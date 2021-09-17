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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны обещает уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам

Минобороны обещает уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам

Появление задолженности в министерстве объясняются нехваткой денег на них в бюджете на 2021 г. Задолженность обещают погасить, если Верховная Рада поддержит изменения в бюджет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В Верховную Раду путем депутатской инициативы как неотложный уже подан проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов", - сказала Маляр.

В Минобороны утверждают, что ежемесячное денежное обеспечение выплачивается военнослужащим в полном объеме - сейчас его как раз выплачивают за август. А долг по единоразовым выплатам возник из-за того, что в бюджете на 2021 год не учли, что на это нужно еще 5,7 млрд грн.

Маляр подчеркнула, что Минобороны уже заявляло о нехватке денег на выплаты.

Читайте: Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено, - Денисова

Сейчас в Раду внесли законопроект об изменениях в бюджет, который позволит выделить недостающие средства.

"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - заявила замминистра.

Автор: 

выплаты (642) задолженность (221) Минобороны (9277) военнослужащие (6090) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+14
так их Шмыгаль три дня назад уже погасил
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17.09.2021 19:08
+13
барига гад досіх пор зі свинарчукамі марадьорят вова тут савсєм ні прі чьом
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17.09.2021 19:08
+9
єто те долги которых по словам шмыгаля "не было"?
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17.09.2021 19:11
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так их Шмыгаль три дня назад уже погасил
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17.09.2021 19:08 Ответить
И военным, и медикам, и безработным и т.д по списку. Всем уже погасил.
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17.09.2021 19:09 Ответить
барига гад досіх пор зі свинарчукамі марадьорят вова тут савсєм ні прі чьом
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17.09.2021 19:08 Ответить
Ну так погасите!. Какие проблемы? Или военные уже не нужны?
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17.09.2021 19:09 Ответить
Сумма долга в 3.8 млрд. говорит про все лучше всяких слов.
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17.09.2021 19:10 Ответить
США вливает кучу денег в Украину. Проблем не должно быть с выплатами для военных
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17.09.2021 19:12 Ответить
Никто ничего не вливает в бюджет. Зато тырят слуги не по детски.
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17.09.2021 19:13 Ответить
Вливает то США а делит на месте Игорь Валерич.
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17.09.2021 19:14 Ответить
и Ринат Леонидович?
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17.09.2021 19:16 Ответить
куда ж без него.
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17.09.2021 19:17 Ответить
Кучу она вливала урюкам в Афгане.А Украине так,мелочь на бедность.
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18.09.2021 10:44 Ответить
277 млд долларов ?
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18.09.2021 12:15 Ответить
Ну так и заплатят, возможно, но обязательно объявят это очередной зепобедой.
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17.09.2021 19:15 Ответить
Без решения Рады не смогут. Тут без секвестирования других статей скорее всего не обойтись. Сумма не маленькая.
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17.09.2021 19:32 Ответить
Ясное дело. У зеленых все как у китайских коммунистов: сначала создать проблему, а потом героически ее решать.
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17.09.2021 19:50 Ответить
Не я придумывал эти законы. Они придуманы и приняты несколькими составами Рады за все время новейшей истории Украины. Так что претензии Ваши не по адресу. Я лично просто озвучил почему так делается.
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17.09.2021 20:53 Ответить
Я не имею к Вам претензий. Я имею претензии зеленой шобле, которая сначала не включила в бюджет 5,7 млрд. грн. А теперь строит из себя благодетелей, искренне заботящихся об украинских военных.

