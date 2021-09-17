Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины, - МИД
Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - отмечатся в информации
Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены встречи украинского президента в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.
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нет! все же очень хорошо что включили (еще раз спасибо!!)... даже из-за того чтоб давить рашке на кровавый мозоль и вызывать демарши и наиграно-пафосное возмущение рахиных представителей...