Минобороны обещает уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам
Появление задолженности в министерстве объясняются нехваткой денег на них в бюджете на 2021 г. Задолженность обещают погасить, если Верховная Рада поддержит изменения в бюджет.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В Верховную Раду путем депутатской инициативы как неотложный уже подан проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов", - сказала Маляр.
В Минобороны утверждают, что ежемесячное денежное обеспечение выплачивается военнослужащим в полном объеме - сейчас его как раз выплачивают за август. А долг по единоразовым выплатам возник из-за того, что в бюджете на 2021 год не учли, что на это нужно еще 5,7 млрд грн.
Маляр подчеркнула, что Минобороны уже заявляло о нехватке денег на выплаты.
Сейчас в Раду внесли законопроект об изменениях в бюджет, который позволит выделить недостающие средства.
"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - заявила замминистра.
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https://www.mil.gov.ua/news/2021/09/10/zsu-budut-zdijsneni-pislya-zbilshennya-u-derzhbyudzheti-vidatkiv-minoboroni/
Браво. Минобороны запросило, зепутанги забыли. Обещают теперь уже через почти год восстановить свою оплошность... Война? Какая война? Глазик тупина не даст соврать...
"У Міноборони повідомили, коли виплатять заборгованість військовим."
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/18/novyna/suspilstvo/minoborony-povidomyly-koly-vyplatyat-zaborhovanist-vijskovym
млять,- расстрелять бы вас по законам военного времени