СНБО поддержал увеличение финансирования на сектор безопасности и обороны до 5,95% от ВВП
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу принял предложения к законопроекту о Государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по окончании заседания.
"Несмотря на сложную финансовую ситуацию, когда все министерства и ведомства нуждаются в дополнительном финансировании, президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн", - сказал Данилов.
По словам Секретаря СНБО, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.
СНБО также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть вопрос о допуске на территорию государства для участия в многонациональных учениях "Объединенные усилия – 2021" в рамках военного сотрудничества вооруженных сил государств-партнеров - США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Учения начнутся уже на следующей неделе.
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(ПиСи - неиспользованные - это по отчетам... подозреваю, что их уже давно раздерибанили... ну раз только задолженность по зарплатам военнослужащим приближаются к 5 !!! млрд грн!!!)
@InYv_Sergienko
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https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч
Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
Kostenko_Inna
@InYv_Sergienko
·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч
Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
Але виділено (поки що) лише 0,59%, на все про все. Навіть на зарплату содатам не вистачає!