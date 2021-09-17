Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, которая будет выбирать членов ВККСУ
В комиссию вошли трое украинских судей и трое западных экспертов.
Приказ о назначении первого состава конкурсной комиссии подписал и.о. главы Высшего совета правосудия Виктор Грищук. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.
В состав конкурсной комиссии вошли:
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Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
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Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;
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Стивен Маркмен - глава Верховного суда штата Мичиган в отставке;
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Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;
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Евгений Мезенцев - заместитель главы Шестого апелляционного административного суда;
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Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоен массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - сказано в сообщении.
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С правосудием у нас парадоксальная ситуация - большинство им недовольно, но большинству это пофиг.
Народ на акции не ходит, что-то сделать пытаются только "западные партнеры".