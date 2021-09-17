Минобороны обещает уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам

Появление задолженности в министерстве объясняются нехваткой денег на них в бюджете на 2021 г. Задолженность обещают погасить, если Верховная Рада поддержит изменения в бюджет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В Верховную Раду путем депутатской инициативы как неотложный уже подан проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов", - сказала Маляр.

В Минобороны утверждают, что ежемесячное денежное обеспечение выплачивается военнослужащим в полном объеме - сейчас его как раз выплачивают за август. А долг по единоразовым выплатам возник из-за того, что в бюджете на 2021 год не учли, что на это нужно еще 5,7 млрд грн.

Маляр подчеркнула, что Минобороны уже заявляло о нехватке денег на выплаты.

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Сейчас в Раду внесли законопроект об изменениях в бюджет, который позволит выделить недостающие средства.

"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - заявила замминистра.