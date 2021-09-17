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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины, - МИД

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины, - МИД

Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - отмечатся в информации

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН. Программой предусмотрены встречи украинского президента в том числе и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.

Читайте также: Зеленский 20 сентября примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН

Автор: 

МИД (6933) ООН (4157)


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Топ комментарии
+3
По большому счету ничего.
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17.09.2021 21:01
+2
А что эта беззубая ассамблея, стесняюсь спросит, решает?
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17.09.2021 20:55
+2
А вы не дурак (это ещё мягко говоря). Кинул профиль в закладки, буду посматривать на форуме ваши соо.
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17.09.2021 21:11
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Правила форума Совет форумчан
А что эта беззубая ассамблея, стесняюсь спросит, решает?
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17.09.2021 20:55 Ответить
По большому счету ничего.
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17.09.2021 21:01 Ответить
Тогда предлагаю всем индефферентно промолчать.PS не доросло ещё человечество до состояния, когда сила права важнее права силы.
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17.09.2021 21:06 Ответить
Сам термин " человечество" некоректен. Как и все, к чему его относятся.
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17.09.2021 21:08 Ответить
А вы не дурак (это ещё мягко говоря). Кинул профиль в закладки, буду посматривать на форуме ваши соо.
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17.09.2021 21:11 Ответить
Я не против.
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18.09.2021 00:07 Ответить
Крисчане,це мутовані потвори кремлівської селекці ,істоти без роду та племені !!!)))
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17.09.2021 21:10 Ответить
ага, так срали, что в Херсоне с вечера очереди в админцентр за нашими паспортами!
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17.09.2021 21:18 Ответить
ну и что что включила (спасибо, конечно)... но любую резолюцию раха блокирует на раз...

нет! все же очень хорошо что включили (еще раз спасибо!!)... даже из-за того чтоб давить рашке на кровавый мозоль и вызывать демарши и наиграно-пафосное возмущение рахиных представителей...
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17.09.2021 21:12 Ответить
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17.09.2021 21:19 Ответить
Европарламент проголосовал за признание ГосДуры нелегитимной И объявил "незаконным" обнуление сроков фуйла.
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17.09.2021 21:28 Ответить
Дикий ты человек. Тебя пример с талибами ничему не научил?
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17.09.2021 22:32 Ответить
Ну,як би там не було,але ***** це не порадує.І то хліб,і то -черговий пендель попід його "тоШШу" сраку.
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18.09.2021 04:45 Ответить
 
 