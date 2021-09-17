Разумков: Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это было бы давлением

Председатель Верховной Рады рассказал о том, как ему неожиданно изменили охрану.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос ведущего о том, ощущает ли давление на себя в связи с законопроектом об олигархах, сообщает Цензор.НЕТ.

"С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это, наверное, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я в должности председателя Верховной Рады обходился без охраны, сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, и общаюсь с людьми", - сказал Разумков.

Он добавил, что уверен: сможет и дальше "ходить по улицам и нормально смотреть людям в глаза". "К сожалению, я не уверен, что все это смогут делать", - отметил Разумков.

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Слухи о его возможной отставке, по словам спикера ВР, ходят давно.

"Я за должность держаться не буду... Если есть такое желание - сменить председателя Верховной Рады - все знают: только придет запрос - сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как председатель Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь", - подытожил Разумков.