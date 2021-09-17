РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10579 посетителей онлайн
Новости
9 932 132

"Удар" - 22%, "Слуга народа" - 11%, "ЕС" - 10%, - "Рейтинг" провел опрос жителей столицы. ИНФОГРАФИКА

Поддержка политсилы Виталия Кличко в столице увеличивается.

Поддержка политсилы Виталия Кличко в столице увеличивается. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Удар - 22%, Слуга народа - 11%, ЕС - 10%, - Рейтинг провел опрос жителей столицы 01

Так, если бы выборы в городской совет проводились в следующее воскресенье, за "УДАР" проголосовали бы 22%. В октябре 2020 эту партию поддержали 20% избирателей.

Партию "Слуга народа" поддержали бы 11% избирателей, "Европейскую солидарность" - 10%, "Оппозиционная платформу" и "Батькивщину" по 7% граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50,5% киевлян поддержали бы Кличко на выборах мэра Киева, - опрос "Рейтинга"

Ранее стало известно, что более половины киевлян снова выбрали бы Кличко мэром. Соответствующие результаты исследования соцгруппы "Рейтинг" был обнародован в июле.

Напомним, во время Киевского инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду от Prozorro.Продажи за прозрачные и эффективные аукционы в столице.

Также читайте: Банковая дала команду правоохранителям и уничтожает политического конкурента любыми методами, - заявление партии Кличко

Автор: 

Киев (25469) Кличко (4635) опрос (2819) рейтинг (1635) УДАР (915) Слуга народа (2627) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
17.09.2021 19:05
+15
Клыч - чемпион!

ЗЕля - #..ндон !
показать весь комментарий
17.09.2021 19:02
+13
А тебе Подоляка поставил задачу "озаботится рейтингом ЕС"?
показать весь комментарий
17.09.2021 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А чем херовый Кличко как мэр. Давай по пунктам, а то ты палишь контору подоляка
показать весь комментарий
17.09.2021 19:30 Ответить
Боксер - мэр - уровень столицы Украины. Я всё сказал. Передавайте пальму первенства другим. Вы уже неинтересны.
показать весь комментарий
17.09.2021 20:06 Ответить
А тепер плюсуємо результат "опитування": 22%+11%+10%+7%+7%+5%+4%+3%+2%+2%+1%+1%+1%+1%+5%+21% = 103%!!!

показать весь комментарий
17.09.2021 19:23 Ответить
Вы, конечно, не заметили, но на данной картинке нет дробных чисел. Просто проценты округлялись, от того и получился такой результат.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:29 Ответить
это ваши предположения

- а что мешало опубликовать рейтинги с десятыми процентов?

Посчитали что для мудрого и простого нарида такие цифиры слишком сложны, да?
показать весь комментарий
17.09.2021 19:36 Ответить
Предположения в чем, что на картинке нет дробных чисел? Вот этот парень уже у окулиста побывал, сходите и вы.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:38 Ответить
Клоуни вміють викручуватись. Недавно одна служка казала, що не було спецоперації по вагнерівцях, а був спецзахід (мєропріятіє).
показать весь комментарий
17.09.2021 19:46 Ответить
Так, ви мене притисли, насправді, Порошенко на першому місці, з рейтингом 103%. На тому і зійдемось.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:52 Ответить
заставил ты меня считать

- но таки да - 103%

Это все что нам нужно знать про подсчеты Рейтинга
показать весь комментарий
17.09.2021 19:33 Ответить
«Рейтинг» на пути в Forbes.
показать весь комментарий
17.09.2021 19:26 Ответить
Киевляне идиоты?

Хотя там понаехало с номерами АН тьма
показать весь комментарий
17.09.2021 19:27 Ответить
сн+жопоблок+петушарий+смешко итого почти 30%. понаехавшее домбабве рулит. Решили и к нам войну привезти
показать весь комментарий
17.09.2021 19:42 Ответить
Они не идиоты..Они просто зажрались и отупели.. Пора столицу переносить в цивилизованный и достаточно культурный город=))))
показать весь комментарий
17.09.2021 20:07 Ответить
"Куй железо, пока горячо!" «Рейтинг»
показать весь комментарий
17.09.2021 19:28 Ответить
У Мэра мосты не достроены,метро и улицы затоплены,Бардак на стройках,коррупция зашкаливает,как и у других киевских голов.А так все пристойненько ,тишь и благодать
показать весь комментарий
17.09.2021 19:40 Ответить
Ну да это кличко кличко лично засерал ливневки, а порошенко вырубывал леса и теперь при ливнях все плывет. Кстати, а в германии и бельгии тоже кличко засрал ливневки?
показать весь комментарий
17.09.2021 19:44 Ответить
Стыдно мне за Киев.. Столица все же.. Отрабатывай педаликовую копеечку.. Она же не пахнет
показать весь комментарий
17.09.2021 20:10 Ответить
Та уймись ты со своим барыгой таким же как и педалик! Один второму в самый замес на фронте попродавал места для рошенов возле каждой станции метро в Киеве! Патриоты хреновы! Вся страна на войну последние деньги отдавала, а эти бабло пилили!
показать весь комментарий
17.09.2021 20:40 Ответить
Розвів всіх тубусов... Посмійтеся!

