МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году "освободительным походом"
17 сентября 1939 г. во время Второй мировой войны Красная армия напала на Польшу. Теперь Министерство иностранных дел России по советской традиции назвало это событие освободительным походом.
Скандальную формулировку использовали в твите, опубликованном в официальном аккаунте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - сказано в сообщении МИД РФ.
К твиту прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. Авторы видео цитируют слова Путина, возложившего всю ответственность за события 1939 г. но тогдашнее руководство Польши.
Советские войска, напоминает "Радио Свобода", вошли на территорию Польши спустя 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого нападения в Москве был подписан так называемый пакт Молотова – Риббентропа. Впоследствии был заключен еще один договор, о дружбе и границах, по которому Германия и СССР фактически разделили территорию Польши между собой.
Термин "освободительный поход" появился в советской печати и официальных заявлениях сразу после вторжения в Польшу в 1939 году. Утверждалось, что советские войска освобождают Западную Беларусь и Западную Украину от буржуазно-помещичьей Польши. Впоследствии почти все территории, которые тогда заняла Красная армия, были присоединены к СССР. Сейчас это части территорий Украины, Беларуси и Литвы.
МИД России и российские власти, включая президента Владимира Путина, в последнее время активно выступают в оправдание пакта Молотова – Риббентропа, однако термин "освободительный поход" ранее российский МИД не употреблял.
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Впрочем, чтобы сберечь народное добро (баржи), коммунисты нередко использовали для казни землевозные шаланды с раскрывающимися днищами.
В 1939 году благополучию и безопасности Советского Союза стали угрожать «белофинны» Суоми. Сталин решил «малой кровью» отодвинуть немного существующую государственную границу от Ленинграда.
Перед нападением советские коммунисты обстреляли 26 ноября в 15 часов 45 минут северо-западнее Майнила своих военнослужащих. Убили трёх россиян и ранили семь красноармейцев. Генштаб разработал эту кровавую провокацию для нападения на Финляндию. Коба учился у Гитлера начинать войну.
Потеряв до 95 тысяч солдат убитыми, 45 тысяч ранеными и 806 пленными в составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии со вторым по величине городом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3 Выборгом .
Казалось бы, после этих военных компаний можно было бы приступить к строительству коммунизма.
Но ФСБ РФ недоработала и на востоке Украины в 2014 году появились «белобиндеровцы», которые прибили к дереву мальчика в одних трусиках. Императору Путину пришлось срочно вводить на Донбасс регулярные российские войска («ихтамнетов»), чтобы защить украинских коногонов и их малолетних детей от «карателей белофашистской хунты».
Захватывать с помощью оружия чужие территории - нарушение Божьей Заповеди:
«Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля
его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Второзаконие 5:21).
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела грешников будут служить кормом червям и топливом для ада.
- от поляков...
Что тогда "запоют" эти соловьи мира
Один краснопузый другой коричневый.
Одним "освободителям" за 6 лет зубы выбили другие 40 лет держались.
Звільнили Польщу від поляків.
Тифлис (Тбилиси, Грузия) и Карс (Турция) - тоже на эту тему?
Окей. А вертати кому? Тим хто ці землі до того окупував?
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Ликование оказалось недолгим...аресты с последующим расстрелом начались в тот же день...
Там була конфіскація майна на користь комуністів і розкуркулювання людей, як наслідок на мітинги проти віджимання майна у їх батьків вийшли діти і студенти. Хлопчиків і дівчаток арештували та катували у катівнях, після чого тіла закатованих та замордованих неповнолітніх дівчат і хлопців сотнями, а то і тисячами скидували у ями із вапном.
І за це ці россіянські виродки не відповіли, і зараз вони відчувають безкарність та хочуть повторити.
Покарали і денацифікували тільки арійських людей, а ось советських ніхто не покарав.
І ці не покарані недобитки що так і не відповіли за Польщу, Україну, Фінляндію зараз відчувають безкарність та хочуть повтороти.
Ось якби їх вирізали та денацифікували то все було б ок.
По де куди цілими класами.
Ликування було таке що "нацистських арійців" із хлібом та сіллю потім зустрічали, бо звірства німців порівняно із тим що творили "советські нацисти" були ні про що в особливості якщо ти не єврей.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80 Старому Самборі мене відвели до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 командарма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тюленева . Він прийняв мене, оточений принаймні двадцятьма офіцерами. І відразу накинувся з докорами - навіщо я не здався відразу, вчинив опір, внаслідок якого Червона Армія, що по-братерськи ввійшла у Польщу, щоб звільнити народ від «панів та капіталістів», втратила 18 танків і багато «бійців» (солдат). На моє зауваження, що Ради порушили договір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB#cite_note-14 [14] і без яких-небудь на те підстав зайняли польську територію, я одержав таку відповідь:
- У Радянського Союзу своя політика.
Цей аргумент мені доводилося чути ще не раз.
тоже называл это осовбодительной войной с большевиками))