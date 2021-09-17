Данилов - журналисту: Уточните, что вы имеете ввиду... Я напрягаюсь уже, когда слушаю русский
Секретарь СНБО не понял вопрос журналиста, заданный на русском языке.
Это произошло во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте еще раз уточните, а то я не понял, вы по-русски разговариваете, еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык", - сказал Данилов, услышав вопрос журналиста.
Журналист предположил, что раз Данилов родом из Луганска, то должен хорошо понимать русский язык.
"Если я с Луганска, то вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском? Придумали себе такую чушь и несете ее почему-то по миру. Количество патриотов, которые есть в Луганске, поверьте, она может не меньше, чем во Львове", - ответил секретарь СНБО.
Топ комментарии
+41 Так Треба #489684
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+19 Yuriy Kovalskyy
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не знаю, але раніше такого чомусь - не було
По-друге, де помилки?
Обидва слова правильні, якщо вживаються в значенні «даю згоду»: згідний і згодний
а я напрягаюсь , когда в Цензоре читаю перевод слов Данилова с державной мовы на руцкий язык
Редактор , долго ещё будет жтот цирк продолжаться ?
Интересно, откуда баблишко везтимо?