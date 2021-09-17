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Разумков: Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это было бы давлением

Разумков: Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это было бы давлением

Председатель Верховной Рады рассказал о том, как ему неожиданно изменили охрану.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос ведущего о том, ощущает ли давление на себя в связи с законопроектом об олигархах, сообщает Цензор.НЕТ.

"С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это, наверное, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я в должности председателя Верховной Рады обходился без охраны, сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, и общаюсь с людьми", - сказал Разумков.

Он добавил, что уверен: сможет и дальше "ходить по улицам и нормально смотреть людям в глаза". "К сожалению, я не уверен, что все это смогут делать", - отметил Разумков.

Читайте: Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Слухи о его возможной отставке, по словам спикера ВР, ходят давно.

"Я за должность держаться не буду... Если есть такое желание - сменить председателя Верховной Рады - все знают: только придет запрос - сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как председатель Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь", - подытожил Разумков.

Автор: 

шоу Шустера (315) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+45
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17.09.2021 21:56
+32
Пора зелени привыкать к конвою...
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17.09.2021 21:56
+26
Пороху також охорону скорочували перед тим, як ЗЕльонкой в очі прискати. Так шо, Діма, нє расслабляйся! Ти ж знав, яку гидоту до влади пхав!
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17.09.2021 22:07
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17.09.2021 21:56 Ответить
Тепер Лерос має всі правові підставити оскаржити заборону його появи в телестудії в футболці з аналогічним написом.
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18.09.2021 08:58 Ответить
Пора зелени привыкать к конвою...
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17.09.2021 21:56 Ответить
На больничном, говоришь? Так это ж и голова на балконе может закружиться?
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17.09.2021 21:57 Ответить
шота зекоманда разваливается, как так то
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17.09.2021 21:58 Ответить
Беня сразу сказал, что это это шобло ему надо максимум на два года
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17.09.2021 22:01 Ответить
І тоді - в Ізраїль, під "Залізний купол".
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18.09.2021 09:07 Ответить
В Израиле и в США его сразу в тюрьму. Те страны не Украина.
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18.09.2021 11:54 Ответить
Коломойский прав. Ему хватило 2 года, чтобы принять закон о земле. Ему бы хотелось ещё закон об олигархах в его редакции продавить.
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18.09.2021 11:53 Ответить
Оно в первые полгода начало сыпаться, когда тех, кто вёл зелю к власти разогнали (а там были разные люди) и поставили бандитню и олигархических шавок (а эти все одинаковые).
Остались последние "динозавры" типа того же Разумкова.
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18.09.2021 09:11 Ответить
Его изначально вели к власти олигархи, прикрываясь теми, кого потом разогнали.
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18.09.2021 13:23 Ответить
Про це попереджали, але ж "мудрий нарід", осліплений уміло підігрітою олігархічними каналами ненавистю до Порошенка, не хотів слухати.
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18.09.2021 14:32 Ответить
Охорону змінили ... Напевно, хочуть зеленкою ******
Хоча, все може бути. Самогубство, як приклад, і всі камери спостереження працювати не будуть, ну, як ДБР нещодавно заявило.