Насправді "рейтинг" подає так: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/vibori-do-verkhovnoji-radi-jak-ukrajintsi-holosuvali-b-u-riznikh-mistakh.html Вибори до Верховної Ради: як українці голосували б у різних містах , соціологи розповіли про електоральні настрої жителів у Києві та обласних центрів. ... Якби https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-parlamentu-zmohli-b-potrapiti-chotiri-partiji-opituvannja.html вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі , то у різних містах України, тих, хто однозначно пішов би голосувати, від 32% до 59%. Водночас взагалі б не пішли голосувати від 14% до 35%. Про це йдеться у результатах http://ratinggroup.ua/research/regions/sedmoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

У центрі електоральна ситуація така: ... у Києві 16% проголосували б за «Європейську солідарність», 14% - за «Слугу народу», 9% - за ОПЗЖ, по 8% - за «Батьківщину» та УДАР Віталія Кличка, 7% - за «Силу і честь»;"

Оригінал дивіться тут: "http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/iri_survey_2021_ua.pdf Парламентські вибори "
показать весь комментарий
17.09.2021 19:41 Ответить
сторінка 155
показать весь комментарий
17.09.2021 19:42 Ответить
"Рейтинг" - это ребрединг от донецкой конторы Копатька, у которого прогнозы по выборам всегда отличались от реальных на 15-25 %, и который после бегства с Зеком в Мордор в 2014 г., теперь вещает оттуда, что в Украине у власти "фошисты".
показать весь комментарий
17.09.2021 19:45 Ответить
Да все на месте в ленте новостей.
показать весь комментарий
17.09.2021 20:18 Ответить
" Удар" из потенциально общенационального полит проекта, ( после его сдачи в Вене ее "лицом с обложки" Пидаликом), превратился в городской ( пускай и столичный) проект. В стране 1-1,5% ( наверное за счет киевских голосов) в Киеве 20-22%.. Но эти проценты, даже в Киеве держатся не на "партии" ( которая как и все у нас "мыльный пузырь" под очередного патрона), поэтому если Пидалик лишится своего кресла или даже значительной доли своих полномочий ( а значит доступа к распилу финансов и раздачи привилегий), то и партия исчезнет, как будто ее и не было . Вспомните Тигибко и его слитую "партию" ( так Виталику до Тигибко в смысле айкью как до Киева рачки), да и других примеров полно.
показать весь комментарий
17.09.2021 20:13 Ответить
Вчергове голосувати нема за кого...
показать весь комментарий
17.09.2021 20:17 Ответить
Який жах! Від цього відбитого вже весь Київ задихається в пробках! Всі зелені зони нищить та паркувальні майданчики! Дикунське перенаселення без дитсадків, шкіл та іншої інфраструктури!!! То вже голосують не кияни а понаїхавші!
показать весь комментарий
17.09.2021 20:34 Ответить
Контора ботов фашиста подоляка совсем не палится коментариями. У тролей коменты как под копирку. Неужели в оп бабло со строек закончилось на нормальных коментаторов?
показать весь комментарий
17.09.2021 20:39 Ответить
Скорее не палится дешевая контора педалика=))
показать весь комментарий
17.09.2021 21:14 Ответить
"Слуга народа" - 11%, ??? От куда сколько долбо@бов у меня в городе
показать весь комментарий
17.09.2021 23:08 Ответить
Київська соціологія вперто рахує 10-30% рейтинги, а при владі добре влаштувалися шуфричі, єрмаки і ківи.
показать весь комментарий
18.09.2021 06:31 Ответить
У ЕС самая большая фракция в киевсовете, недорейтинги разумкова явно брешут
показать весь комментарий
18.09.2021 08:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 