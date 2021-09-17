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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты раздают свои паспорта на Донбассе уже не так быстро, - Данилов

Оккупанты раздают свои паспорта на Донбассе уже не так быстро, - Данилов

Темпы выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время замедлились.

Об этом заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Она (статистика количества выданных российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. - Ред.) разная: у нас есть цифра 630 тысяч, есть цифра 740 тысяч. Речь идет о тех, кто подает заявки. Очень много людей, которые подают заявки, потом не едут оформлять эти паспорта", - сказал Данилов.

"У них там целая такая туристическая индустрия, они, вроде так прикрываясь, не все их выдают на территории Донецкой и Луганской областей - они вывозят часть в Ростовскую область (РФ. - Ред.) и там все это происходит. На сегодняшний день темпы выдачи замедлились, они не такие резкие, как были раньше", - добавил секретарь СНБО.

Читайте: Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

Он отметил, что жители оккупированных территорий получают удостоверения личности, как "аусвайсы" во времена Второй мировой войны, благодаря которым людям удается выживать, трудоустраиваться и получать медицинскую помощь. "Гитлер выдавал их, чтобы человек выживал на той территории. Такие же аусвайсы выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской области, их же в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности к существованию в некоторых случаях, если у него нет этой, скажем так, бумаги", - уточнил секретарь СНБО.

По словам Данилова, это очень "чувствительная ситуация", и поэтому украинские власти будут подходить к этому вопросу очень осторожно и взвешенно, потому что "если учитель или врач не может обеспечить свою семью, а он по тем или иным причинам находится именно там, потому что не сегодня трудоустроиться без этого аусвайса вы практически там не можете, вам не предоставят медицинскую помощь и другие вещи".

Также смотрите: Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

гражданство (1312) Данилов (1066) паспорт (1178) россия (95339) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+4
Данилов, жалко у пчелки...

там где рашкины паспорта - там рашкины правила, законы и порядки... и главное - там уже нет граждан Украины...а своих рашка начнет защищать уже полулегально... до референдума о присоединение этих огрызков Украины осталось не долго....

а Данилов с херантомЗЕ все ищут оправдания рашапаспортизации... как в том старом анекдоте - почему на тебе, козел, трусы женские? ..милая ты ж такая умница, придумай быстренько что-то сама..
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17.09.2021 19:51
+1
..аусвайс без регистрации. даже не аусвайс, в дурилка для лохов, картонная..
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17.09.2021 19:52
+1
Почему он даёт брифинг не на латинице?
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17.09.2021 19:56
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Некогда. Картошку копают.
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17.09.2021 19:44 Ответить
Данилов, жалко у пчелки...

там где рашкины паспорта - там рашкины правила, законы и порядки... и главное - там уже нет граждан Украины...а своих рашка начнет защищать уже полулегально... до референдума о присоединение этих огрызков Украины осталось не долго....

а Данилов с херантомЗЕ все ищут оправдания рашапаспортизации... как в том старом анекдоте - почему на тебе, козел, трусы женские? ..милая ты ж такая умница, придумай быстренько что-то сама..
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17.09.2021 19:51 Ответить
..аусвайс без регистрации. даже не аусвайс, в дурилка для лохов, картонная..
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17.09.2021 19:52 Ответить
Почему он даёт брифинг не на латинице?
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17.09.2021 19:56 Ответить
В смысле? На татарском что ли?
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17.09.2021 19:58 Ответить
Та ладно...

Не напрягай извилину.
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17.09.2021 20:00 Ответить
А чего ее сейчас напрягать? Будем напрягать когда нас заставят писать\читать на латинице, а ты будешь нас учить говорить и мыслить латинским шрифтом
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17.09.2021 20:07 Ответить
Я понял.

Извилины нет.
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17.09.2021 20:08 Ответить
В ДЫныРЕ очередь на получение дырчатого аусвайса уже на 2024 год.
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17.09.2021 19:56 Ответить
В Крыму неспешно раздавали с 90-х, при крышевании местного СБУ и прочей сволочи.
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17.09.2021 19:57 Ответить
Он отметил, что жители оккупированных территорий получают удостоверения личности, как "аусвайсы" во времена Второй мировой войны Источник:

Ну вообще-то, аусвайс это немного не паспорт, Данилов. Иди историю учи
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17.09.2021 19:57 Ответить
А висящие в Лугандоне на каждом углу роSSийские триколоры это не совсем не флаги РеФы.

А рубли а Лугандоне это не совсем рубли.
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17.09.2021 20:02 Ответить
Все, книжки с курицей-мутантом медленнее стали раздавать. Очередная зепобеда! Всем по 100гр. и отдыхать...
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17.09.2021 20:00 Ответить
чем меньше осталось не получивших рашистские аусвайсы ,тем медленнее их выдают.Украине лучше.Долгое времья(минимум 25 лет) получившие аусвайсы оккупанта.,не смогут принимать участие ни в голосовании по- украинским законам ,а также по формулам прорашистского подельника"штанмаера"
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17.09.2021 20:01 Ответить
ПаРаша уже восьмой год раздаёт обитателям лугандонской помоечной резервации и паспорта левые, и недействительные, и такие же дипломы, справки, нотариальные документы....Весь этот бумажный и электронный мусор будет уничтожен вместе с вражеским биомусором....Территория нужна стерильно чистой от "руцскаво мира" и мокшанского зловония...
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17.09.2021 20:03 Ответить
Ну вот - опять зеленский всех переиграл.
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17.09.2021 20:09 Ответить
манкурти з бамбасу

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18.09.2021 01:58 Ответить
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18.09.2021 01:59 Ответить
 
 