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На участки в России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

На участки в России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

В России на выборах в Государственную думу не пустили наблюдателей на участки, где голосуют жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает российское независимое издание "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Речь об избирательных участках на территории Ростовской области.

Наблюдателей не пустили, объясняя это конфликтом российского закона о выборах с законодательством о приграничных зонах. В одном из таких районов – Тарасовском – явка уже к 12 часам составила 30%.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в России начались выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. Жителей ОРДЛО массово отправляют на автобусах в Ростовскую область для голосования. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты выборов. 

Смотрите: Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский. ФОТО

Автор: 

выборы (24721) наблюдатель (844) россия (95339) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+9
А какой смысл за этим шоу уродов наблюдать? Все результаты "голосования" давно нарисованы.
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17.09.2021 18:06
+3
вони на повному серйозі труть ватникам, що омєріга активно втручається у їхній виборчий процес, нібито дійсно можливо втрутитись і якось вплинути на цей "виборчий" процес

піпл хаває
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17.09.2021 18:14
+2
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17.09.2021 18:46
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А какой смысл за этим шоу уродов наблюдать? Все результаты "голосования" давно нарисованы.
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17.09.2021 18:06 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!!------------ Обличчя "агетів кремля" під гріфом "Таємно" !!!)))
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17.09.2021 18:09 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Ну, не думаю, шо так уж сложно получить списки лугандонцев, получивших московитский аусвайс. Другое дело - или это надо СБУ под командованием Ваньки-Дурачка баканова...
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17.09.2021 18:13 Ответить
99% за блок коммунистов и беспартийных
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17.09.2021 18:47 Ответить
вот ведь негодяи какие!
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17.09.2021 18:06 Ответить
шо кацапи - фашисти і лайно, ми і так знаємо
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17.09.2021 18:15 Ответить
вони на повному серйозі труть ватникам, що омєріга активно втручається у їхній виборчий процес, нібито дійсно можливо втрутитись і якось вплинути на цей "виборчий" процес

піпл хаває
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17.09.2021 18:14 Ответить
Цей процес триває 100 років,казка про підступних,клятих західних імперіалістів,про споконвічне вороже оточення "матушки России" !!! Параноїдна маячня шизофреніків великодержавного шовінізма !!)))
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17.09.2021 18:18 Ответить
чомусь не расісюшка відгороджується від ворожого оточення, а вороже оточення від расісюшкі

парадокс
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17.09.2021 18:23 Ответить
Дайте я угадаю. Потом посчитают и окажется, что явка в ОТСОСе была 300-400%
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17.09.2021 18:17 Ответить
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17.09.2021 18:18 Ответить
Кацап філософський?
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17.09.2021 18:35 Ответить
Наблюдать за ГОВНОМ РАБссии можно только ГОВНУ РАБссии...
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17.09.2021 18:18 Ответить
Штирлиц...звонила Меркель..ты обосрался с Северным Потопом*? Герр Мюллер...я пойду на отсос даже к Фрау Меркель...полковник Исаев вы же член ВКП(б) и не занимаетесь Кунилингусом...
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17.09.2021 18:22 Ответить
Вот это да, не может быть. Это же возможно там выборы фальсифицируют, какой ужас
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17.09.2021 18:29 Ответить
А там що є якісь незалежні спостерігачі? Що з ними що без них результат буде 146%.
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17.09.2021 18:34 Ответить
Выборы на Концлагере РАБссия,это что сказал однажды Султан Эрдоган...

Это такое дремучее ДЕРЬМО,что любой житель Дяревни ПРОСТОКВАШИНО...хочет стать ХЕРоем РАБссии типа азербайджанец Ильхам Алиев ... рюсскае быдло вы согласны???
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17.09.2021 18:34 Ответить
Рашка продолжает мучиться и выдавливать из себя показушную демократию.Вернитесь вже к истокам.Царю батюшке и не мучайтесь.Сбросьте с себя навязчивые ненавидимым Западом оковы цивилизации.Будьте собой.Будьте Ордой
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17.09.2021 18:39 Ответить
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17.09.2021 18:46 Ответить
Горять к пеклі москалі
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17.09.2021 19:21 Ответить
Та ви що ? Кацапи не пустили а всі думали, шо кацапи хочь когось пустять ?
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17.09.2021 19:17 Ответить
А що ви хотіли, тож русофашиські убивці.
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17.09.2021 19:18 Ответить
Ординці заборонили трансляцію з відеокамер в інтернеті. А потім скабеєва дивується чому Європа не визнає ці так звані вибори.
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17.09.2021 19:26 Ответить
 
 