На участки в России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

В России на выборах в Государственную думу не пустили наблюдателей на участки, где голосуют жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает российское независимое издание "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Речь об избирательных участках на территории Ростовской области.

Наблюдателей не пустили, объясняя это конфликтом российского закона о выборах с законодательством о приграничных зонах. В одном из таких районов – Тарасовском – явка уже к 12 часам составила 30%.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в России начались выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. Жителей ОРДЛО массово отправляют на автобусах в Ростовскую область для голосования. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты выборов.

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