P.S. Сам вліз у цю зелену зграю, сам, як політтехнолог привів до її до влади.
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17.09.2021 22:05 Ответить
А ще кажуть, що розумний, так лоханутися з цією "зграєю".
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18.09.2021 09:05 Ответить
Разумков такое же пророссийское недоразумение как и Зеля. Но у Зели нет ни капли великодушия. Вот это пора и прочувствовать таким подхалимам как Розумовский.
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17.09.2021 22:06 Ответить
Разумков. Разумовский тот был больше на патриота похож.
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17.09.2021 22:08 Ответить
Різниця між Зеленським і Разумковим єдина. Перший - недолугий блазень, другий розумний режисер. Тому, навіть не знаю, від кого більше шкоди буде, якщо другий замінить першого.
Чисто по-людські розумію відчуття Разумкова, коли йому починають давати вказівки придурки
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17.09.2021 22:58 Ответить
какое в хрена большедушие у разумка??- и шо такое великодушие в применении этого кодла парикмахтеро\таксистов\секс-озабдроченных\опзжопников\простогопников\и остального никчемного сброда в раде..???- будешь смешить мои тапочки, сгниешь в спаме...)
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18.09.2021 02:42 Ответить
Пороху також охорону скорочували перед тим, як ЗЕльонкой в очі прискати. Так шо, Діма, нє расслабляйся! Ти ж знав, яку гидоту до влади пхав!
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17.09.2021 22:07 Ответить
Почему то вспомнилось про 5 лет за разорванный портрет полрошенка.
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19.09.2021 20:23 Ответить
Як цікаво... Сутичка двох йокодзун.
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17.09.2021 22:09 Ответить
А я коли мені "на больнічном" міняють охорону одразу всераюсь і прокидаюсь... чи навпаки...
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17.09.2021 22:16 Ответить
Вот как оборачивается. А во время предвыборной кампании у многих складывалось впечатление, что кандидат в президенты Разумков, а не Зеленский, так как последнего долгое время почти не было слышно, а озвучивал все именно Разумков.
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17.09.2021 22:21 Ответить
Главное что бы не как в случае с Моторолой когда охрану неожиданно убрали.
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17.09.2021 22:22 Ответить
Разумок, тебя, молодого рыгоанала, охраняют от медперсонала отягощенного мешками денег за работу с ковидными пациентами.
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17.09.2021 22:30 Ответить
Дивлюся щас шустрого...

А Разумков реально хворий. Такі синці під очима...
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17.09.2021 22:38 Ответить
может отравили?
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18.09.2021 09:48 Ответить
Зеля в порівнянні з Кучмою більш стриманий.
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18.09.2021 11:59 Ответить
Но быстро сдержанность уменьшается.
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18.09.2021 19:24 Ответить
Новый сценический образ приквартальщика. Делов то...
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19.09.2021 20:25 Ответить
Разумков- ещё хуже зели!!!
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17.09.2021 22:38 Ответить
Ну точно не лучше.
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17.09.2021 22:46 Ответить
Не впевнений що є ще хтось більш обридливий ніж неЛох.
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18.09.2021 12:30 Ответить
Можливо тільки його спонсор і хазяїн коломоша.
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18.09.2021 12:31 Ответить
А какая настоящая хфамилия разумкова?
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18.09.2021 20:19 Ответить
Как ему дальше жить ...пенсы по привычке необоснованно жалуются на пенсию, а тут необоснованно охрану меняют, понимаете чьё"необоснованно" больше болит ?
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17.09.2021 22:51 Ответить
скорше за все стару охорону відправили на ізоляцію,лупоокий ковідний перенощик
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18.09.2021 09:45 Ответить
Нежной поступью надвьюжной синагога лохторату подгоняет кандидата.
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17.09.2021 22:55 Ответить
Свято наближається - розісрані чи обісрані ЗЕлені на справі Разумкова , то вже деталі, але приємні!!!
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18.09.2021 02:24 Ответить
..божже- хахх- самый умно\разумно\хитрый обисцялыся))) -звезда в шоке типа)))
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18.09.2021 02:35 Ответить
та ты, крыса и так шустро\сцыкло\бесхребта - никакой охраны и наххх тебе нинада- больно скользкая гнида...
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18.09.2021 02:38 Ответить
Да, хитрый слизень.
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19.09.2021 20:26 Ответить
НЕХЙ С КУЧМОЙ ШАРИТСЯ !)
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18.09.2021 02:57 Ответить
Шо, Дімусік, страшно ?

