Данилов - журналисту: Уточните, что вы имеете ввиду... Я напрягаюсь уже, когда слушаю русский

Секретарь СНБО не понял вопрос журналиста, заданный на русском языке.

Это произошло во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте еще раз уточните, а то я не понял, вы по-русски разговариваете, еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык", - сказал Данилов, услышав вопрос журналиста.

Журналист предположил, что раз Данилов родом из Луганска, то должен хорошо понимать русский язык.

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"Если я с Луганска, то вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском? Придумали себе такую чушь и несете ее почему-то по миру. Количество патриотов, которые есть в Луганске, поверьте, она может не меньше, чем во Львове", - ответил секретарь СНБО.