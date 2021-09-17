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За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за выборы в Государственную думу РФ. В частности, за проведение выборов в оккупированном Крыму и ОРДЛО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил во время брифинга
"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время через указ президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.
По его словам, санкции будет применены к 12 лицам.
"Это наши санкции. Это наши 12 санкций, применяемых к физическим лицам", - добавил Данилов.
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Еще один писатель, не умеющий читать)))
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Старобільський радгосп-технікум, ветеринар.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Луганський педагогічний університет ім. Шевченка , учитель всесвітньої історії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , магістр з менеджменту. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Луганський інститут внутрішніх справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МВС України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ), юрист.
Ось тепер бачимо який з нього юрист