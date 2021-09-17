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Новости Санкции против России
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За проведение "выборов" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Донбассе Киев введет санкции, - Данилов

За проведение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за выборы в Государственную думу РФ. В частности, за проведение выборов в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил во время брифинга

"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время через указ президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, санкции будет применены к 12 лицам.

"Это наши санкции. Это наши 12 санкций, применяемых к физическим лицам", - добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 года

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Данилов (1066) Крым (26362) санкции (11254) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
Не смішно,примітивні жарти 95 кагалу.
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17.09.2021 19:25
+5
Аж 12 лиц??? Это и всё??? У них что там, диджитализация на самом высшем уровне??? Всего 12 членов комиссий, агитаторов, наблюдателей??? Надо же...
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17.09.2021 19:23
+1
По заголовку "" - щось не те. Я слухав цей брифінг вживу, і просік, що там під санкції попало порядка 70-ти осіб (хоча: там десь мало би бути всіх порядка семи тисяч, якщо враховувати всіх: "кандидатів", "членів", "агітаторів", тощо). Про ці 70 Данілов розказував в кінці.
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17.09.2021 19:27
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Аж 12 лиц??? Это и всё??? У них что там, диджитализация на самом высшем уровне??? Всего 12 членов комиссий, агитаторов, наблюдателей??? Надо же...
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17.09.2021 19:23 Ответить
По его словам, санкции будет применены к 12 лицам.

Еще один писатель, не умеющий читать)))
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18.09.2021 05:16 Ответить
Какие санкции? Уголовные дела! Данилова заклинило на слове "санкции". Может потому что зеледент "ссаныч".
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17.09.2021 19:24 Ответить
і за якою статею відкривати кримінальні справи ? особливо проти депутутів з Європи?
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18.09.2021 00:46 Ответить
Согласно закона о коллаборационизме. Который, кстати, зеленые и замутили, но до сих пор принять не могут. А о каких депутатах из Европы вообще речь?
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18.09.2021 05:14 Ответить
Не смішно,примітивні жарти 95 кагалу.
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17.09.2021 19:25 Ответить
По заголовку "" - щось не те. Я слухав цей брифінг вживу, і просік, що там під санкції попало порядка 70-ти осіб (хоча: там десь мало би бути всіх порядка семи тисяч, якщо враховувати всіх: "кандидатів", "членів", "агітаторів", тощо). Про ці 70 Данілов розказував в кінці.
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17.09.2021 19:27 Ответить
Сцикливі кловуни.
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17.09.2021 19:29 Ответить
Заклинило.
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17.09.2021 19:32 Ответить
Sankcii protiv 12 lits. Eto nashi sankcii. Prosto chudestnie sanksii. Aleksey Danilov.
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17.09.2021 19:33 Ответить
a mojet daje pan DaniloFF. potom budet vodku delat
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17.09.2021 19:37 Ответить
Перше освіта ветеринар-технікум, (продавав собак підкрашуючи під вовка) ,..

https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Старобільський радгосп-технікум, ветеринар.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Луганський педагогічний університет ім. Шевченка , учитель всесвітньої історії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , магістр з менеджменту. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Луганський інститут внутрішніх справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МВС України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ), юрист.
Ось тепер бачимо який з нього юрист
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17.09.2021 19:38 Ответить
Запретят главе ЦИК Панфиловой посещать концерты Квартала.
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17.09.2021 19:46 Ответить
Какие нах санкции!Санкции фиксируют проведение выборов.Тоесть вы соглашаетесь с самими выборами,ограничиваясь санкциями не на сами выборы,а на левых исполнителей.Только непризнание выборов в Рашке,як каже Петро.Бо санкции на отдельных людей это косвеная фиксация и признание выборов.
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17.09.2021 20:01 Ответить
Такі "санкціЇ" як до Штепи, восьмий рік все судять.
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17.09.2021 20:23 Ответить
це проблема судової реформи. Яка включає не лише люстрацію, ротацію суддів, а й зміну законодавства, зокрема портновських процесуальних кодексів в інтересах постраждалих осіб, (а зараз кодекси - в інтересах підсудніх). А тут з кодексами - ще кінь не валявся, хоча монобільшість ніби-то є...
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17.09.2021 20:27 Ответить
 
 