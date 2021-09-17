С начала суток зафиксирован российский минометный обстрел возле Песков и пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" на Луганщине, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.
На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Топ комментарии
+4 Привет
показать весь комментарий17.09.2021 17:40
+3 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий17.09.2021 17:50
+2 A San
показать весь комментарий17.09.2021 17:37
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
A San
показать весь комментарий17.09.2021 17:37 Ответить Мне нравится 2
Привет
показать весь комментарий17.09.2021 17:40 Ответить Мне нравится 4
Bel Amor
показать весь комментарий17.09.2021 17:42 Ответить Мне нравится 2
Bel Amor
показать весь комментарий17.09.2021 17:43 Ответить Мне нравится 1
Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий17.09.2021 17:50 Ответить Мне нравится 3
Bel Amor
показать весь комментарий17.09.2021 17:55 Ответить Мне нравится 0
✘
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий17.09.2021 19:29 Ответить Мне нравится 0
Serge Coalminer #405169
показать весь комментарий17.09.2021 19:40 Ответить Мне нравится 0
Сергей комбат
показать весь комментарий17.09.2021 21:32 Ответить Мне нравится 1
Іван Любко #487096
показать весь комментарий17.09.2021 20:41 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль