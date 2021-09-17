МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году "освободительным походом"

17 сентября 1939 г. во время Второй мировой войны Красная армия напала на Польшу. Теперь Министерство иностранных дел России по советской традиции назвало это событие освободительным походом.

Скандальную формулировку использовали в твите, опубликованном в официальном аккаунте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - сказано в сообщении МИД РФ.

К твиту прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. Авторы видео цитируют слова Путина, возложившего всю ответственность за события 1939 г. но тогдашнее руководство Польши.

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Советские войска, напоминает "Радио Свобода", вошли на территорию Польши спустя 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого нападения в Москве был подписан так называемый пакт Молотова – Риббентропа. Впоследствии был заключен еще один договор, о дружбе и границах, по которому Германия и СССР фактически разделили территорию Польши между собой.

Термин "освободительный поход" появился в советской печати и официальных заявлениях сразу после вторжения в Польшу в 1939 году. Утверждалось, что советские войска освобождают Западную Беларусь и Западную Украину от буржуазно-помещичьей Польши. Впоследствии почти все территории, которые тогда заняла Красная армия, были присоединены к СССР. Сейчас это части территорий Украины, Беларуси и Литвы.

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МИД России и российские власти, включая президента Владимира Путина, в последнее время активно выступают в оправдание пакта Молотова – Риббентропа, однако термин "освободительный поход" ранее российский МИД не употреблял.