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Новости Теневая экономика
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Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко

Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко

Министерство экономики Украины планирует сократить долю теневой экономики до 25% ВВП. На это понадобится три года.

Об этом глава ведомства Алексей Любченко заявил 16 сентября в ходе первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", - цитирует пресс-служба слова Любченко.

Читайте: В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко

По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году объем теневой экономики Украины составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%.

Автор: 

Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+9
Смех да и только. Скоро ее никакой вообще не будет.
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17.09.2021 18:40
+9
лесами страну уже засадили...теперь вот новое хау-ноу...
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17.09.2021 18:42
+7
Теневую экономику Украины планируют сократить до 25%

Настало время окуительных историй.
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17.09.2021 18:47
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Смех да и только. Скоро ее никакой вообще не будет.
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17.09.2021 18:40 Ответить
да, с такой скоростью "любви" к народу через три года от народа останутся рожки и ножки обглоданніе.
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17.09.2021 19:06 Ответить
Откуда они знают её объёмы если она теневая? Или они же сами её крышуют и поэтому в курсе?
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17.09.2021 18:42 Ответить
лесами страну уже засадили...теперь вот новое хау-ноу...
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17.09.2021 18:42 Ответить
еще инпестиционные няни носятся по лесам, полям, болотам и ищут инвесторов.Так как они не знают, для чего они их ищут, то все кончается внезапным сексом.
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17.09.2021 19:17 Ответить
Тогда придется сократить и весь 95 квартал?
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17.09.2021 18:42 Ответить
Планируют уменьшить с 30% до 25%, даже если получится то особо ничего не изменится.
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17.09.2021 18:43 Ответить
а в курсе, что первые слова каждого президента были "Мы ликвидируем теневую экономику!"
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17.09.2021 19:24 Ответить
Все планують, але оце дуже таки скромненько, можна було б до 30-го року, яка різниця, всерівно не буде виконано.
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17.09.2021 18:47 Ответить
Теневую экономику Украины планируют сократить до 25%

Настало время окуительных историй.
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17.09.2021 18:47 Ответить
Та воно вже третій рік!
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17.09.2021 18:48 Ответить
А , извините, бабло в конвертах слугам урода это уже теневая экономика или так, просто??
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17.09.2021 18:47 Ответить
Это не теневая экономика, это совсем другое
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17.09.2021 18:49 Ответить
Це допомога стражденним!!!)))
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17.09.2021 18:57 Ответить
это вынужденная коррупция, которая не подпадает под статьи кр.кодекса потому что не попадает
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17.09.2021 19:19 Ответить
субсидия)
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17.09.2021 18:50 Ответить
Премія від бабушки.
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17.09.2021 18:51 Ответить
30% на данный момент? АХАХАХАХ. ОК, отлично, вот это команда, вот это профи, чудесно. Там был один министр до этого, Милованов, говорил, что нихера в экономике не шурупает, этот черт недалеко от него ушел. В Украине экономика способна наращивать сама себя, без контроля, барина и т.п. паразитов, это они знают, но они ничего не получат, поэтому и получается, что хер стоит, а голова качается, совок в башке не дает покоя, понятия соотношения благосостояния с денежной массой отсутствуют напрочь, и это уже целое поколение поменялось, но говно в башке всё равно рулит
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17.09.2021 18:48 Ответить


****, решил отнять у людей зарплаты.
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17.09.2021 18:53 Ответить


Это скопированный заголовок соседней ветки. Надо бы исправить. Но и содержание не менее интересное. Тоже неплохо бы поправить, но уже другими методами
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17.09.2021 18:54 Ответить
Хтось уявляє собі, як можна таке планувати? Як його обчислити?

Дебілізм 80 рівня...
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17.09.2021 18:54 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))
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17.09.2021 18:54 Ответить
Клованы просекли основную фишку. Неважно шо делают - главное непрерывный поток навастей про свершения.
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17.09.2021 18:57 Ответить
Гучні анонси майбутніх звершень !!))
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17.09.2021 18:59 Ответить
А в 2030 г будет ого-го !
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17.09.2021 19:30 Ответить
Як більше локшини ,щоб плебс не встигав проковтнути неосяжний об"єм !!!)))
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17.09.2021 19:02 Ответить
Что там зеленые собрались уменьшать?

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/tenevaya-ekonomika-v-ukraine-prodoljaet-rasti-uje-bolshe-1-trln-grn

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17.09.2021 19:00 Ответить
У ВР зі слуг почніть, там конверти огого!
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17.09.2021 19:15 Ответить
Чур! Конверты не в счёт !
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17.09.2021 19:28 Ответить
Це допомога стражденним ,гуманітарка !!!)))
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17.09.2021 19:35 Ответить
Навіяло: пятілєтку за трі года....
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17.09.2021 19:17 Ответить
именно!
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17.09.2021 19:21 Ответить
"Врежем дуба раньше срока!" та "Наша сила в плавках!" !!!)))
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17.09.2021 19:33 Ответить
Зайве слово "тіньову"
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17.09.2021 20:09 Ответить
А казнокрадов сажать будут или пусть куражатся дальше?
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17.09.2021 20:26 Ответить
мі піхалі паравоз ....
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17.09.2021 20:53 Ответить
Вона скоротиться ,але разом з українцями які виїдуть на заробітки закордон..
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17.09.2021 21:09 Ответить
Пустые прожекты, господа вроде Любченко ничего не решают, заносят в ОП Ермаку и Зеленскому, именно они возглавляют теневую экономику и пока они там сидят изменений не ожидается.
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17.09.2021 21:17 Ответить
Запретите офшоры для начала.Во всем мире бизнес платит 50-70% налогов от прибыли,а в Украине 15-20%.Почему снизили единую ставку есв 5 лет назад в два раза?Это Порошенко подарил бизнесу десятки мидлиардов гривен.Тем самым обрекли пенсионеров на голодное существование!Почему минимальная зарплата 6000 гр ,а не 20000 гр? Чтобы бизнес платил как можно меньше налогов и зарплаты людям.Чтобы бизнес обогащался не по дням,а по часам.Почему у Порошенко было состояние 800 млн дол на 14 год,а сейчас 1.6 млрд дол.И это за годы войны,когда украинцы соберали по копейке на армию, а Порошенко увеличил своё состояние в два раза!!!И другие олигархи так же!Неуплата налогов,копеечная зарплата,копеечные отчисления в пенсионный фонд,все сделки через офшоры и т.д
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17.09.2021 21:23 Ответить
как только миллиард деревьев высадят, сразу после этого
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17.09.2021 22:33 Ответить
Ні, але це як про того Віслюка та Падішаха..

Хтось здохне першим. Або Зє-блани або економіка. Але щось мені здається що ми... візьмемося за коктейлі...
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17.09.2021 22:34 Ответить
Очередной бред зеленой кобылы!

Теневой сектор за два года только вырос ---зеленые настарались без Прозоро---наворовали по 30-40 миллиардов баксов в год ( по словам сявкошвили), а с принятием их нового закона еще вырастет---половина среднего и малого бизнеса уйдет в тень!
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18.09.2021 00:50 Ответить
 
 