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Зашел в школу, притаился в туалете и напал на 8-летнюю девочку: в Киеве задержали педофила

Зашел в школу, притаился в туалете и напал на 8-летнюю девочку: в Киеве задержали педофила

Только в начале сентября мужчина вышел из зоны, где отсидел за развращение малолетних. Теперь ему грозит еще до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Все произошло на Лесном массиве в Киеве.

"Во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал", - рассказал начальник уголовной полиции Деснянского управления полиции Киева Андрей Табала.

На поиски педофила направили все наряды полиции Киева. Его задержали на вокзале - мужчина пытался выехать из Киева.

Читайте: Учительницу одной из Винницких школ подозревают в развращении ученика, - Нацполиция

"Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней", - рассказали в полиции.

Теперь мужчине грозит еще до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

Киев (25466) педофил (493) Нацполиция (16418)


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Топ комментарии
+15
Лицо заретушировали, наверное кто то из слуг?
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17.09.2021 17:48
+14
нормально??? малышка пошла в туалет в ШКОЛЕ ??

это шо проходной двор???

бедный ребенок !!!!
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17.09.2021 17:50
+8
а может Кива?
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17.09.2021 17:53
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Лицо заретушировали, наверное кто то из слуг?
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17.09.2021 17:48 Ответить
Не розумію для чого взагалі виставляти ці фото з замазаним таблом.
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17.09.2021 17:51 Ответить
а может Кива?
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17.09.2021 17:53 Ответить
Зафотошопили,а потом заретушировали,понты ************,обычно тут вместо морды уродов яйцо всмятку подают...
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17.09.2021 18:46 Ответить
Если не из слуг, то наверняка из стада 73% клинических идиотов.
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17.09.2021 20:08 Ответить
Ни хрена себе!!! Во, сволота, редчайшая. Щас его больным, наверное, определят. Хотя, возможно- реально больная мерзость. Но! Не только больная, а и предельно опасная. И что с ним делать прикажете? Таки должны быть исключения, для применения высшей меры.
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17.09.2021 17:49 Ответить
Таким надо выписывать билет в один конец..какой вы поняли....он больной это его не оправдывает..но факт сам он никак даже если оскорбить евнуха сделать химическая и физическая кастрация это в голове психика мотив к. Такому поведению..удовольствие то в мозгу химия тела и чувств...ребенка жалкое такой шок и впечатывание на всю жизнь негатива
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17.09.2021 17:58 Ответить
нормально??? малышка пошла в туалет в ШКОЛЕ ??

это шо проходной двор???

бедный ребенок !!!!
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17.09.2021 17:50 Ответить
Я согласен! Проходной двор. Я в школу свою пришел, с которой мы ровесники. На 40-летний юбилей. Ну и хожу себе, ностальджи... и тут две тетки-уборщицы ко мне: "Ты хто такой? Ты шо тут делаешь? Да с агрессией! Ну, я тоже ответить могу агрессивно, если шо... я и ответил. Так прибежала директрисса, то же с наездом. Привели меня в её кабинет, сличили личность... и только потом разрешили остаться, даже на торжественный вечер пригласили! Но, я обиделся и не пошел.
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17.09.2021 17:55 Ответить
А если бы эта история произошла с каким-то другим дядькой, а в школе учился бы твой сын (дочь), то ты бы был двумя руками за одобрямс от действий этих теток. Не?
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17.09.2021 21:57 Ответить
Я за кастрацию таких. И лоботомию. После первого же случая.
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17.09.2021 17:51 Ответить
воно-то так... але ж трапляються і помилки...
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17.09.2021 17:56 Ответить
Він вірить в те що у нас самі чесні суди.
Блаженна людина.
У нас же є приклад па раші під боком яка цією статтею знищує неугодних режиму...
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17.09.2021 20:06 Ответить
ще одна вдячна Зеленському людина за те, що ветував закон про хімічну кастрацію
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17.09.2021 17:55 Ответить
горемыка
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17.09.2021 17:56 Ответить
Нужно менять политику по педофилам, но у них мощнейшее лобби. Были же попытки создать реестр педофилов , чтобы их легче было контролировать. Но попытки были сорваны непонятными силами. Или посадили негодяя аккардеониста педофила Завадского, там десятки растлений в анамнезе, так масса депутатов вписалось и оно вышло через год на свободу. Контроль здесь точно нужен. Например, наде ли бы браслет на ублюдка из новости, оно б не полезло к школе на третий день после зоны Женщины депутаты могут обьединться в Раде и защитить детей.

