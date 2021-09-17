Зашел в школу, притаился в туалете и напал на 8-летнюю девочку: в Киеве задержали педофила
Только в начале сентября мужчина вышел из зоны, где отсидел за развращение малолетних. Теперь ему грозит еще до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Все произошло на Лесном массиве в Киеве.
"Во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал", - рассказал начальник уголовной полиции Деснянского управления полиции Киева Андрей Табала.
На поиски педофила направили все наряды полиции Киева. Его задержали на вокзале - мужчина пытался выехать из Киева.
"Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней", - рассказали в полиции.
Теперь мужчине грозит еще до 8 лет лишения свободы.
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это шо проходной двор???
бедный ребенок !!!!
Блаженна людина.
У нас же є приклад па раші під боком яка цією статтею знищує неугодних режиму...
Тут все просто если есть второй эпизод надо давать огромный срок, иначе обязательно вернется к нападениям на детей
Термін нічого не дасть і нічого не змінить. Він вийде і повторить.
Тут тільки лікування. В коментарях багато хто згадує хімічну кастрацію, але я впевнений що майже ніхто не знає що це таке. Це і є лікування...
І не треба згадувати за жінок, бо ******* закони в Україні матріархальні та написані в основному ними або в їх інтересах. Саме через це у нас така гора проблем від малої народжуваності до непрацювання системи держави взагалі.
Но лучше бы он какого-то слугу урода вальнул, а не детей развращал
А закони у нас в цьому плані як завжди повна лажа.
И ГДЕ ??? Директора школы надо судить