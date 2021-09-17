Блокирован транзит через территорию Украины продукции российского предприятия, находящегося под санкциями СНБО, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины предупредила ввоз на таможенную территорию Украины товаров страны агрессора, находящихся под действием специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что 16.09.2021 года в зоне деятельности Черниговской таможни Гостаможслужбы подано таможенную декларацию в режиме "транзит-80" с товаром "Автокран стрелковый на базе автомобиля Камаз" производства Клинцовского автокранового завода, страна происхождения Российская Федерация. Указанный товар следовал в Республику Молдова.
В соответствии с Указом Президента от 24.06.2021 года №266 / 2021 к АО "Клинцовский автокрановый завод" применено действие специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций), в т.ч. прекращения транзита ресурсов и перевозок по территории Украины (полное прекращение). В то же время, Черниговской таможней осуществлен пропуск товаров указанного предприятия и оформлена таможенная декларация в режиме "транзит-80".
Принятыми ГУБКОП СБ Украины совместно с Департаментом противодействия таможенным правонарушениям Гостаможслужбы мерами был задержан груз указанного предприятия на границе с Республикой Молдова в Винницкой области и отказано в пропуске товаров по территории Украины. Указанный груз возвращен на территорию Российской Федерации.
Устанавливаются обстоятельства пропуска санкционного предприятия на таможенную территорию Украины и устанавливаются должностные лица таможни, которые возможно способствовали незаконному ввозу указанных санкционных товаров.
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- вам батон нарезной?
- нет, ***, гладкоствольный ))))
А то они перепишут декларацию на какую-нибудь НЕподсанкционную фирму и опять повезут, уже типа "законно".
Надо причинять россии имущественный вред везде, где это возможно. Их банкротства и убытки потребуют дополнительных трат из их бюджета (на социальную поддержку и т.п.), а значит у них будет меньше денег на войну с нами.
п