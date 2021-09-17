С начала суток зафиксирован российский минометный обстрел возле Песков и пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" на Луганщине, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.

На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.