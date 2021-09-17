Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко
Министерство экономики Украины планирует сократить долю теневой экономики до 25% ВВП. На это понадобится три года.
Об этом глава ведомства Алексей Любченко заявил 16 сентября в ходе первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", - цитирует пресс-служба слова Любченко.
По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году объем теневой экономики Украины составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%.
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Настало время окуительных историй.
****, решил отнять у людей зарплаты.
Это скопированный заголовок соседней ветки. Надо бы исправить. Но и содержание не менее интересное. Тоже неплохо бы поправить, но уже другими методами
Дебілізм 80 рівня...
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/tenevaya-ekonomika-v-ukraine-prodoljaet-rasti-uje-bolshe-1-trln-grn
Хтось здохне першим. Або Зє-блани або економіка. Але щось мені здається що ми... візьмемося за коктейлі...
Теневой сектор за два года только вырос ---зеленые настарались без Прозоро---наворовали по 30-40 миллиардов баксов в год ( по словам сявкошвили), а с принятием их нового закона еще вырастет---половина среднего и малого бизнеса уйдет в тень!