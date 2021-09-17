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Новости Оборона
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СНБО поддержал увеличение финансирования на сектор безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

СНБО поддержал увеличение финансирования на сектор безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу принял предложения к законопроекту о Государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по окончании заседания.

"Несмотря на сложную финансовую ситуацию, когда все министерства и ведомства нуждаются в дополнительном финансировании, президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн", - сказал Данилов.

По словам Секретаря СНБО, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.

СНБО также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть вопрос о допуске на территорию государства для участия в многонациональных учениях "Объединенные усилия – 2021" в рамках военного сотрудничества вооруженных сил государств-партнеров - США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Учения начнутся уже на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2022: расходы на Офис генпрокурора увеличат на 17,5%, Минобороны - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВД - 1,7%. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Данилов (1066) оборона (5194) финансирование (1793)


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Топ комментарии
+2
ух ты... а этого года неиспользованные миллиарды куда испарятся??? а увеличивают с намеком на неиспользование еще большего количества миллиардов в следующем году ??

(ПиСи - неиспользованные - это по отчетам... подозреваю, что их уже давно раздерибанили... ну раз только задолженность по зарплатам военнослужащим приближаются к 5 !!! млрд грн!!!)
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17.09.2021 20:29
+1
Якби це збільшення не привело знову до заборгованості по виплатам військовослужбовцям.
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17.09.2021 20:28
+1
Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.





Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
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17.09.2021 20:33
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Правила форума Совет форумчан
после того как Турчинов их пнул под зад, они провели решение РНБО..
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17.09.2021 20:25 Ответить
А сбитый летчик Турчинов у Зеленского, оказывается, авторитет... Чего не скажешь о другом сбитом летчике - Порошенко.
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17.09.2021 20:27 Ответить
накатил уже уринушки зеленой?
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17.09.2021 20:29 Ответить
В смысле? Ты не согласен со своим же комментом? Ты же сам написал, что Турчинова Зеленский слушается, в Порошенко не слушается.
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17.09.2021 20:30 Ответить
значит накатил.. ты хоть закусывай..
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17.09.2021 20:33 Ответить
Видишь как ты своим комментом опорочил имя Порошенко. Думай, когда пишешь!
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17.09.2021 20:45 Ответить
Якби це збільшення не привело знову до заборгованості по виплатам військовослужбовцям.
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17.09.2021 20:28 Ответить
Так збільшувати, чи не збільшувати?
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17.09.2021 20:31 Ответить
ух ты... а этого года неиспользованные миллиарды куда испарятся??? а увеличивают с намеком на неиспользование еще большего количества миллиардов в следующем году ??

(ПиСи - неиспользованные - это по отчетам... подозреваю, что их уже давно раздерибанили... ну раз только задолженность по зарплатам военнослужащим приближаются к 5 !!! млрд грн!!!)
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17.09.2021 20:29 Ответить
Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.





Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
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17.09.2021 20:33 Ответить
Це лише слова і цифри !! Питання чи це достатньо для задоволення потреб ЗСУ?? Сектор безпеки та оборони ,це не лише ЗСУ,це п"ятнадцять бюджетів ,МВС,НГУ ,СБУ ,ДСНС,ДСО та т. ін. !!!)))
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17.09.2021 20:33 Ответить
За рішенням РНБО від 25.04.2019 р. мало бути 232 млрд.,бюджет МОУ ,а є 131 млрд. !!!)))
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17.09.2021 20:39 Ответить
Записати можна все. Кажете, в поточному році записано 5,93%???

Але виділено (поки що) лише 0,59%, на все про все. Навіть на зарплату содатам не вистачає!
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17.09.2021 20:59 Ответить
а на сколько процентов упал ввп, так что по факту ещё меньше будет
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17.09.2021 22:29 Ответить
 
 