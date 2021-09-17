Блокирован транзит через территорию Украины продукции российского предприятия, находящегося под санкциями СНБО, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины предупредила ввоз на таможенную территорию Украины товаров страны агрессора, находящихся под действием специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что 16.09.2021 года в зоне деятельности Черниговской таможни Гостаможслужбы подано таможенную декларацию в режиме "транзит-80" с товаром "Автокран стрелковый на базе автомобиля Камаз" производства Клинцовского автокранового завода, страна происхождения Российская Федерация. Указанный товар следовал в Республику Молдова.

В соответствии с Указом Президента от 24.06.2021 года №266 / 2021 к АО "Клинцовский автокрановый завод" применено действие специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций), в т.ч. прекращения транзита ресурсов и перевозок по территории Украины (полное прекращение). В то же время, Черниговской таможней осуществлен пропуск товаров указанного предприятия и оформлена таможенная декларация в режиме "транзит-80".

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Принятыми ГУБКОП СБ Украины совместно с Департаментом противодействия таможенным правонарушениям Гостаможслужбы мерами был задержан груз указанного предприятия на границе с Республикой Молдова в Винницкой области и отказано в пропуске товаров по территории Украины. Указанный груз возвращен на территорию Российской Федерации.

Устанавливаются обстоятельства пропуска санкционного предприятия на таможенную территорию Украины и устанавливаются должностные лица таможни, которые возможно способствовали незаконному ввозу указанных санкционных товаров.

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