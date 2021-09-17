Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко

Министерство экономики Украины планирует сократить долю теневой экономики до 25% ВВП. На это понадобится три года.

Об этом глава ведомства Алексей Любченко заявил 16 сентября в ходе первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для выработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", - цитирует пресс-служба слова Любченко.

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По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году объем теневой экономики Украины составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%.