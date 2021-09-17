Зашел в школу, притаился в туалете и напал на 8-летнюю девочку: в Киеве задержали педофила

Только в начале сентября мужчина вышел из зоны, где отсидел за развращение малолетних. Теперь ему грозит еще до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Все произошло на Лесном массиве в Киеве.

"Во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал", - рассказал начальник уголовной полиции Деснянского управления полиции Киева Андрей Табала.

На поиски педофила направили все наряды полиции Киева. Его задержали на вокзале - мужчина пытался выехать из Киева.

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"Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней", - рассказали в полиции.

Теперь мужчине грозит еще до 8 лет лишения свободы.