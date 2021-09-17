РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10195 посетителей онлайн
Новости
20 279 154

Наиболее положительно относятся к России в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно - во Львове, - опрос

Наиболее положительно относятся к России в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно - во Львове, - опрос

Наиболее тепло к России в Украине относятся в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, таковы результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг"

Жители востока и юга больше всего в Украине тепло относятся к стране оккупанту. В частности, Северодонецке, Мариуполе, Харькове, Одессе, Запорожье.

В то же время, более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.

В частности, в Киеве, Житомире, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Виннице, Ровно, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ивано-Франковске и Львове.

Наиболее положительно относятся к России в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно - во Львове, - опрос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра

В то же время, к США в Украине благосклонно относятся на западе страны. В частности, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке.

Наиболее неблагосклонные к Соединенным Штатам в городах, которые благосклонны к России: Мариуполе, Северодонецке, Харькове.


Наиболее положительно относятся к России в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, а наиболее враждебно - во Львове, - опрос 02

Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: 

опрос (2819) россия (95339) украино-российские отношения (198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
Наверное в Мариуполе градами обстреливали американцы,коль там негативно относятся к ним, а если серьезно вата неизлечима хоть ты их выжигай хоть бомби оно все равно на Мордор смотрит были опросы по выборах также в Мариуполе ранее опзж рулит
показать весь комментарий
17.09.2021 21:27
+41
В Харькове очень много понаехавшей из паРаши кацапни. Которая потом перетащила к себе свою паскудную родню..... Киевские власти грозятся лугандонскую биошваль украинизировать.....Пусть уже сегодня займутся Харьковом....Работы - непочатый край...
показать весь комментарий
17.09.2021 21:28
+37
Меня бы удивило, если бы это было иначе. А так все логично. Там где больше прокацапленного населения - там и более лояльны к ним.
показать весь комментарий
17.09.2021 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
мало кацапня в Мариуполе вату Градом побила, надо было сильнее, чтоб аж пищала, и даже слепые чтобы прозрели
показать весь комментарий
17.09.2021 23:22 Ответить
Русофильские организации Галичины, (такие были !) в преддверии первой мировой писали -Мы готовы целовать российские ядра летящие в сторону Австро Венгрии, ибо они сбивают цепи с украинцев
Времена меняются, цивилизационные границы сдвигаются на восток, но вата никогда не меняется
показать весь комментарий
18.09.2021 14:04 Ответить
Тупе упороте стадо,і найважливо що в країні ні чого з цим не робиться.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:34 Ответить
«Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим», - Ярослав I Мудрый, Святой благоверный Великий князь.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:35 Ответить
Князь,який першим в історії Русі розпочав сепаратистський заколот проти батька-легітимного володаря, а потім внаслідок громадянської війни з своїм братом Мстиславом Чернігівським поділив Україну по течії Дніпра.👏
показать весь комментарий
18.09.2021 08:44 Ответить
Щось не дуже віриться отим "опросникам".
показать весь комментарий
17.09.2021 23:41 Ответить
в тебе сумнивы..- выдай щось теплише...===
показать весь комментарий
18.09.2021 02:50 Ответить
Прапорець поміцняй,мокшанин.
показать весь комментарий
18.09.2021 05:25 Ответить
Точно бред. В Харькове любят и рашу и США ,одновременно.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:20 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 23:45 Ответить
Кто больше всего страдает от обстрелов и прочих военных неудобств, тот больше всего не любит Россию.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:51 Ответить
Так справа ж в тім, що обстрілюють і створюють ,,прочие военные неудобства" ,,бандеровцы, укропы", а ,,наши мальчики только защищают нас". Ця форма шизофренії не лікується.
показать весь комментарий
18.09.2021 20:27 Ответить
Надо так понимать, что жителей Харькова и Северодонецка реально обстреливают укропы и бандеровцы?
показать весь комментарий
19.09.2021 14:39 Ответить
вот именно с этих областей нужно и посылать на первую линию в окопы - пусть знакомятся поближе с "руССким миром"!
показать весь комментарий
17.09.2021 23:58 Ответить
Опрос ватный и фейковый. В Мариуполе валом людей, которые потеряли вообще все и чудом ноги унесли с самых народных в мире режбублик, лдыныры, иначе их ждал подвал. Многие полностью потеряли бизнес. Так вот. Именно в Мариуполе, эти ребята говорят, если какая обизяна вдруг поднимет триколор или тряпку дыныры, то ему голову проломят, не отходя от кассы. Как вы сами понимаете, этим ребятам есть что терять и вот так просто, отдать свою и семей жизни на откуп выжившей из ума, полоумной ватницы, которая беззубым ртом орет " Расея приди' - они просто размозжат эти жалкие черепа.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:08 Ответить
Опрос правдивый и как ни крути большой процент населения на юге и особенно востоке нашей страны мечтают ,чтобы россия туда пришла и исправить их и выбить эти мечты у них из головы может только пуля ,а те люди о которых ты написал их хоть и много ,но это не критическая масса и погоды они в тех областях не делают ,что и показывают выборы в тех краях
показать весь комментарий
18.09.2021 01:31 Ответить
Бред. Несколько раз когда был в Киеве ,разговаривал с людьми и все любили рашу ,и не любили Украину. Особенно продавцы ,таксисты и тд.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:24 Ответить
по Одесі опитування невірне. людей що за орду значно менше.

