уже шесть прилетов насчитал...
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17.09.2021 17:40 Ответить
пролет байрактара когда будет?
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17.09.2021 17:42 Ответить
или путлер не велит?
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17.09.2021 17:43 Ответить
"Зафиксирован пролет"... У них уже новояз появился. Теперь так называется корректировка арт.огня с беспилотника. Интересно, скоро прилеты начнут именовать "хлопками неустановленного происхождения" ?
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17.09.2021 17:50 Ответить
скоро сообщения будут такие: "сегодня убили только двоих воинов ЗСУ и всего лишь 10 раненых"
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17.09.2021 17:55 Ответить
Не могут хенералы сбить Орлан.
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17.09.2021 19:29 Ответить
Дорого виходить мабудь.Як снаряд 152 мм коштує 700 євро..то уявіть собі скільки коштує ракета..А що хлопці потім гинуть..так зелеклоун каже що ,,єщьо нарожают"
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17.09.2021 19:40 Ответить
Прольоти Орлана вимірюються потім життями. Тут питання в іншому: збивати або не можуть, або не хочуть. Угрупування ППО не виконує покладених функцій. Якщо перше-тоді або техніка несправна, або обслуги не підготовлені. Якщо ж друге-то тут питання до лінійки посадових осіб, які "над" підрозділами. Але щось мені підказує, що більш актуальний перший варіант.
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17.09.2021 21:32 Ответить
Залужний із зелею поскаржаться в "Спортлото" і кацапамстане стидно.
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17.09.2021 20:41 Ответить
 
 