Украина получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023, - Зеленский
Украина впервые получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад сообщить, что Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высочайшем уровне!", - написал Зеленский.
По мнению президента, "каждый современнй ребенок должен быть со спортом на "ты". Понимать, что одни его виды учат играть в команде, другие - надеяться только на себя. Спорт учит побеждать, учит, наконец, достойно воспринимать поражения и становиться после них сильнее".
Он отметил, что одним из его приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры - площадок, стадионов, бассейнов - и поддержка и развитие спортивных секций в учебных заведениях.
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шо, опять гадиться перед всем миром ?
Гимно к ЗЕаде! Ура !
можно писать на заборах !
выиграли !
"мы хотим олимпиаду!"
"ок - вот вам гемназиада. устроит?"
"да дякую. дуже"
Съедутся самые гуанистые и самые гимназистые гимназистки.
Зато хоть румяные и чуть пьяные.