багато є совків і пенсів, що топлять за СРСР але то інше.

впевнений, якщо б при опитуванні якось розділили і пояснили таким різницю між ордою і совком- то за орду не було б взагалі нікого.
показать весь комментарий
18.09.2021 10:43 Ответить
Самому незрозуміло, невже маріупольцям "сподобався" обстріл "Градами" як прояв "братньої любові"?
показать весь комментарий
18.09.2021 08:14 Ответить
У нас есть Минветеранов, у них на сайте есть сведения о количестве ветеранов в разных областях. Пару лет назад я посмотрел данные по Тернопольской и Франковской областям, отнес число ветеранов к числу населения в них и сравнил со средним процентом ветеранов по Украине. Оказалось, что в областях, где почти 100% населения ненавидят Россию, процент ветеранов в населении 60% от среднего по Украине, харьковчане и одесситы более задействованы в войне. Чем патриотичней патриот, тем более он любит обустраивать и оберегать родную державу чужими руками, сам в это время шабашничая за бугром и уклоняясь от налогов, или же грабя бюджет на государственной службе.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:35 Ответить
Не понимаю, зачем публиковать лживые результаты фейковых опросов.Опросили ватниц пенсионерок? Наподобие тех, что на известном видео с морячком в Крыму вытанцовывают? В Одессе дети играют в войнушки. Одни играют в плохих - те, кто типа Путин, другие в хороших - Украина. Хорошие всегда выйгрывают. В Одессе дети уже сами говорят, что за украинский язык в России убивают или садят в тюрьму. Это - Одесса, детка!
показать весь комментарий
18.09.2021 00:01 Ответить
В России убивают и сажают за украинский язык? Правда? Я вот из Иркутска и у нас тут выборы, ну не хуже меня знаете, куча ментов на улице хочешь я и моя подруга из Николаева, которая щас здесь на ПМЖ подойдем к ним и между собой заговорим на Мове. Я даже видео сниму и сюда выложу. Наспор давай, что нам не чего не будет
показать весь комментарий
18.09.2021 07:41 Ответить
ТАМ И ОСТАВАЙСЯ МАНКУРТ. МОЖЕТ РАССКАЖЕШЬ ,ЧТО СТАЛО С УКРАИНСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИЛИ СО ШКОЛАМИ УКРАИНСКИМИ В РАШЕ ,ИЛИ С ЦЕРКВЯМИ УКРАИНСКИМИ ,НАПРИМЕР В КРЫМУ. А А?
показать весь комментарий
18.09.2021 08:29 Ответить
Да россияне любят когда хохлы балакают на мове, меня бесило, когда я был в РФ их постоянное - ну скажи, что нибудь по хохлятски, а потом ржут с недорусского языка. Тут главное не перегнуть палку, если они перестанут понимать, что я говорю, появится агрессия и -говори по нормальному !
показать весь комментарий
18.09.2021 14:16 Ответить
Свинособакам надали слово?

Згинь, злидню, і не відсвічуй.
показать весь комментарий
19.09.2021 13:29 Ответить
за украинский язык в России убивают или садят в тюрьму.

Более тупой брехни давно не слышал.Ты пиши,что ненавидишь Путина да и всех россиян,но откровенную чушь зачем?
показать весь комментарий
18.09.2021 11:07 Ответить
Это не опрос а диверсия.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:57 Ответить
Тебе надо как ни будь собраться и при случае съездить в россию. Уверен, не пожалеешь.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:06 Ответить
Уже и "градом" их обстреливали,и бомбы на улицах взрывали и уже 7 лет видно какой беспредел на лугандоне творится...Всё равно-"расея,расея". Тьфу,скоты ватные.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:04 Ответить
Вы участвовали в этом опросе?!! уверенна, что нет! Также, как и мы. Опрос- провокация!!! Чтобы снова поссорить нашу нацию! Люди, пожалуйста, не видитесь!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:26 Ответить
Я думал будет гораздо хуже. Провели бы опрос в 2014 офигели бы точно от любви безудержной.