Тут все просто если есть второй эпизод надо давать огромный срок, иначе обязательно вернется к нападениям на детей
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17.09.2021 17:59 Ответить
Які ви смішні.
Термін нічого не дасть і нічого не змінить. Він вийде і повторить.
Тут тільки лікування. В коментарях багато хто згадує хімічну кастрацію, але я впевнений що майже ніхто не знає що це таке. Це і є лікування...

І не треба згадувати за жінок, бо ******* закони в Україні матріархальні та написані в основному ними або в їх інтересах. Саме через це у нас така гора проблем від малої народжуваності до непрацювання системи держави взагалі.
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17.09.2021 20:05 Ответить
Это не лечится.,к сожалению.
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18.09.2021 08:46 Ответить
Світовий досвід каже протилежне. Лікується. У таких просто страшні проблеми із лібідо і вони не контролюють себе. Вони щось типу гвалтівників, але із девіантними вподобаннями. Для цього придумали хімічну кастрацію яка позбавляє лібідо. Ну а можна ще йти далі і методами психології перепрограмувати такого індивіда та навіть більше знайти фізичну причину цього через мірного лібідо та усунути її, як наслідок не прийдеться витрачати ресурси на утримування індивіда на хімікатах.
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18.09.2021 12:23 Ответить
..точно Кива шалит....
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17.09.2021 17:59 Ответить
Какая, однако, разительная разница в реакции пересичных громадян по сравнению с соплями, стенаниями и угрозами в новости про котика. Как мило. ))
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17.09.2021 18:00 Ответить
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17.09.2021 18:12 Ответить
Мусара только свидетелей могут насиловать? А этого пощупать за шейку не хотят?
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17.09.2021 18:00 Ответить
Мужик освободился, походил недельку на свободе, понял, что на свободе делать ему нечего, никому он не нужен и решил вернуться туда, где ему будет привычно.
Но лучше бы он какого-то слугу урода вальнул, а не детей развращал
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17.09.2021 18:00 Ответить
И носит же земля таких уродов !!! пздц
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17.09.2021 18:06 Ответить
У всіх школах на вході сидить охорона. Як його пропустили?
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17.09.2021 18:07 Ответить
Может это и был охранник?
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17.09.2021 18:22 Ответить
Осеннее обострение. У меня соседка третий день подряд верещит на балконе не своим голосом и киздит мужа... Весь дом на балконы вылазит смотреть представление. Хотя тут транквилизаторы домашний врач выписывает с пол пинка, только попроси...
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17.09.2021 18:14 Ответить
Чувак видно на зоне весь срок притаивался у параши,выставив очко. Теперь решил "актива" включить.
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17.09.2021 18:26 Ответить
только закон о химической кастрации остановит таких ублюдков...
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17.09.2021 19:34 Ответить
Мда. Тут лікувати треба.
А закони у нас в цьому плані як завжди повна лажа.
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17.09.2021 19:58 Ответить
За что тогда родители платят в школах по статье " Охрана".
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17.09.2021 20:21 Ответить
еще 8 лет,потом еще 8 ! может сразу удавить ?
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17.09.2021 20:32 Ответить
На Майдан Незалежності винести велику довбню,добре натупить сокиру і відтяпати падлюзі збоченій яйця привселюдно! Думаю,що кияни і всі нормальні громадяниУкраїни будуть не проти цього.
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17.09.2021 20:38 Ответить
З цих восьми років, які йому загрожують, отримає може з п'ять, а ще за три вийде через якусь амністію, за якимось законом Савченко чи станом здоров'я. Вийшовши скалічить життя ще комусь. Таку мерзоту потрібно знищувати, аби зберегти життя та здоров'я іншим та зберегти кошти платників податків, які мусять роками годувати цей непотріб.
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17.09.2021 21:57 Ответить
И это совсем недавно в СМИ киевские власти хвастались об организации в школах озарены и запрета входить чужим

И ГДЕ ??? Директора школы надо судить
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17.09.2021 23:50 Ответить
ПОХОЖ !!!

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18.09.2021 03:17 Ответить
А Я В СЛОВЕНИЮ ПРИЕДУ И ТЕБЕ ТАЙНО УШИ НАДЕРУ !)
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18.09.2021 03:19 Ответить
А "озарены" це що? Я так здогадуюся що це словацькою "огляд"?
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18.09.2021 03:40 Ответить
забить бы сразу казла нахххх....- не подвезло.............
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18.09.2021 03:24 Ответить
 
 