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Данилов - журналисту: Уточните, что вы имеете ввиду... Я напрягаюсь уже, когда слушаю русский

Данилов - журналисту: Уточните, что вы имеете ввиду... Я напрягаюсь уже, когда слушаю русский

Секретарь СНБО не понял вопрос журналиста, заданный на русском языке.

Это произошло во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте еще раз уточните, а то я не понял, вы по-русски разговариваете, еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык", - сказал Данилов, услышав вопрос журналиста.

Журналист предположил, что раз Данилов родом из Луганска, то должен хорошо понимать русский язык.

Читайте: Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

"Если я с Луганска, то вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском? Придумали себе такую чушь и несете ее почему-то по миру. Количество патриотов, которые есть в Луганске, поверьте, она может не меньше, чем во Львове", - ответил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов (1066) СНБО (4430) русский язык (570)


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Топ комментарии
+41
Оце наш хлопець !
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17.09.2021 20:40
+24
Все правильно. Данілов є посадовою особою і громадянином України і він не зобов'язаний розуміти і тим паче відповідати іноземною. Якщо журналіст є громадянином іншої країни - нехай або наймає перекладача, або вчить українську. Якщо ж він громадянин України, то повинен знати і розуміти державну мову, а якщо не знає, то нехай змінить місце роботи, наприклад, на прибиральника чи вантажника.
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17.09.2021 21:49
+19
Данілову - респект. Наочний приклад виконання закону про державну мову. Легко і невимушено, хоч і "напружуючись", показав, що держслужбовці, особливо, вищого рангу мають поважати і закон і державну мову.
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17.09.2021 22:09
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мене восьмий рік дратує не тільки російська але й розкладка RU...

не знаю, але раніше такого чомусь - не було
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17.09.2021 21:34 Ответить
а ти пeрeйди на украiнську i пиши нeю росiйською. самe украiнською цe можливо. навпаки - нi! ьi
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18.09.2021 06:45 Ответить
От, цікаво, Данілов таке і Зеленському говорить? Той же українську знає не набагато краще ніж Азіров
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17.09.2021 21:37 Ответить
Ну, по-перше, я не чиновник, і тим більше не президент.

По-друге, де помилки?
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17.09.2021 21:46 Ответить
Зеленський розмовляє українською значно краще, ніж Азаров. От в тому то і є ваша "помилка", а швидше - свідома брехня.
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18.09.2021 01:38 Ответить
А що би відповів, ну хоча би той же піськов якби Роман Цимбалюк задав йому якесь питання на українській мові?
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17.09.2021 21:42 Ответить
не на українській..а УКРАЇНСЬКОЮ
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17.09.2021 21:43 Ответить
Згіден,але тим не менш?
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17.09.2021 21:46 Ответить
ЗгОден
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17.09.2021 21:58 Ответить
😂
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17.09.2021 22:12 Ответить
Пане Випадковцю,зазирайте інколи у словники.


Обидва слова правильні, якщо вживаються в значенні «даю згоду»: згідний і згодний
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17.09.2021 22:21 Ответить
Пане Іване,я радив би ВАМ зазирнути в академічний тлумачний словник української мови і в орфографічний словник.Ви будете здивовані - слова "згіден" в них нема.Тому, перш ніж давати комусь поради і повчати, подумайте декілька раз.
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17.09.2021 22:35 Ответить
І рекомендую уважно подумати перед тим,як нахамити.
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17.09.2021 22:41 Ответить
Ще вірніше - "Згода, але одначе?"
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18.09.2021 05:11 Ответить
Все правильно. Данілов є посадовою особою і громадянином України і він не зобов'язаний розуміти і тим паче відповідати іноземною. Якщо журналіст є громадянином іншої країни - нехай або наймає перекладача, або вчить українську. Якщо ж він громадянин України, то повинен знати і розуміти державну мову, а якщо не знає, то нехай змінить місце роботи, наприклад, на прибиральника чи вантажника.
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17.09.2021 21:49 Ответить
Данілову - респект. Наочний приклад виконання закону про державну мову. Легко і невимушено, хоч і "напружуючись", показав, що держслужбовці, особливо, вищого рангу мають поважати і закон і державну мову.
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17.09.2021 22:09 Ответить
За що респект? За те, що вчасно перефарбувався і пристосувався? Подивись на його реальні діяння. Це лютий ворог України, що виконує завдання по її знищенню.
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18.09.2021 11:21 Ответить
«Давайте еще раз уточните, а то я не понял, вы по-русски разговариваете, еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык", - сказал Данилов, услышав вопрос журналиста. Источник:

а я напрягаюсь , когда в Цензоре читаю перевод слов Данилова с державной мовы на руцкий язык

Редактор , долго ещё будет жтот цирк продолжаться ?
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18.09.2021 00:02 Ответить
Позитив с юмором и троллингом - и всё чинно и интеллигентно.
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18.09.2021 00:07 Ответить
Данилов сказал с юмором. А подгорело у кацапни и петиков... Опять совпадение? Не думаю...
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18.09.2021 01:33 Ответить
Подгореть могло только у зепилов, что никто из нормальных на эту дешовую мульку с незнанием кацапского поведся. Само оно с косоворотки еще два года назад не вылазило
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18.09.2021 04:53 Ответить
Воно й зараз не вилазить.
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18.09.2021 11:17 Ответить
ну молодець!!- нех мокшанському провокатору пидигрувать))
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18.09.2021 02:52 Ответить
С одной извилиной приходится напрягаться, не зависимо от мовы.
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18.09.2021 03:19 Ответить
цe ти як раз про узькомовних. у них зазвичай одна мовна звивина
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18.09.2021 06:48 Ответить
І та між ногами)
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18.09.2021 11:10 Ответить
Этот утырок ставит явно не на ту лошадку и скоро в этом убедится - господи, сколько дураков на свете!
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18.09.2021 04:04 Ответить
узькомвних дурнiв тiпа тebe
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18.09.2021 06:50 Ответить
Быстро забыл и перестроился. Далеко пойдет, может и в президенты.
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18.09.2021 08:36 Ответить
А Вам , блин, какое дело в Беларуси ? Разбирайтесь со своим новым президентом Путиным
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18.09.2021 09:05 Ответить
Вообще-то не "напрягаюсь", а "напружуюсь", не?
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18.09.2021 10:01 Ответить
Будучи зовсім не політиком, напружуюсь, почувши російську у маршрутці. Слава Богу, що тепер її рідко чути. Однак неприємно, коли мами з дітками розмовляють російською.
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18.09.2021 11:19 Ответить
Согласен с Vitaliem не скуднеет наша земля на придурков,
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18.09.2021 14:56 Ответить
Подоляцкая зеботоферма плодится с бешеной скоростью.

Интересно, откуда баблишко везтимо?
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18.09.2021 15:19 Ответить
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