Одного не пойму, за РФ спросили, за США спросили, а за Украину забыли? Нехорошо.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:41 Ответить
Какова цель этих опросов? Ясен пень: опять столкнуть лбами всех против всех в Украине и посеять раздор.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:50 Ответить
ОПРОС ДЛЯ СЕПАРОВ ОТ СЕПАРОВ )))
показать весь комментарий
18.09.2021 02:58 Ответить
Рейтинг продолжает подносить пуйлу патроны.Кацапская конторка.
показать весь комментарий
18.09.2021 03:12 Ответить
А вы когда слышите русскую речь вспоминайте сколько украинцев погибло в войне...Вспомнили? Ну а теперь какое у вас к ним отношение? Правильно....отношение у вас к русским теперь такое как и должно быть...
показать весь комментарий
18.09.2021 03:39 Ответить
Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала в соціальній мережі Facebook карту зміни демографічного складу України. Про це повідомляє Еспресо.TV.
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь "Юга-васток", " під зав'язку заселений прибульцями - москалями і бандитами - терористами. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам підвалило "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в дружній йому кривавий срср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого Українського народу. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати святу українську землю Криму і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
показать весь комментарий
18.09.2021 06:47 Ответить
противно читать. Мы также "звали" в 2014 году россию как и вы в 2022.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:24 Ответить
Як би я хотів щоб ті барани,які все ще думають про хРюський мир, зібрали свої манатки і сье…лись на педірашку самим першим потягом !!
показать весь комментарий
18.09.2021 06:57 Ответить
Все ж опитувння, принаймні частково сфальсифіковано."Рейтинг" брудна контора, маніпулює запитаннями.

Якби соціологів це хоч трохи хвилювало, вони б самі дали порівняння реальних результатів на виборах с прогнозами цієї фсб-шної агенції протягом часу її легалізованого існування, щоб людям було зрозуміло, хто вони.

Але мовчать, неначе в рот води набрали, втім і інші соціологічні установи у нас не набагато кращі, оскільки не відповідають показникам західної соціології, де похибка прогнозу з реальним результатом на 3% є підставою підозрювати установу у фейковості.
показать весь комментарий
18.09.2021 07:59 Ответить
опитування невірне хоча б тому що більшість російськомовних совків топлять за повернення до СРСР , а не за РФ. Просто ніхто їм ще добряче не пояснив різницю між ціми двома.

Виходить , як кажуть ватні кримчани, "мі хотєлі повернення богатого і лампового совка, а прийшла зла і бідна росія"
показать весь комментарий
18.09.2021 10:49 Ответить
Марику я так понимаю мало прилетело от русни ? Надо так что б как в Грозном ? **** ну шо з цими людинами не так ?
показать весь комментарий
18.09.2021 08:18 Ответить
АУ, мене хтось питав? Де всі ці "опороси" взагалі проходять? Ні разу нічого не питали.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:24 Ответить
Не понимаю как можно с теплотой относиться к стране которая убивает твоих детей. Или это провокационная статистика. Для чего эта провокация?
показать весь комментарий
18.09.2021 08:32 Ответить
ЭТОТ ОПРОС - ПРОВОКАЦИЯ! АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА СРОЧНО УДАЛИТЕ!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:20 Ответить
Это не опрос... это бред и брехня.
показать весь комментарий
18.09.2021 12:46 Ответить
Cколько же надо россиянам обстреливать Мариуполь, чтобы любовь мариупольцев стала меньше? Может, стереть с лица земли, как Грозный? Да и то, наверное, будут относиться "очень тепло, тепло".
показать весь комментарий
18.09.2021 14:37 Ответить
Этот опрос во время войны похож на работу на врага.
показать весь комментарий
18.09.2021 14:51 Ответить
полностью поддерживаю! какая-то провокация, а не опрос
показать весь комментарий
27.02.2022 17:19 Ответить
Это похоже как провести опрос в СССР в 1941.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:05 Ответить
а що зараз після вторгнення російських військових - кажуть проросіянські малороси-євреї-русоязьікіє???
показать весь комментарий
27.02.2022 12:10 Ответить
Что за бред?! отвечаю за Мариуполь - никто тут россию не ждет и никто к ней позитивно не относится!!! Я и все мои знакомые впервые видим, что был опрос.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 