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Украина получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023, - Зеленский

Украина получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023, - Зеленский

Украина впервые получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить, что Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высочайшем уровне!", - написал Зеленский.

По мнению президента, "каждый современнй ребенок должен быть со спортом на "ты". Понимать, что одни его виды учат играть в команде, другие - надеяться только на себя. Спорт учит побеждать, учит, наконец, достойно воспринимать поражения и становиться после них сильнее".

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Он отметил, что одним из его приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры - площадок, стадионов, бассейнов - и поддержка и развитие спортивных секций в учебных заведениях.

Автор: 

дети (6466) Зеленский (20202) спорт (2419)


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Топ комментарии
+5
мегапотужно. немає неможливого для цієї глиби
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17.09.2021 21:48
+4
Потужно.
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17.09.2021 21:45
+4
вот радость то..
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17.09.2021 21:46
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почти олимпиада, как президент и обещал
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17.09.2021 21:43 Ответить
Гимназиада ?

шо, опять гадиться перед всем миром ?
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18.09.2021 00:03 Ответить
То он с всемирной клоунадой перепутал
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18.09.2021 02:28 Ответить
Потужно.
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17.09.2021 21:45 Ответить
мегапотужно. немає неможливого для цієї глиби
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17.09.2021 21:48 Ответить
Кремінь а не людина!
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17.09.2021 21:54 Ответить
сказал - выбил.... гимназиаду
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18.09.2021 00:05 Ответить
вот радость то..
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17.09.2021 21:46 Ответить
так, скоро, будет перед мусорниками или уличными туалетами ленточки разрезать
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17.09.2021 21:47 Ответить
гимназиада ? это официальный такой термин?...
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17.09.2021 21:48 Ответить
Чего-чего? ГимноЗЕада?
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17.09.2021 21:50 Ответить


Гимно к ЗЕаде! Ура !

можно писать на заборах !

выиграли !
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18.09.2021 00:07 Ответить
феерично !!! заживем!
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17.09.2021 21:50 Ответить
беру кредит на теслу
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17.09.2021 21:51 Ответить
олимпиада на минималках

"мы хотим олимпиаду!"

"ок - вот вам гемназиада. устроит?"

"да дякую. дуже"
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17.09.2021 21:53 Ответить
арфьі нет, возьмите бубен
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17.09.2021 21:54 Ответить
тундра, гімназіада це престиж для країни
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17.09.2021 23:18 Ответить
это да. без гимназиады и страна страной не считается
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17.09.2021 23:28 Ответить
Кому что, а клоун все не может забыть свой цирк
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17.09.2021 22:01 Ответить
Какую хрень только не придумают, сколько еще бабла из бюджета разворуют, а вам оно надо, вы в доле от откатов по " чудесно "выигранным" тендерам /а то и без лишних формальностей прямым указанием поставщиков назначать/?
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17.09.2021 22:24 Ответить
Гімна-зіляда якась. Зеля сам вигадав.
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17.09.2021 22:36 Ответить
Принимать гимназиаду - это самое оно.

Съедутся самые гуанистые и самые гимназистые гимназистки.

Зато хоть румяные и чуть пьяные.
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18.09.2021 00:03 Ответить
Джамала открывать будет
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18.09.2021 10:43 Ответить
 
 