https://www.mil.gov.ua/news/2021/09/10/zsu-budut-zdijsneni-pislya-zbilshennya-u-derzhbyudzheti-vidatkiv-minoboroni/
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17.09.2021 21:14 Ответить
Ну каждая проблема как правило имеет фамилию.
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17.09.2021 21:17 Ответить
Конечно имеет, но эта фамилия какая-то необычная для Украины: "73%".
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17.09.2021 21:19 Ответить
Я когда кого-то выбираю делать ремонт в квартире или застеклить лоджию не выбираю клоуна для таких работ.
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17.09.2021 21:23 Ответить
Про какие законы ты пишешь? Есть бюджет ,его приняла зедебильная рада.Его подало зедебильное праительство,не учтя в нем необходимые выплаты для армии. Перед этим ,бюджет для ВСУ утверждает РНБО. Главарь которого нелох! Так кто виноват? Фамилию сам назовешь или тебе помочь?
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18.09.2021 00:57 Ответить
Есть бюджет. Рада приняла. Есть регламент изменений в него - рада приняла изменения в бюджет. Все это регламентируется законодательно, а не как кому захотелось. Ну а фамилию можешь не называть. Я на цензоре ее через одно сообщение читаю.
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18.09.2021 01:44 Ответить
Очевидно проблема в том, что в бюджет была заложена недостаточная сумма. Требуется изменение чтобы перенаправить деньги с других статей на эту. Это решение принимается на уровне Рады. Таков регламент траты бюджетных средств.
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17.09.2021 19:30 Ответить
Сральник ты про что? Не выплачиваю боевые. То есть тем кто сидит в окопе и защищает таких зедебилов как ты от кацапской нечести ,ежеминутно рискую жизнью! За два года не увеличили денежное довольствие в армии не на копейку.
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18.09.2021 00:50 Ответить
Какие ко мне претензии? Я не выплачиваю?
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18.09.2021 01:04 Ответить
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17.09.2021 19:10 Ответить
єто те долги которых по словам шмыгаля "не было"?
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17.09.2021 19:11 Ответить
и хоть бы какой штопаный бигус поинтересовался где бабло делось для военных. Нема.
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17.09.2021 19:12 Ответить
в бюджете на 2021 год не учли, что на это нужно еще 5,7 млрд грн.

Браво. Минобороны запросило, зепутанги забыли. Обещают теперь уже через почти год восстановить свою оплошность... Война? Какая война? Глазик тупина не даст соврать...
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17.09.2021 19:13 Ответить
Для військових "забули" врахувати гроші в бюджеті, а собі, коханим, хуцпатим, заклали навіть із збільшенням.
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24.09.2021 11:46 Ответить
Як з'явилися ті борги, барани ви кончені? Чи до подарунку в 2.7 млрд грошей на військових вже не було?🤬
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17.09.2021 19:14 Ответить
Менше красти треба було.
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17.09.2021 19:14 Ответить
Не забуваймо , майже половина ЗСУ саме за це і голосувало.
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17.09.2021 19:27 Ответить
*****, зе-параллельная реальность...
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17.09.2021 19:32 Ответить
А когда "барыга воровал" долгов не было. Чудеса, да Зебизяны?)))
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17.09.2021 19:43 Ответить
Шмигаль мабуть вдруге вже застрелився, чи втретє???
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17.09.2021 20:00 Ответить
Ті самі риги тільки в профіль - Армія не потрібна, краще Автодор. Покидьки!
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17.09.2021 20:01 Ответить
есть еще наивные идиоты, которые верят этим зеленым муд*кам??????
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17.09.2021 20:09 Ответить
Якби мордою не тикнули, то ці міністерські глисти так би і не бачили заборгованості.
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17.09.2021 20:17 Ответить
А ще за два роки правління ЗЕ шахтарів країни зробили жебраками. "Дякуємо".
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17.09.2021 21:09 Ответить
Брехуны зедебильные. В армии выплачивают денежное довольствие месяц в месяц.В августе за август,а в сентябре за сентябрь! Если выплачиают за август,значит задолжность месяц.
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18.09.2021 00:42 Ответить
Ага, клоповник. Второго августа за второе августа(или за первое?), третьего за...(сам дофантазируй) и реши небольшую задачку по арифметтике: август заканчивается на цифре 31-й день месяца. Если ЗП выплачивается в 10-й день сентября, то в сколько месяцев и дней задолженность?
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18.09.2021 21:42 Ответить
В міністерстві оборони брешуть про борги?

"У Міноборони повідомили, коли виплатять заборгованість військовим."

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/18/novyna/suspilstvo/minoborony-povidomyly-koly-vyplatyat-zaborhovanist-vijskovym
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24.09.2021 12:01 Ответить
Так брехати можуть тільки євреї. Але лохам і неучам це подобається. А "какая разніца" --головне поїсти. попить і посміятись.
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18.09.2021 10:56 Ответить
Патамушта казли,пля... Головне,що про себе не забули...
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18.09.2021 17:17 Ответить
Суки! На вашем счету лежат сотни миллионов гривень так и не освоенными...

млять,- расстрелять бы вас по законам военного времени
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18.09.2021 21:55 Ответить
 
 