Ти сам з ними злигався.
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18.09.2021 04:35 Ответить
ВаЗелинові, коли вже махач почните?
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18.09.2021 08:48 Ответить
Та вже почали, правда, ще не кричать, що їх спровокував Порох
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18.09.2021 08:55 Ответить
Ещё вчера абхазская мавпа рассказывала, что с беней у него не было разговора об отставке спикера - мамой клялся, а сегодня - допускает. Толи биполярное расстройство мосха, толи далеко не все поля кукурузы-конопли нашли.
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18.09.2021 10:02 Ответить
Скурвился, впрочем он и был такой!..
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18.09.2021 10:09 Ответить
Чого не віднімеш - Розумков розумний. Але вліз у це "зелене" болото і зараз з усіх сил старається від нього відмежуватись. Навіть він не зміг прорахувати, що Зеленський настільки недалекий...
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18.09.2021 10:11 Ответить
Разумков ОПЗЖ і цим все сказано. Медведчук теж розумний.............
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18.09.2021 11:21 Ответить
Більшість євреїв розумні, але через це українцям ні краплини легше, а й навпаки.
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18.09.2021 12:27 Ответить
Оце так новина - змінили охорону. Через це мабудь і спати не буде.
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18.09.2021 12:25 Ответить
мальчік гнидка регіональна дав понять бувшим вже своїм , кого ПРивів у 2019 му - що тиском це може бути тільки ДЛЯ КОГОСЬ А НЕ ДЛЯ НЬОГО... Він мабуть знає справжні соціологічні дослідження рейтингу ОПУщених зрадою.
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18.09.2021 15:40 Ответить
Він , мабуть, знає стільки про зелоха... , шо мама ріма дарагая! Нехай собі скубуцця, потвори зелені, а ми ж-такі терплячі.
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18.09.2021 17:47 Ответить
разнылся разумков... твоя песенка спета,гусь👍😁
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18.09.2021 17:56 Ответить
Ну так всі двірцеві перевороти починалися зі зміни охорони. Ще з часів фараонів і Великих Османів.
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18.09.2021 18:39 Ответить
ну и что дальше где зеленое говнобольшинство --- абизянка арахамчик да корабельная сосна . куда теперь безугла будет фуфло толкать и блеять как овца про то что луноликий позвонил бульбафюреру после того как --- КАК ЖЕ ВЫ ЗЕЛЕНЫЕ СКОТЫ ******* ВСЮ УКРАИНУ --- сплошной ****** и брехня ---- давайте на ПЕРЕВЫБОРЫ --- мы уже хуже МОЛДОВЫ по уровню жизни . ** вашу зеленую мать ...........
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18.09.2021 19:30 Ответить
Разумков оказался самым умным во Власти, за нарушения Конституции придется отвечать, при смене Власти.
Даже население начало понимать, что псевдозаконы, типа ,,об олигархах,, - это усиление власти Президента, это показало голосование в программе Шустера, 75% проголосовали, против законопроекта.
Остается загадкой, почему рейтинг Зеленского самый высокий, среди политиков...
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18.09.2021 20:51 Ответить
Слабовольный нытик,охрану ему сменили,давление куда там,бизнесу бешенные штрафы выписывают за просто так,ради развлечения,людям майно арестовывают в обход суда,а у этого охранника сменили,нужно объявить всем как над ним издеваются.
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19.09.2021 08:25 Ответить
Кому и когда арестовали майно без суда? Кому выписали штрафы "за просто так" ? Или лишь бы высраться на форуме, не задумываясь ни о чем?
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19.09.2021 12:13 Ответить
А что удаляем то,боитесь правды путинские шныри?
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19.09.2021 13:30 Ответить
Розумков пішов на лікарняний щоб неголосувати
законопроєкт про деолігархізацію.
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19.09.2021 19:06 Ответить
Это даже как-то внушает оптимизм. ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь опрометчиво думал, что всех клоунов из ЗЕ-шапито "крутить як циган Сонцем". А оказалось, что Разумков, как бы, не совсем клоун, как бы, не совсем из ЗЕ-шапито и, как бы, поимел ЗЕ-фигляра - всплыл на подножке ЗЕ-шапито, набрал политических баллов и готов соскочить. И что подкупает - спокоен как удав - без истерик, без показного рвения и прочей шелухи. Если ЗЕ-паяц турнёт из ЗЕ-шапито Разумкова и кто-то вложет в него чутка бабла - в электоральном смысле Разумков "сделает" ЗЕ-кривляку, как тот ранее "сделал" Пороха.
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19.09.2021 19:20 Ответить
Колишній співробітник Ригоаналів апріорі не може бути порядною людиною.

Кому не зрозуміло?
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21.09.2021 08:48 Ответить
 
 