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МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году "освободительным походом"

МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году

17 сентября 1939 г. во время Второй мировой войны Красная армия напала на Польшу. Теперь Министерство иностранных дел России по советской традиции назвало это событие освободительным походом.

Скандальную формулировку использовали в твите, опубликованном в официальном аккаунте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - сказано в сообщении МИД РФ.

К твиту прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. Авторы видео цитируют слова Путина, возложившего всю ответственность за события 1939 г. но тогдашнее руководство Польши.

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Советские войска, напоминает "Радио Свобода", вошли на территорию Польши спустя 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого нападения в Москве был подписан так называемый пакт Молотова – Риббентропа. Впоследствии был заключен еще один договор, о дружбе и границах, по которому Германия и СССР фактически разделили территорию Польши между собой.

Термин "освободительный поход" появился в советской печати и официальных заявлениях сразу после вторжения в Польшу в 1939 году. Утверждалось, что советские войска освобождают Западную Беларусь и Западную Украину от буржуазно-помещичьей Польши. Впоследствии почти все территории, которые тогда заняла Красная армия, были присоединены к СССР. Сейчас это части территорий Украины, Беларуси и Литвы.

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МИД России и российские власти, включая президента Владимира Путина, в последнее время активно выступают в оправдание пакта Молотова – Риббентропа, однако термин "освободительный поход" ранее российский МИД не употреблял.

Автор: 

Вторая мировая война (417) история (2017) МИД РФ (1665) Польша (8393) россия (95339)


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Топ комментарии
+42
Кто бы сомневался? Русским гнидам не соврать -- значит не жить.
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17.09.2021 18:55
+35
Ну вот и немцы, получается, начали освободительный поход на москву, чтобы не допустить ее захвата японскими интервентами
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17.09.2021 19:07
+31
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17.09.2021 19:11
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Правила форума Совет форумчан
Кто бы сомневался? Русским гнидам не соврать -- значит не жить.
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17.09.2021 18:55 Ответить
Ну вот и немцы, получается, начали освободительный поход на москву, чтобы не допустить ее захвата японскими интервентами
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17.09.2021 19:07 Ответить
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17.09.2021 19:11 Ответить
Так и в Финляндию вошли орды скама, не позволив финнам дойти до Камчатки. Правда вышла оттуда падаль не вся
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17.09.2021 18:56 Ответить
...и соединиться с японскими милитаристами растоптав СССР
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17.09.2021 19:04 Ответить
а еще белофины могли взорвать газопровод Симферополь - Ялта
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17.09.2021 19:05 Ответить
Великая Российская Православная Империя начала «вставать с колен» еще в прошлом веке, когда Красная Армия под командованием Иеронима Уборевича и Василия Блюхера (обоих впоследствии красные расстреляли) с ходу захватила Приморье, а православных белогвардейцев, не изменившим военной Присяге, погрузила в трюмы барж и утопила людей вместе с баржами в Японском море.

Впрочем, чтобы сберечь народное добро (баржи), коммунисты нередко использовали для казни землевозные шаланды с раскрывающимися днищами.

В 1939 году благополучию и безопасности Советского Союза стали угрожать «белофинны» Суоми. Сталин решил «малой кровью» отодвинуть немного существующую государственную границу от Ленинграда.

Перед нападением советские коммунисты обстреляли 26 ноября в 15 часов 45 минут северо-западнее Майнила своих военнослужащих. Убили трёх россиян и ранили семь красноармейцев. Генштаб разработал эту кровавую провокацию для нападения на Финляндию. Коба учился у Гитлера начинать войну.

Потеряв до 95 тысяч солдат убитыми, 45 тысяч ранеными и 806 пленными в составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии со вторым по величине городом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3 Выборгом .

Казалось бы, после этих военных компаний можно было бы приступить к строительству коммунизма.

Но ФСБ РФ недоработала и на востоке Украины в 2014 году появились «белобиндеровцы», которые прибили к дереву мальчика в одних трусиках. Императору Путину пришлось срочно вводить на Донбасс регулярные российские войска («ихтамнетов»), чтобы защить украинских коногонов и их малолетних детей от «карателей белофашистской хунты».

Захватывать с помощью оружия чужие территории - нарушение Божьей Заповеди:

«Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля

его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Второзаконие 5:21).

За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела грешников будут служить кормом червям и топливом для ада.
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17.09.2021 19:42 Ответить
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17.09.2021 19:08 Ответить
срукрыкрысы нарисовали скрепно шо красножопый петух выше мол летит чем летчик, но нескрепно шо символ повешенного еврея на самолете союзника и на половине бомб. жаль не расстреляли этих тварей.
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19.09.2021 13:14 Ответить
Достойный наследник

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17.09.2021 18:57 Ответить
МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году "освободительным походом" Источник:

- от поляков...
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17.09.2021 18:58 Ответить
да, как раз в 1939 начались украинско-польские конфликты, а до того те села столи рядом по сотням лет
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17.09.2021 19:27 Ответить
Как цыган солнцем..
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17.09.2021 18:58 Ответить
С нетерпением ждем "освободительного похода" в Сибирь Китая)

Что тогда "запоют" эти соловьи мира
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17.09.2021 18:59 Ответить
они все спетляют в европу и штаты
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17.09.2021 19:13 Ответить
получилось два "освободителных" похода с двух сторон.

