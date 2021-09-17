Главные новости 17 сентября: обстрел Иллирии, Арахамия и Коломойский отвечают на вопросы о ВИП-ложе

Российские военные во время учений обстреляли Иллирию на Луганщине, есть пострадавшие, все обсуждают поход на футбол бизнесменов, депутатов и министров, Moderna и Pfizer разрешили совмещать - главные новости 17 сентября.

Российские войска во время учений обстреляли украинскую Иллирию

Стреляли из тяжелого вооружения. В населенном пункте повреждены храм, магазин и дом культуры, есть пострадавшие.

Выборы в РФ: оккупанты заставляют дончан и луганчан голосовать

Россияне выбирают депутатов Госдумы: голосование продлится три дня, отдать свой голос можно даже онлайн. Именно так, согласно российской пропаганде, проголосовал самоизолировавшийся Путин (правда, на видео, на котором он якобы голосует через интернет, на руках у него часы, показывающие, что съемку проводили 10 сентября).

Жителей оккупированных территорий россияне тоже привлекают к голосованию - принудительно. Они приостановили работу заводов и шахт и массово вывозят людей из ОРДЛО в Ростовскую область для голосования.

Украина введет новые санкции против россиян из-за проведения выборов на оккупированных территориях. Они коснутся организаторов процесса голосования - агитаторов, членов избирательных комиссий, наблюдателей. Если наблюдатели будут. Пока на участки, где голосуют привезенные из ОРДЛО украинцы, российские власти наблюдателей не пускают.

Арахамия и Коломойский отбиваются от вопросов о ВИП-ложе на футболе

Фото из вип-ложи стадиона были опубликованы накануне - а сегодня их все обсуждают. Оба, и Арахамия, и Коломойский, утверждают, что не беседовали - так обменялись шутками. Коломойский еще попросил, чтобы дети Арахамии не дудели в дудки. Отставку Разумкова, по словам Арахамии, не обсуждали, хоть он и пытается, как утверждает глава фракции "СН", "сбить" закон об олигархах.

Минобороны задолжало военнослужащим

Задолженность составляет 1 млрд 465,8 млн грн, - сообщила омбудсман Денисова. Большая часть этой суммы - выплаты денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат".

В Минобороны поясняют, что задолженность возникла, так как деньги на эти выплаты просто не заложили в бюджете на 2021 год. Всего не хватает 5,7 млрд грн. В Министерстве говорят, что подали в Раду законопроект об изменениях в бюджет. Если его быстро примут - задолженность смогут погасить уже в октябре.

В Украине разрешили комбинировать Moderna и Pfizer

В Украине закончилась вакцина Moderna - и те, кто не успел сделать вторую прививку этим препаратом, могут вакцинироваться Pfizer. Темпы вакцинации при этом остаются медленными, считают в ВОЗ. До конца года, как считают в этой организации, Украина должна вакцинировать как минимум 40% населения.

Число инфицированных продолжает расти - за сутки заразились 6600 человек, умерли 99.

Зато теперь у Центра общественного здоровья есть оборудование, которое позволяет определить, каким именно штаммомкоронавируса заражен человек.

ГБР за месяц не выяснило, был ли Трухин за рулем авто во время ДТП

В Госбюро назначили несколько экспертиз. "Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве", - говорит и.о. директора ГБР Сухачев.

Лероса не пустили в эфир из-за футболки "Зеля х/йло"

Депутат пришел на интервью на "4 канал". Менять одежду отказался. Канал интервью в эфир не выпустил. "Можешь не уважать президента – и это твое право. Но имей уважение к стране!" - прокомментировал гендиректор канала Добродомов. Лерос считает, что это цензура.