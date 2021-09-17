На участки в России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей
В России на выборах в Государственную думу не пустили наблюдателей на участки, где голосуют жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом сообщает российское независимое издание "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.
Речь об избирательных участках на территории Ростовской области.
Наблюдателей не пустили, объясняя это конфликтом российского закона о выборах с законодательством о приграничных зонах. В одном из таких районов – Тарасовском – явка уже к 12 часам составила 30%.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в России начались выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. Жителей ОРДЛО массово отправляют на автобусах в Ростовскую область для голосования. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты выборов.
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піпл хаває
парадокс
Это такое дремучее ДЕРЬМО,что любой житель Дяревни ПРОСТОКВАШИНО...хочет стать ХЕРоем РАБссии типа азербайджанец Ильхам Алиев ... рюсскае быдло вы согласны???