Один краснопузый другой коричневый.

Одним "освободителям" за 6 лет зубы выбили другие 40 лет держались.
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17.09.2021 19:02 Ответить
кстати . а как правильно назвать поход когда одних оккупантов ( польских ) меняют другие оккупанты ( советские ) ?
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17.09.2021 19:05 Ответить
Ротация? Ммм... или реоккупация - так лучше, точней.
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17.09.2021 23:06 Ответить
Так все вірно.

Звільнили Польщу від поляків.
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17.09.2021 19:06 Ответить
А Західну Україну від українців: Вивезти їх до сибіру.
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17.09.2021 19:24 Ответить
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17.09.2021 22:05 Ответить
Чокнутые мокшане скоро джугашвили канонизируют. Там уже удивляться нечему.
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17.09.2021 19:07 Ответить
у них уже и берия неувиноват
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17.09.2021 19:12 Ответить
Маячня параноїдних шизофреніків великодержавного шовінізма незбагненна та неосяжна !!!)))
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17.09.2021 19:23 Ответить
ну да. развитые страны соблюдают договор о нерушимости границ в Европе 1975 года
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17.09.2021 19:16 Ответить
а разве границы сербов нарушены?
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17.09.2021 19:31 Ответить
ну распалась твоя югожопия по примеру совка, так кто кого к себе присоединил из распавшихся?
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17.09.2021 19:31 Ответить
Козломордий, ти може про це

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17.09.2021 19:25 Ответить
«Малиновый Клин» (Кубань), «Жёлтый Клин» (среднее и нижнее Поволжье), «Серый Клин» (Юго-Западная Сибирь и Северный Казахстан), «Зелёный Клин» (юг Дальнего Востока) - районы компактного проживания украинцев.

Тифлис (Тбилиси, Грузия) и Карс (Турция) - тоже на эту тему?
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19.09.2021 11:20 Ответить
Переглядаєте результати другої світової? Хочете на бутилку чи зразу в тюрму?
Окей. А вертати кому? Тим хто ці землі до того окупував?
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17.09.2021 19:47 Ответить
Tolko Katyne 22 tysiaci tysiac nevynix polskix vojenix ruskije zastrelili pri etom osvoditelnom poxode.
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17.09.2021 19:10 Ответить
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17.09.2021 19:19 Ответить
Заяви цього МІДа вже давно виходять за межі здорового глузду. В 2014 році Меркель помилково вважала, що тільки Путін живе в іншому світі.
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17.09.2021 19:20 Ответить
И это правда, фашистская роССия, совместно с фашистской германией "освободили поляков и западных украинцев от нормальной жизни и принесли нищету, голод и разруху.
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17.09.2021 19:21 Ответить
так и есть, но спасли евреев
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17.09.2021 19:56 Ответить
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17.09.2021 19:22 Ответить
А что вы ожидали от последышей Гитлера? Что они вдруг признают, что они фашисты - были и есть?
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17.09.2021 19:23 Ответить
Лаптерогий, а народ, поляки, тоже уехали?
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17.09.2021 19:40 Ответить
Твари
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17.09.2021 19:25 Ответить
Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - сказано в сообщении МИД РФ. Источник:

==========

Ликование оказалось недолгим...аресты с последующим расстрелом начались в тот же день...
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17.09.2021 19:26 Ответить
Там були не просто розстріли.
Там була конфіскація майна на користь комуністів і розкуркулювання людей, як наслідок на мітинги проти віджимання майна у їх батьків вийшли діти і студенти. Хлопчиків і дівчаток арештували та катували у катівнях, після чого тіла закатованих та замордованих неповнолітніх дівчат і хлопців сотнями, а то і тисячами скидували у ями із вапном.

