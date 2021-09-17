Наиболее положительно относятся к России в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно - во Львове, - опрос
Наиболее тепло к России в Украине относятся в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно во Львове.
Как передает Цензор.НЕТ, таковы результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг"
Жители востока и юга больше всего в Украине тепло относятся к стране оккупанту. В частности, Северодонецке, Мариуполе, Харькове, Одессе, Запорожье.
В то же время, более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.
В частности, в Киеве, Житомире, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Виннице, Ровно, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ивано-Франковске и Львове.
В то же время, к США в Украине благосклонно относятся на западе страны. В частности, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке.
Наиболее неблагосклонные к Соединенным Штатам в городах, которые благосклонны к России: Мариуполе, Северодонецке, Харькове.
Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).
Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.
Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).
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Времена меняются, цивилизационные границы сдвигаются на восток, но вата никогда не меняется
багато є совків і пенсів, що топлять за СРСР але то інше.
впевнений, якщо б при опитуванні якось розділили і пояснили таким різницю між ордою і совком- то за орду не було б взагалі нікого.
Згинь, злидню, і не відсвічуй.
Более тупой брехни давно не слышал.Ты пиши,что ненавидишь Путина да и всех россиян,но откровенную чушь зачем?
Одного не пойму, за РФ спросили, за США спросили, а за Украину забыли? Нехорошо.
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь "Юга-васток", " під зав'язку заселений прибульцями - москалями і бандитами - терористами. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам підвалило "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в дружній йому кривавий срср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого Українського народу. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати святу українську землю Криму і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
Якби соціологів це хоч трохи хвилювало, вони б самі дали порівняння реальних результатів на виборах с прогнозами цієї фсб-шної агенції протягом часу її легалізованого існування, щоб людям було зрозуміло, хто вони.
Але мовчать, неначе в рот води набрали, втім і інші соціологічні установи у нас не набагато кращі, оскільки не відповідають показникам західної соціології, де похибка прогнозу з реальним результатом на 3% є підставою підозрювати установу у фейковості.
Виходить , як кажуть ватні кримчани, "мі хотєлі повернення богатого і лампового совка, а прийшла зла і бідна росія"