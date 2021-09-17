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Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, которая будет выбирать членов ВККСУ

Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, которая будет выбирать членов ВККСУ

В комиссию вошли трое украинских судей и трое западных экспертов.

Приказ о назначении первого состава конкурсной комиссии подписал и.о. главы Высшего совета правосудия Виктор Грищук. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;

  • Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

  • Стивен Маркмен - глава Верховного суда штата Мичиган в отставке;

  • Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;

  • Евгений Мезенцев - заместитель главы Шестого апелляционного административного суда;

  • Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

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"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоен массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - сказано в сообщении.

Автор: 

судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+5
Правосуддя і Україна ,це як негр блондин, або жид колгоспник.
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17.09.2021 18:16
+5
Невдале порівняння ,є ніггери -альбіноси і є кібуци ,ізраїльські колгоспи !!!)))
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17.09.2021 18:25
+3
Так, так "імітація", інспірована Европою і Штатами.
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17.09.2021 18:42
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Правосуддя і Україна ,це як негр блондин, або жид колгоспник.
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17.09.2021 18:16 Ответить
Невдале порівняння ,є ніггери -альбіноси і є кібуци ,ізраїльські колгоспи !!!)))
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17.09.2021 18:25 Ответить
Дякую Богу що я українець і мене не стосуються ті тонкощі.
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17.09.2021 20:00 Ответить
До появи інтернету тільки вдома знали шо ти дебіл? Якщо не знаєшь, то і ротом не ляпай бидло
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17.09.2021 20:04 Ответить
Ти такий розумний напевно у дитинстві багато лайна їв,чи може й зараз вживаєш ,бо дуже смердиш худоба.
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17.09.2021 20:10 Ответить
Худоба тебе виродила. Худоба твоє прізвище. І так я розумний, а ти бидло. Запам'ятай це і живи з цим.
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17.09.2021 20:15 Ответить
Скільки живу на білому світі,і наче багато побачив,та вперше в житті зустрів кучу лайна яка вміє розмовляти,дуже нагадуєш ківу ,невже це ти іллюша?
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17.09.2021 20:30 Ответить
Шо ты там повидав? Жомову яму? Бидло і худоба тебе звати. Маю надію що твой поганий язик комусь згодиться.
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17.09.2021 20:42 Ответить
Тебе ківа батько в тій жомовій ямі через фаркоп народив і однією соскою вигодував,бо вона в нього одна, тому ти така потвора.
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17.09.2021 20:59 Ответить
Пойми, подонки опускают Украину в глазах Запада...
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17.09.2021 21:01 Ответить
Цих покидьків особливо *********** тут на цензорі як вошей у бродячого собаки.
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17.09.2021 21:05 Ответить
Портнов кто там? Зам.председателя?
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17.09.2021 18:19 Ответить
якщо навчитись читати .. то можна помітити що портнова там немає.. а вирішальний голос за іноземцями
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17.09.2021 18:43 Ответить
Якщо зняти рожеві окуляри то ваш комент як мінімум недолугий.
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17.09.2021 19:03 Ответить
та до дупи ті іноземці. їм, що гроші не потрібні? Просто тепер посада суді буде коштувати дорожче.
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17.09.2021 19:38 Ответить
Імітація бурхливої реформаторської діяльності та невгамовної боротьби з корупцією триває !!))
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17.09.2021 18:26 Ответить
Так, так "імітація", інспірована Европою і Штатами.
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17.09.2021 18:42 Ответить
Час доведе хто є ху !!!)))
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17.09.2021 18:52 Ответить
ЦІКАВО ЧИ ІНОЗЕМЦІ ПЧНУТЬ ІЗ 3 ОХ КОЛЕГ, ЧИ З ІНШОГО НЕ ОРАНОГО ПОЛЯ.
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17.09.2021 18:46 Ответить
Правосудия клоунов
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17.09.2021 18:37 Ответить
Циркова вистава-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
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17.09.2021 18:40 Ответить
Прививание справедливой судейской системы в Украине - это как насаждение демократии в Афганистане: деньги потратят, сделают рабочий вид и продолжать х*ёвничать. Это в крови, термин "кумовство" имеет украинское происхождение. Кто работает, кто имеет влияние, тот и выиграет. С другой стороны есть общественное мнение, которым не должен пренебрегать ни один судья, так как его должность может закончиться одним выступлением громады. У нас своя демократия, её просто нужно отделить от советских привычек, сделать должность судьи выборной, как в США, и в судебной системе настанет порядок, не американская справедливость, не шведский баланс, а украинский порядок
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17.09.2021 19:06 Ответить
"Сделать должность судьи выборной"- идея неплохая, но кто сможет её реализовать?

С правосудием у нас парадоксальная ситуация - большинство им недовольно, но большинству это пофиг.

Народ на акции не ходит, что-то сделать пытаются только "западные партнеры".
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18.09.2021 08:16 Ответить
Идея не плохая, но посморим как будет работать ВККСУ.
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17.09.2021 19:37 Ответить
вэ-ка-ка-сэ-у -- неудачная аббревиатура, с таким названием далеко не плывут
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18.09.2021 08:20 Ответить
То-то сейчас иностранные эксперты удивятся когда не смогут найти ни одного честного судью. Сорри, есть Лариса Гольник из Полтавы, но ей судейская мафия запретила нос высовывать дальше своей должности.
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21.09.2021 03:12 Ответить
 
 