І за це ці россіянські виродки не відповіли, і зараз вони відчувають безкарність та хочуть повторити.
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17.09.2021 19:37 Ответить
А как же секретные протоколы договора от августа 1939 года Молотова и Рибентропа о разделе сфер оккупации Сталина и Гитлера как союзников?
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17.09.2021 19:27 Ответить
и этот договор до сих пор действует.
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17.09.2021 19:33 Ответить
А территорию зачем оттяпали??
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17.09.2021 19:27 Ответить
Не оттяпали, а "воССоединили"
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17.09.2021 19:42 Ответить
коммунизм во всем мире они хотели, фанатиками были
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17.09.2021 20:37 Ответить
А поляки шо промовчуть
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17.09.2021 19:30 Ответить
А все тому що нащадків одних нацистів що почали війну в 1939 році так і не вирізали.
Покарали і денацифікували тільки арійських людей, а ось советських ніхто не покарав.
І ці не покарані недобитки що так і не відповіли за Польщу, Україну, Фінляндію зараз відчувають безкарність та хочуть повтороти.
Ось якби їх вирізали та денацифікували то все було б ок.
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17.09.2021 19:32 Ответить
Ай, какое же яростное "ликование"! Было от чего! Землю у людей забрали, скот забрали, утварь забрали и в придурковатый колхоз насильно заперли пахать за трудодни!!!
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17.09.2021 19:36 Ответить
Ви забули про дітей що вийшли на мітинги - їх замордували.
По де куди цілими класами.
Ликування було таке що "нацистських арійців" із хлібом та сіллю потім зустрічали, бо звірства німців порівняно із тим що творили "советські нацисти" були ні про що в особливості якщо ти не єврей.
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17.09.2021 19:41 Ответить
все заявления МИД рашистов считать заявлениями нелегитимного государства,которое образовалось в результате государственного переворота в 1917 году, совершенного теерористом Бланком ,за рехсмарки Германии.
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17.09.2021 19:41 Ответить
Одним словом, поляки і західні українці раділи їх окупації "братами": Подали руку дружби, нехай би вона вам всохла.
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17.09.2021 19:44 Ответить
и асвабадили дома и квартиры в центре городов и городков от жителей тамошних, кровь им пустив, для себя, ублюдков красноперых...
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17.09.2021 19:49 Ответить
У кремвлёвских спиритистов,кроме как колупаться в прошлом,других достижений нет.Ну в самом деле,не смотреть же в будущее.Бо в будущем,Рашки тупо нет
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17.09.2021 19:49 Ответить
Польський генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81 Владислав Андерс , що пораненим потрапив у радянський полон, у спогадах писавhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB#cite_note-anders_bez_gl-13 [13] :

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80 Старому Самборі мене відвели до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 командарма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тюленева . Він прийняв мене, оточений принаймні двадцятьма офіцерами. І відразу накинувся з докорами - навіщо я не здався відразу, вчинив опір, внаслідок якого Червона Армія, що по-братерськи ввійшла у Польщу, щоб звільнити народ від «панів та капіталістів», втратила 18 танків і багато «бійців» (солдат). На моє зауваження, що Ради порушили договір https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB#cite_note-14 [14] і без яких-небудь на те підстав зайняли польську територію, я одержав таку відповідь:
- У Радянського Союзу своя політика.
Цей аргумент мені доводилося чути ще не раз.
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17.09.2021 19:52 Ответить
Два сосіалізми, Гітлерівський та Сталинський, разом вирішили поділити Світ...
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17.09.2021 19:56 Ответить
ну почему эти русЬкие - такие иПанутые????????
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17.09.2021 20:12 Ответить
потому, что ********
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17.09.2021 20:20 Ответить
Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием і радісно почали переселятись в Сибір, ну і придурки роспропагандони.
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17.09.2021 20:15 Ответить
А в Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву... "Освободители" хе-овы.
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17.09.2021 20:18 Ответить
Финлядия также часть территории отдала СССР под символом "добровольно"...мовзолейное быдло.
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17.09.2021 20:19 Ответить
А 20 тисяч польських військовополонених, розстріляних весною 1940 року в Катині під Смоленмськом, - це теж асвабадітєльний паход?
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17.09.2021 20:21 Ответить
А на ********** все визвольне: і "визвольний" похід на Польшу у 1939 році,і похід на Молдову,і на Грузію ,і "визволення" України від українців,дкже би,звичайно, хотілось "визволити" і Литву,і Латвію, І Естонію і знову Польшу,але сцикотно,бо по шмарклям можуть потужно отримати. Озабоченці-"визволителіі херови,коли вже повиздихаєте всі до одного?!!!
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17.09.2021 20:28 Ответить
Раша населена , сексуальными меньшинствами , ну хоть бы кто то возмутился 😡
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17.09.2021 21:03 Ответить
кажется гитлер когда войну начал с ссср

тоже называл это осовбодительной войной с большевиками))
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17.09.2021 21:20 Ответить
ну, не брехал же, правду говорил
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17.09.2021 22:36 Ответить
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17.09.2021 21:38 Ответить
Думаю, поляки им завтра будут иметь что сказать.
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17.09.2021 21:44 Ответить
Этой тухлой "новости" уже 82 года! Крым и Даунбасс они тоже от "бЕндеровцев освобождали и спасали", пол Европы "освободители" полвека в оккупации продержали! Финны хоть отбились от "освободителей", правда с большими потерями территорий.
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17.09.2021 22:35 Ответить
А спільний парад красної армії та вермахту то є парад "визволителів"....московські паскуди по шию в крові ...
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17.09.2021 23:17 Ответить
Воролшилов,кстати, издал указ чтобы красноармейцы при случае помогали Вермахту в уничтожении польских "банд".Под бандами они понимали польску армию.
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18.09.2021 04:00 Ответить
 
 