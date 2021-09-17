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Новости Санкции против России
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Блокирован транзит через территорию Украины продукции российского предприятия, находящегося под санкциями СНБО, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины предупредила ввоз на таможенную территорию Украины товаров страны агрессора, находящихся под действием специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Блокирован транзит через территорию Украины продукции российского предприятия, находящегося под санкциями СНБО, - СБУ 01

В частности, оперативники спецслужбы установили, что 16.09.2021 года в зоне деятельности Черниговской таможни Гостаможслужбы подано таможенную декларацию в режиме "транзит-80" с товаром "Автокран стрелковый на базе автомобиля Камаз" производства Клинцовского автокранового завода, страна происхождения Российская Федерация. Указанный товар следовал в Республику Молдова.

В соответствии с Указом Президента от 24.06.2021 года №266 / 2021 к АО "Клинцовский автокрановый завод" применено действие специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций), в т.ч. прекращения транзита ресурсов и перевозок по территории Украины (полное прекращение). В то же время, Черниговской таможней осуществлен пропуск товаров указанного предприятия и оформлена таможенная декларация в режиме "транзит-80".

Блокирован транзит через территорию Украины продукции российского предприятия, находящегося под санкциями СНБО, - СБУ 02

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Принятыми ГУБКОП СБ Украины совместно с Департаментом противодействия таможенным правонарушениям Гостаможслужбы мерами был задержан груз указанного предприятия на границе с Республикой Молдова в Винницкой области и отказано в пропуске товаров по территории Украины. Указанный груз возвращен на территорию Российской Федерации.

Устанавливаются обстоятельства пропуска санкционного предприятия на таможенную территорию Украины и устанавливаются должностные лица таможни, которые возможно способствовали незаконному ввозу указанных санкционных товаров.

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Автор: 

правоохранительные органы (2968) санкции (11254) СБУ (19847) силовики (2797)


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Топ комментарии
+4
Зачем? Газпром Украине за транзит хорошие деньги платит. На эти деньги Украина вооружает армию, которая уничтожает путинских террористов и оккупантов.
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17.09.2021 20:40
+3
А Зелины сериальчики на расею не блокированы?
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17.09.2021 20:41
+2
настораживает название- кран стрелковый. вот если бы были грамотными то написали бы кран стреловой и вопросов не возникло бы.а вообще мне нравится подход наших державных мужей - плачут о российской агрессии просят о вводе санкций, а сами даже соблюсти их не могут.
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17.09.2021 20:42
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Зачем? Газпром Украине за транзит хорошие деньги платит. На эти деньги Украина вооружает армию, которая уничтожает путинских террористов и оккупантов.
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17.09.2021 20:40 Ответить
и кто бы о последовательности говорил...
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17.09.2021 21:17 Ответить
Таможня туй ложила на указы зели.
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17.09.2021 20:38 Ответить
Вообще-то, тут как раз написано, что СБУ предупредило ввоз. А вообще, таможня всегда на всех туй ложила, особенно при Порошенко.
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17.09.2021 20:42 Ответить
Нет. Написано что в Чернигове пропустили, а в Виннице тормознули.
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18.09.2021 00:30 Ответить
https://oaokaz.ru/product-category/********-tehnika/
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17.09.2021 20:38 Ответить
А Зелины сериальчики на расею не блокированы?
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17.09.2021 20:41 Ответить
настораживает название- кран стрелковый. вот если бы были грамотными то написали бы кран стреловой и вопросов не возникло бы.а вообще мне нравится подход наших державных мужей - плачут о российской агрессии просят о вводе санкций, а сами даже соблюсти их не могут.
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17.09.2021 20:42 Ответить
****

- вам батон нарезной?

- нет, ***, гладкоствольный ))))
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17.09.2021 21:18 Ответить
Так а почему "возвращён" ? Если состоялось нарушение таможенных правил (пересечение границы при наличии санкций), то надо было соорудить уголовное дело по факту (типа организованная группа, подозрение на подделку документов . . .) и изъять как вещественное доказательство с передачей на хранение какой-нибудь военное части в зону АТО, там он пригодится.

А то они перепишут декларацию на какую-нибудь НЕподсанкционную фирму и опять повезут, уже типа "законно".

Надо причинять россии имущественный вред везде, где это возможно. Их банкротства и убытки потребуют дополнительных трат из их бюджета (на социальную поддержку и т.п.), а значит у них будет меньше денег на войну с нами.
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17.09.2021 20:59 Ответить
ктото из мыролюбцев - тамжынашелюдей адиннаротцев немного полинял на бабло.
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17.09.2021 22:32 Ответить
А почему фуры российские ездят по дорогам Украины - и направление Киев- ЧОП и Киев- Одесса ?
п
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17.09.2021 23:59 Ответить
 
 