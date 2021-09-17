За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за выборы в Государственную думу РФ. В частности, за проведение выборов в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил во время брифинга

"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время через указ президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, санкции будет применены к 12 лицам.

"Это наши санкции. Это наши 12 санкций, применяемых к физическим лицам", - добавил Данилов.

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